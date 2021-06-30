Зинченко плачет после выигранного матча: «Сложно было настроиться – на нас вылилось много критики»

Александр Зинченко стал лучшим игроком той встречи, а после матча дал эмоциональное интервью:

«Хотел бы в первую очередь поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и поддерживают по сей день. Хотел бы поблагодарить всех, кто сумел прийти на стадион и кто не сумел по разным причинам. Эта победа только для них, для всей страны. Это историческое достижение.

Советую всем радоваться, потому что мы живем один раз, и таких моментов может уже и не быть.

Лично мне очень сложно было настроиться на этот матч, потому что первые три встречи – на нас вылилось очень много критики, на всю команду, в частности, на меня, потому что чувствовал ответственность, что могу дать больше команде.

Очень рад и горжусь, что сумели сегодня доказать всем, всей Европе, всей стране, что можем достигать поставленных целей».

На моменте, когда Зинченко говорил о критике, он прослезился. На видео это было так: