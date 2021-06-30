Украина
Евро-2020
Швеция
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#Украина #Евро-2020 #Швеция

«Лучшая сборная на постсоветском пространстве». Как россияне реагируют на победу Украины

18 минут назад

твиттер Евро-2020

Украина выиграла у Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020. Она впервые в истории сыграла на этой стадии чемпионата Европы – и сразу победила. Теперь Украина проведет четвертьфинал Евро против сборной Англии, но уже сейчас она установила свое лучшее достижение. Так этот матч видели россияне. Сборная России вылетела с Евро-2020 еще на групповом этапе.

Такой была эта игра: 

Матч завершен
Швеция
Форсберг 43
1:2
Матч завершен
Украина
Зинченко 27
Довбик 120
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Главные события матча
Герой Украины на Евро – игрок с прозвищем «белый африканец». Сыграл 15 минут и впервые забил за сборную
Самый странный игрок вылетевшей Швеции – защитник Даниэльсон. Это он страшно сломал форварда Украины
Матч шведа Форсберга с Украиной – это сплошной 💥: гол, штанга и перекладина!
Зинченко болел за Швецию, чтобы Украина прошла в плей-офф Евро. Теперь сыграл на новой позиции и забил ей
Вся история Украины на Евро связана со Швецией. Там были голы Шевченко и первая победа
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