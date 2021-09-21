Ни один игрок сборной России не получит рейтинг выше 80 в FIFA 22. Самый высокий показатель у Головина

Сборная России опубликовала рейтинг своих игроков в новой FIFA 22. В списке 20 игроков с рейтингом от 68 до 79.

Лучшим полевым стал полузащитник «Монако» Александр Головин (79). Он регулярно играет за клуб, в прошлом сезоне провел в «Монако» 26 игр, забил шесть голов и отдал девять ассистов.

Лучшим вратарем признан Андрей Лунев из «Байера». Прошлый сезон он провел в «Зените», сыграв 13 игр и пропустил 14 голов. В межсезонье перешел в «Байер», но еще не дебютировал за него.

В прошлой FIFA в составе России был один игрок с рейтингом выше 80 – Марио Фернандес (82). В сентябре он завершил карьеру в сборной.

Релиз FIFA 22 пройдет 1 октября. EA Sports постепенно презентует рейтинги сильнейших игроков в разных категориях. В списке с лучшим рейтингом лидируют Лионель Месси (93), Роберт Левандовски (92) и Криштиану Роналду (91).

В FIFA 22 из российских клубов будут только «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», на остальные команды лицензия не распространяется. Тем не менее игроки сборной, выступающие за нелицензированные клубы, попали в список России. Например, Далер Кузяев («Зенит») и Даниил Фомин («Динамо»).