Что надо знать о победе русской команды на The International 10 – главном киберспортивном турнире мира. Это сенсация: даже они сами хотели 7-8 место

It’s time to fight! We’ll never hold back because We are PSG.LGD🔴🔵! Thanks to @neymarjr, @GWijnaldum and Messi for the wishes to our team. THANKS, @PSG_English, @PSGbrasil, @PSG_inside. We stand together✊🏻! Welcome to The International! #TI10 #PSGLGD https://t.co/OMeTl6atUo