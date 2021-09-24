FIFA 22

Дата выпуска
24 сентября 2021
Разработчик
EA Canada
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EA Sports представила сильнейших игроков FIFA 22. Лучший – Месси, Роналду на третьем месте, Неймар не попал в топ-5
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Жота из «Ливерпуля» играл турнир по FIFA 22. Снялся с него из-за реального матча – и оформил дубль 🎮
#Диогу Жота
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#FIFA 22
FIFA 22. Сколько стоит? Какая дата выхода? Чем отличается от других игр?
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