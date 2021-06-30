«Лучшая сборная на постсоветском пространстве». Как россияне реагируют на победу Украины

Украина выиграла у Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020. Она впервые в истории сыграла на этой стадии чемпионата Европы – и сразу победила. Теперь Украина проведет четвертьфинал Евро против сборной Англии, но уже сейчас она установила свое лучшее достижение. Так этот матч видели россияне. Сборная России вылетела с Евро-2020 еще на групповом этапе.