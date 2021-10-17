Что надо знать о победе русской команды на The International 10 – главном киберспортивном турнире мира. Это сенсация: даже они сами хотели 7-8 место
Team Spirit выиграла The International 10. Подробности финальной игры – в отдельной новости.
Главное для понимания:
🎮 The International 10 – чемпионат мира по игре Dota 2. Призовой фонд составляет чуть больше 40 миллионов долларов. Таких денег в киберспорте еще не было – предыдущий рекорд составлял 34 миллиона. Мы объясняли в отдельном материале, почему подобные суммы возникают в киберспорте вокруг игр Dota 2, League of Legends и Counter-Strike.
🎮 Dota 2 – это игра, где есть выбор из сотни разных героев. Там играют две команды по пять человек. Цель каждого матча – разрушение крепости (трона) соперника. Игроки раскручивают героев, которые с каждым уровнем получают новые способности. Еще они зарабатывают монетки – на них собираются артефакты (предметы). Каждый предмет делает героя сильнее.
🎮 На The International 10 можно было проигрывать. Команды разделились на две группы по девять команд. Team Spirit стартовала с одной победы и трех поражений. Дальше – победная серия и четвертое место в группе. После групповой стадии из каждой группы вылетела одна команда. Team Spirit вышла в верхнюю сетку и один раз проиграла там, но дальше прошла через нижнюю.
🎮 PSG.LGD считался главным фаворитом The International 10 еще до старта турнира. Коэффициент на его победу составлял 2,62. Team Spirit подходили к турниру с коэффициентом 26. Игрок Team Spirit Мирослав Miroslaw Колпаков так высказался о выходе в финал: «Мы в полном шоке. Просто играем в «Доту», как-то так получилось».
🎮 Team Spirit прошла на The International 10 через СНГ-отбор. Даже ее проход в топ-4 уже на самом турнире стал историческим успехом. Организации из России еще никогда не выходили в топ-4 на чемпионатах мира по Dota 2. На The International 10 Team Spirit во второй раз в истории обыграла Virtus.pro. Перед этим Virtus.pro побеждала Team Spirit 29 матчей подряд.
🎮 Соперником Team Spirit по финалу стала китайская команда PSG.LGD. Изначально команда называлась LGD, но в 2018 году заключила партнерство с футбольным «ПСЖ». Именно «ПСЖ» стал первым европейским клубом, который вложился в китайскую про-сцену по Dota 2. PSG.LGD уже доходила до финала The International в 2018 году. В том финале она проиграла OG (2:3).
Перед новым The International Месси и Неймар желали удачи этому составу:
🎮 Киберспортивная организация Team Spirit создана в 2015 году. Перед The International 10 публиковался рейтинг игроков по возрасту. Самым младшим игроком всего турнира стал украинец Илья Yatoro Мулярчук из Team Spirit – ему всего 18 лет. Ярослав Miposhka Найденов старше всех в Team Spirit – 23 года.
Полный состав Team Spirit:
🇺🇦 Илья Yatoro Мулярчук
🇷🇺 Александр TORONTOTOKYO Хертек
🇷🇺 Магомед Collapse Халилов
🇷🇺 Ярослав Miposhka Найденов
🇺🇦 Мирослав Mira Колпаков
🎮 Ранее этот состав по Dota 2 выступал под названием Yellow Submarine. Miposhka попал туда в 2020 году – сейчас он капитан Team Spirit. Состав Yellow Submarine перешел в Team Spirit в декабре 2020 года. Перед этим переходом организация Team Spirit просматривала 80 игроков. Потом в шорт-листе осталось 12 киберспортсменов, дальше – подписание Yellow Submarine.
🎮 В истории организации Team Spirit и всех игроков этого состава еще не было успехов, которые хотя бы немного сопоставимы с победой на The International 10. Украинская команда NAVI оставалась последней из СНГ, которая играла в финале The International. Это было в 2013 году. На The International 10 участвовали только две СНГ-команды – Virtus.pro и Spirit.
🎮 Ярослав Miposhka Найденов еще в августе делился ожиданиями от The International 10. В его цитате – вся сенсация от выступления Team Spirit: «Пока не было собрания, где мы коллективно обозначали себе задачу-минимум и максимум. Сам, конечно же, жду топ-1, но если пытаться быть объективным, то 7-8 будет достойным результатом».
Team Spirit победила на The International 10. Это главный турнир сезона в Dota 2