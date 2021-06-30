Герой Украины на Евро – игрок с прозвищем «белый африканец». Сыграл 15 минут и впервые забил за сборную

⚽️ Артем Довбик – единственный игрок из состава Украины, который не играет за «Шахтер», «Динамо» или иностранные клубы. Он представляет «Днепр-1». В сезоне-2020/21 Довбик отыграл в УПЛ 24 матча, забил шесть голов и сделал один ассист. Два гола – реализованные пенальти. Transfermarkt оценивает Довбика в миллион евро.

🔄 Довбик оставался одним из последних вариантов у Шевченко для усиления игры. За пять минут до его выхода травму получил Артем Беседин. Мы подробно разбирали этот эпизод в отдельном материале. Интересно, что свое первое попадание в сборную Довбик тоже связывал с травмой Беседина: «Нужно было кого-то вызвать вместо него».

💰 Довбик не всегда играл в украинском чемпионате. Он начинал со второй лиги, где еще в 17 лет оформил хет-трик. Дальше была аренда в Молдавию и полноценный уход в Данию. «Мидтьюлланд» подписывал Довбика свободным агентом зимой 2018-го. Летом 2020-го «Днепр» купил его у «Мидтьюлланда» за 450 тысяч евро.

💣 Довбику только 24 года, но к этому возрасту он уже имеет несколько важных трофеев. Брал чемпионство в Дании с «Мидтьюлландом», дважды побеждал в Кубке Дании. Еще Довбик – лучший молодой игрок УПЛ сезона-2016/17. Тогда он опередил в голосовании Андрея Лунина, который позже перешел в мадридский «Реал».