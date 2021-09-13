FIFA 22
EA Sports представила сильнейших игроков FIFA 22. Лучший – Месси, Роналду на втором месте, Неймар не попал в топ-5
20 минут назад
15 сентября EA Sports выпустит демо-версию FIFA 22. О самой игре мы писали здесь:
FIFA 22. Сколько стоит? Какая дата выхода? Чем отличается от других игр?
Пока что компания представил топ-22 лучших футболистов по рейтингу:
1. Лионель Месси (93);
2. Роберт Левандовски (93);
3. Криштиану Роналду (91);
4. Кевин де Брюйне (91);
5. Килиан Мбаппе (91);
6. Неймар (91);
7. Ян Облак (91);
8. Харри Кейн (90);
9. Нголо Канте (90);
10. Мануэль Нойер (90);
11. Марк-Андре тер Стеген (90);
12. Мохамед Салах (89);
13. Джанлуиджи Доннарумма (89);
14. Карим Бензема (89);
15. Вирджил ван Дейк (89);
16. Йозуа Киммих (89);
17. Сон Хын Мин (89);
18. Алиссон (89);
19. Тибо Куртуа (89);
20. Каземиро (89);
21. Эдерсон (89);
22. Мане (89).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые