FIFA 22. Когда выходит? Сколько стоит? Какие характеристики у игроков? Что изменилось?
Дата выхода FIFA 22
Официально объявлено, что FIFA 22 будет доступна для покупки с 1 октября 2021 года. Чуть раньше игру можно купить по предзаказу. Если пользователь оформляет предзаказ, то может играть в FIFA 22 на четыре дня раньше официального релиза. За это доступны и другие бонусы: Мбаппе в аренду на пять матчей в Ultimate Team, футболисты, 4600 FIFA Points.
Системные требования FIFA 22
Origin рассказывает о таких:
Минимальные системные требования:
- ОС: 64-разрядная версия Windows 10
- Процессор (AMD): Athlon X4 880K @4GHz или аналогичный
- Процессор (Intel): Core i3-6100 @3.7GHz или аналогичный
- ОЗУ: 8 GB ГБ
- Видеокарта (AMD): Radeon HD 7850 или аналогичный
- Видеокарта (NVIDIA): GeForce GTX 660 или аналогичный
- Сетевое соединение: подключение к Интернету со скоростью 512 кбит/с или быстрее
- Жесткий диск: 50 ГБ
Рекомендуемые системные требования:
- ОС: 64-разрядная версия Windows 10
- Процессор (AMD): FX 8150 @3.6GHz или аналогичный
- Процессор (Intel): Core i5-3550 @3.40GHz или аналогичный
- ОЗУ: 8 ГБ
- Видеокарта (AMD): Radeon R9 270x или аналогичный
- Видеокарта (NVIDIA): GeForce GTX 670 или аналогичный
- Сетевое соединение: широкополосное подключение
- Жесткий диск: 50 ГБ
Стоимость FIFA 22
Стандартное издание стоит так:
- PS4 и XboxOne – 4899 рублей
- PS5 и XboxSeries — 5499 рублей
- Steam – 3499 рублей
Ультимативное издание стоит 7499 рублей для PS4 и PS5. Теперь только в него добавлена возможность бесплатного апгрейда до актуальной версии. Ей часто пользовались владельцы старых консолей – и раньше она была бесплатной вообще для всех. В Steam FIFA 22 Ultimate Edition стоит 4499 рублей, на Хbox – 100 долларов.
Кто на обложке FIFA 22?
Именно Килиан Мбаппе – главный игрок FIFA 22. Мбаппе будет на обложке второй сезон подряд. Разработчики анонсировали это еще до завершения трансферного окна, во всех рекламах Мбаппе был в форме «ПСЖ». Его переговоры с «Реалом» в конце августа ни к чему не привели, поэтому все остается без изменений. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе – лицо новой FIFA 22.
Где можно сыграть в FIFA 22?
Мы уже перечисляли такой список платформ: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbone One, PC, Nintendo Switch, сервис Google Stadia. Важно, что на PC версия FIFA 22 выйдет без видимых улучшений. Компьютерная версия не поддерживает новую технологию HyperMotion. EA указывает в описании этой технологии, что она полностью меняет весь игровой процесс.
Официальный трейлер FIFA 22
Обычный трейлер:
Трейлер с примерами игрового процесса:
Как изменился игровой процесс в FIFA 22?
Команда разработчиков FIFA 22 подробно рассказывала и показывала все изменения игрового процесса. На официальном канале EA SPORTS FIFA есть 30-минутное видео. Вот оно:
На сайте подробно перечислены все добавленные изменения. Уже анонсирован максимальный тактический реализм. Теперь футболисты лучше понимают действия в атаке и защите. Меняются воздушные единоборства, улучшен контроль мяча. На новый уровень вышли даже жесты игроков – теперь футболисты постоянно что-то показывают партнерам.
Технология HyperMotion добавляет в игру новые анимации (около четырех тысяч). Они тоже делают игровой процесс разнообразнее. Детальные изменения можно прочитать в этом материале. Например, там выделяется факт, что игроки в FIFA 22 смогут принимать в шесть раз больше решений за одну секунду. Повысится индивидуальность игроков.
В FIFA 22 сильно поменяются вратари. Они улучшаются в каждой новой части игры. Теперь вратари имеют 600 анимаций по действиям. Важно, что теперь они сильно различаются по игровому стилю. Даже могут по-разному прыгать за мячами и брать их в руки. Все новые анимации списаны с движений реальных игроков. Их анализировала система.
Русские клубы в FIFA 22
ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» попали в FIFA 22. В игре нет «Зенита», «Краснодара» и других русских клубов. Полный список команд FIFA 22 доступен на официальном сайте EA. Всего в игре доступно более 17 тысяч игроков и 30 лиг. Есть и лицензированные сборные. Зато в Италии лицензии не будет сразу у нескольких команд – появятся новые Piemonte Calcio и им подобные.
Характеристики игроков в FIFA 22
Мы собирали характеристики лучших игроков FIFA 22 в отдельной новости. Лионель Месси получил рейтинг 93 – это лучший игрок FIFA 22. Второе место занял Роберт Левандовски (92). Дальше идут сразу пять футболистов, которые имеют рейтинг 91: Роналду, де Брюйне, Мбаппе, Неймар, Облак. У остальных все хуже.
Сами игроки обычно критикуют EA за детальные характеристики. Защитник «Челси» Антонио Рюдигер увидел, что его рейтинг скорости в FIFA 22 всего 75. Он привел в пример свою реальную скорость в матчах и посмеялся над таким показателем. Твиттер EA пришел к нему с ответом. Посыл такой: чтобы получить улучшение скорости, Рюдигеру надо обгонять Пулишича.
Сейчас официальный твиттер игры постоянно публикует новые характеристики игроков, но разделяет их по командам. Рюдигер узнал собственные показатели, потому что попал в список главных игроков «Челси». Клуб написал, что получил от EA почтовую рассылку. Общий показатель Пулишича (82) там ниже, чем у Рюдигера (83). Но его скорость намного больше: 89>75.
Следить за объявлением новых характеристик игроков FIFA 22 можно в официальном твиттере EA SPORTS FIFA. Еще в игре будут вот такие карточки героев:
А в таком виде в инстаграме easportsfifa появился Александр Мостовой: