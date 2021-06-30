Зинченко плачет после выигранного матча: «Сложно было настроиться – на нас вылилось много критики»
Украина обыграла Швецию (2:1) в 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Очень важную роль в этой победе сыграл Александр Зинченко. Он забил первый мяч и отдал ассист в эпизоде с голом Довбыка:
Александр Зинченко стал лучшим игроком той встречи, а после матча дал эмоциональное интервью:
«Хотел бы в первую очередь поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и поддерживают по сей день. Хотел бы поблагодарить всех, кто сумел прийти на стадион и кто не сумел по разным причинам. Эта победа только для них, для всей страны. Это историческое достижение.
Советую всем радоваться, потому что мы живем один раз, и таких моментов может уже и не быть.
Лично мне очень сложно было настроиться на этот матч, потому что первые три встречи – на нас вылилось очень много критики, на всю команду, в частности, на меня, потому что чувствовал ответственность, что могу дать больше команде.
Очень рад и горжусь, что сумели сегодня доказать всем, всей Европе, всей стране, что можем достигать поставленных целей».
На моменте, когда Зинченко говорил о критике, он прослезился. На видео это было так:
Украина показала слабый старт на Евро-2020. На групповом этапе она набрала всего три очка:
- Поражение от Голландии 2:3. Зинченко проиграл борьбу в моменте с третьим мячом.
- Победа над Северной Македонией 2:1. Зинченко ничем не отметился, но отыграл весь матч.
- Поражение от Австрии 0:1.
- Украина вышла в плей-офф по конкурсу команд, занявших третье место и сразу же выбила Швецию. А Зинченко стал самым молодым автором гола на Евро в истории сборной Украины.
Еще после матча со шведами Зинченко сказал: «Свой я гол я посвятил болельщикам, которые нам очень помогают на этом турнире. На некоторых матчах мы вообще чувствовали себя как дома».