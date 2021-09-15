FIFA 22. Когда выходит? Сколько стоит? Какие характеристики у игроков? Что изменилось?

Стоимость FIFA 22

Стандартное издание стоит так:

PS4 и XboxOne – 4899 рублей

PS5 и XboxSeries — 5499 рублей

Steam – 3499 рублей

Ультимативное издание стоит 7499 рублей для PS4 и PS5. Теперь только в него добавлена возможность бесплатного апгрейда до актуальной версии. Ей часто пользовались владельцы старых консолей – и раньше она была бесплатной вообще для всех. В Steam FIFA 22 Ultimate Edition стоит 4499 рублей, на Хbox – 100 долларов.

Кто на обложке FIFA 22?

Именно Килиан Мбаппе – главный игрок FIFA 22. Мбаппе будет на обложке второй сезон подряд. Разработчики анонсировали это еще до завершения трансферного окна, во всех рекламах Мбаппе был в форме «ПСЖ». Его переговоры с «Реалом» в конце августа ни к чему не привели, поэтому все остается без изменений. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе – лицо новой FIFA 22.

Где можно сыграть в FIFA 22?

Мы уже перечисляли такой список платформ: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbone One, PC, Nintendo Switch, сервис Google Stadia. Важно, что на PC версия FIFA 22 выйдет без видимых улучшений. Компьютерная версия не поддерживает новую технологию HyperMotion. EA указывает в описании этой технологии, что она полностью меняет весь игровой процесс.

Официальный трейлер FIFA 22

Обычный трейлер: