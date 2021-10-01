Efootball 2022
Простите, но мы вам покажем скриншоты из игры, которую заменила PES. Что с лицами Месси и Роналду, почему судья спит в газоне?
01 октября, 17:20
Konami выпустила новый симулятор футбола eFootball. Да, это замена игре Pro Evolution Soccer. В этом симуляторе новые движок и графика, а еще условно-бесплатный режим: можно бесплатно играть онлайн, но за большинство офлайн-режимов придется заплатить (в Steam стоит 725 рублей).
PES умерла. Раньше это были магия андеграунда и величие кривой культуры – но игра предала себя ради фастфуда фифы
И в том же Steam игра за сутки схватила рекорд – почти 90% отзывов о ней негативные. Люди ругают вообще за все. У eFootball долгие загрузки, устаревшая графика, проблемные анимации лиц футболистов и пока всего девять команд для выбора. Konami обещает улучшения до зимы, но все фанаты старой PES расстроены.
И с ужасом выкладывают скриншоты. Брр!
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