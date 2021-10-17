Футбольная сборная поздравила Team Spirit фотографией игроков в форме России. Хотя там играют два украинца
Team Spirit существует с 2015 года. Этот состав по Dota 2 собрался только в декабре 2020-го. Теперь Team Spirit выиграла The International 10, обыграв в финале фаворитов из PSG.LGD (3:2). Это команда, которая имеет партнерство с футбольным «ПСЖ». Оно проявляется не только через название – Неймар и Месси даже записывали отдельное видео для PSG.LGD.
Важно: мы называем Team Spirit русской командой именно из-за ее организации. Организация NAVI (финалисты The International-2013) принадлежит Украине. До этого года она была последним СНГ-финалистом на турнире. Team Spirit – первая русская команда (или организация), которая победила на The International.
Team Spirit победила на The International 10. Это главный турнир сезона в Dota 2
Так ее поздравила футбольная сборная России:
Состав Team Spirit:
🇺🇦 Илья Yatoro Мулярчук
🇷🇺 Александр TORONTOTOKYO Хертек
🇷🇺 Магомед Collapse Халилов
🇷🇺 Ярослав Miposhka Найденов
🇺🇦 Мирослав Mira Колпаков
Да, в составе Team Spirit действительно играют два украинца.
Илья Yatoro Мулярчук – один из главных игроков команды Team Spirit. Он родился в городе Буча, который находится рядом с Киевом. В интервью Dota2.net он рассказывал о детстве: «Детство прошло дефолтно, как и у любого другого человека в провинции: гуляешь по городу с друзьями и девочками. У меня была обычная жизнь IRL-школьника».
Население города Буча составляет около 40 тысяч человек (данные разные). Мирослав Mira Колпаков родом из Луцка. После одного из матчей на The International он назвал Team Spirit командой из пяти друзей, которые просто любят играть в Dota 2. Еще он подтверждал в разговоре о мотивации, что ему просто нравится выступать вместе с этими партнерами по команде.
Украинская ассоциация профессионального киберспорта уже поздравила Yatoro и Mira с победой на The International 10. Украинец Yatoro стал еще и самым юным игроком турнира – ему всего 18 лет. Хотя в инстаграме он вообще называет себя 17-летним парнем. Осенью 2022 года состоится следующий The International. Пока же все поздравляют Team Spirit с победой.
«Ростов» захотел с ними сыграть:
Ксения Собчак рассказала, что снимет фильм про киберспорт. Игрок NAVI по CS Александр Simple Костылев показал в сториз инстаграма, что его команда в этот момент готовится к Major. Он пройдет в Стокгольме.
Еще от него было такое:
А таким было награждение: