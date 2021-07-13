FIFA 22. Сколько стоит? Какая дата выхода? Чем отличается от других игр?

Осенью 2021 года выйдет новая часть игры FIFA. В этом материале мы собираем все основные данные, которые о ней известны. Когда появится новая информация, мы его обязательно обновим. Сейчас из футбольных симуляторов этой серии можно играть в FIFA 21 и в Fifa Online 4. О ней у нас даже был отдельный текст, который можно почитать тут.

Подробная информация по FIFA 22 будет после презентации EA PLAY. Она пройдет 22 июля в 18:00 по Москве.

На обложке опять Мбаппе?

Да, Килиан Мбаппе – лицо FIFA 22. Он будет на обложке второй год подряд. В момент объявления Мбаппе сразу отреагировал в инстаграме: «Снова. Горжусь тем, что я опять попал на обложку». Так Мбаппе стал первым игроком после Криштиану Роналду, который остался на обложке второй год подряд. Тот был лицом FIFA 18 и FIFA 19.