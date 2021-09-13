EA Sports представила сильнейших игроков FIFA 22. Лучший – Месси, Роналду на втором месте, Неймар не попал в топ-5

15 сентября EA Sports выпустит демо-версию FIFA 22. О самой игре мы писали здесь:

FIFA 22. Сколько стоит? Какая дата выхода? Чем отличается от других игр?

Пока что компания представил топ-22 лучших футболистов по рейтингу:

1. Лионель Месси (93);

2. Роберт Левандовски (93);

3. Криштиану Роналду (91);

4. Кевин де Брюйне (91);

5. Килиан Мбаппе (91);

6. Неймар (91);

7. Ян Облак (91);

8. Харри Кейн (90);

9. Нголо Канте (90);

10. Мануэль Нойер (90);

11. Марк-Андре тер Стеген (90);

12. Мохамед Салах (89);

13. Джанлуиджи Доннарумма (89);

14. Карим Бензема (89);

15. Вирджил ван Дейк (89);

16. Йозуа Киммих (89);

17. Сон Хын Мин (89);

18. Алиссон (89);

19. Тибо Куртуа (89);

20. Каземиро (89);

21. Эдерсон (89);

22. Мане (89).