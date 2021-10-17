Team Spirit победила на The International 10. Это главный турнир сезона в Dota 2

The International 10 проходил с 7 по 17 октября. Финальный матч в Dota 2 игрался до победы на трех картах. Team Spirit победила PSG.LGD со счетом 3:2.

Spirit попала в гранд-финал через нижнюю сетку. В финале нижней сетки она обыграла команду Secret (2:1). В этом матче Spirit проиграла первую карту.

На пути к гранд-финалу Spirit прошла команду Virtus.pro. Этот матч поставил рекорд по просмотрам матчей с участием СНГ-команд на русскоязычной трансляции – 613 тысяч человек в пиковый момент. Финальную игру с участием Team Spirit смотрели 800 тысяч человек.

Победа на The International 10 принесла Spirit 18,2 миллиона долларов. Общий призовой фонд турнира составляет 40 миллионов долларов.

Так игроки Team Spirit радовались попаданию в финал: