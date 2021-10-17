Что надо знать о победе русской команды на The International 10 – главном киберспортивном турнире мира. Это сенсация: даже они сами хотели 7-8 место

Team Spirit выиграла The International 10. Подробности финальной игры – в отдельной новости.

Главное для понимания:

🎮 The International 10 – чемпионат мира по игре Dota 2. Призовой фонд составляет чуть больше 40 миллионов долларов. Таких денег в киберспорте еще не было – предыдущий рекорд составлял 34 миллиона. Мы объясняли в отдельном материале, почему подобные суммы возникают в киберспорте вокруг игр Dota 2, League of Legends и Counter-Strike.

🎮 Dota 2 – это игра, где есть выбор из сотни разных героев. Там играют две команды по пять человек. Цель каждого матча – разрушение крепости (трона) соперника. Игроки раскручивают героев, которые с каждым уровнем получают новые способности. Еще они зарабатывают монетки – на них собираются артефакты (предметы). Каждый предмет делает героя сильнее.

🎮 На The International 10 можно было проигрывать. Команды разделились на две группы по девять команд. Team Spirit стартовала с одной победы и трех поражений. Дальше – победная серия и четвертое место в группе. После групповой стадии из каждой группы вылетела одна команда. Team Spirit вышла в верхнюю сетку и один раз проиграла там, но дальше прошла через нижнюю.