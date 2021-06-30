Герой Украины на Евро – игрок с прозвищем «белый африканец». Сыграл 15 минут и впервые забил за сборную
Украина обыграла Швецию (2:1) в 1/8 финала Евро-2020. Теперь она сыграет против сборной Англии. Артем Довбик – автор победного гола в дополнительное время. Он вышел на замену вместо Ярмоленко на 106-й минуте. До этого матча Довбик вообще не играл за Украину на Евро-2020. Во всех играх он постоянно оставался на скамейке.
Такой была его радость от главного и единственного выхода на Евро-2020:
⚽️ Артем Довбик – единственный игрок из состава Украины, который не играет за «Шахтер», «Динамо» или иностранные клубы. Он представляет «Днепр-1». В сезоне-2020/21 Довбик отыграл в УПЛ 24 матча, забил шесть голов и сделал один ассист. Два гола – реализованные пенальти. Transfermarkt оценивает Довбика в миллион евро.
🔄 Довбик оставался одним из последних вариантов у Шевченко для усиления игры. За пять минут до его выхода травму получил Артем Беседин. Мы подробно разбирали этот эпизод в отдельном материале. Интересно, что свое первое попадание в сборную Довбик тоже связывал с травмой Беседина: «Нужно было кого-то вызвать вместо него».
💰 Довбик не всегда играл в украинском чемпионате. Он начинал со второй лиги, где еще в 17 лет оформил хет-трик. Дальше была аренда в Молдавию и полноценный уход в Данию. «Мидтьюлланд» подписывал Довбика свободным агентом зимой 2018-го. Летом 2020-го «Днепр» купил его у «Мидтьюлланда» за 450 тысяч евро.
💣 Довбику только 24 года, но к этому возрасту он уже имеет несколько важных трофеев. Брал чемпионство в Дании с «Мидтьюлландом», дважды побеждал в Кубке Дании. Еще Довбик – лучший молодой игрок УПЛ сезона-2016/17. Тогда он опередил в голосовании Андрея Лунина, который позже перешел в мадридский «Реал».
📢 В Дании Довбик выигрывал трофеи, но играл мало. Мешала проблема со знанием языка, была тяжелая травма. Зато Довбик рассказывал, что партнеры по команде называли его белым африканцем. Потому что он лучше остальных бегал и прыгал. Реальные африканцы не понимали такой характеристики: «Какой ты нам брат? Ты же белый».
✍️ До старта Евро-2020 Довбик никогда в карьере не забивал за сборную Украины. В марте 2021 года Украина играла товарищеский матч с Бахрейном. Довбик тогда имел моменты, но их не реализовал. Шевченко рассказывал, что он полноценно не готов к игре за сборную, хотя и имеет подходящие качества для конкуренции. На Евро-2020 Довбик все-таки поехал.
🕒 Довбик – автор одного из самых поздних голов в истории чемпионатов Европы. Он забил Швеции на отметке 120:37. Только турецкий игрок Семих Сентюрк забивал Хорватии на Евро-2008 позже. Его гол был на 121:01. Голевой пас на гол Довбика отдал Зинченко. Перед этим он забил сам – и официально стал лучшим игроком матча.
✅ Теперь Довбик – главный герой сборной Украины в матче против Швеции. В комментариях к его последнему посту в инстаграме фанаты пишут благодарности и добрые пожелания. Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко вообще оказался прогнозистом. Он сразу поверил в гол Довбика – еще в момент его выхода на поле:
Таким был этот матч: