Efootball 2022
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#Efootball 2022

Простите, но мы вам покажем скриншоты из игры, которую заменила PES. Что с лицами Месси и Роналду, почему судья спит в газоне?

01 октября, 17:20

Konami выпустила новый симулятор футбола eFootball. Да, это замена игре Pro Evolution Soccer. В этом симуляторе новые движок и графика, а еще условно-бесплатный режим: можно бесплатно играть онлайн, но за большинство офлайн-режимов придется заплатить (в Steam стоит 725 рублей).

PES умерла. Раньше это были магия андеграунда и величие кривой культуры – но игра предала себя ради фастфуда фифы

И в том же Steam игра за сутки схватила рекорд – почти 90% отзывов о ней негативные. Люди ругают вообще за все. У eFootball долгие загрузки, устаревшая графика, проблемные анимации лиц футболистов и пока всего девять команд для выбора. Konami обещает улучшения до зимы, но все фанаты старой PES расстроены. 

И с ужасом выкладывают скриншоты. Брр!

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