FIFA 22. Сколько стоит? Какая дата выхода? Чем отличается от других игр?
Осенью 2021 года выйдет новая часть игры FIFA. В этом материале мы собираем все основные данные, которые о ней известны. Когда появится новая информация, мы его обязательно обновим. Сейчас из футбольных симуляторов этой серии можно играть в FIFA 21 и в Fifa Online 4. О ней у нас даже был отдельный текст, который можно почитать тут.
Подробная информация по FIFA 22 будет после презентации EA PLAY. Она пройдет 22 июля в 18:00 по Москве.
На обложке опять Мбаппе?
Да, Килиан Мбаппе – лицо FIFA 22. Он будет на обложке второй год подряд. В момент объявления Мбаппе сразу отреагировал в инстаграме: «Снова. Горжусь тем, что я опять попал на обложку». Так Мбаппе стал первым игроком после Криштиану Роналду, который остался на обложке второй год подряд. Тот был лицом FIFA 18 и FIFA 19.
Когда выйдет FIFA 22?
Официальная дата выхода FIFA 22 – 1 октября 2021 года.
Где поиграть в FIFA 22?
PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbone One, PC, Nintendo Switch, сервис Google Stadia.
Сколько стоит FIFA 22?
- PS4 и Xbox One – 4899 рублей
- PS5 и Xbox Series — 5499 рублей
- Steam – 3499 рублей
Ультимативное издание будет стоить 7499 рублей на PS4 и PS5, в Steam – 4499 рублей.
Где посмотреть официальный трейлер FIFA 22?
EA Sports его уже показала:
А трейлеры от клубов?
Пожалуйста:
Что изменится из-за новой технологии HyperMotion?
Она мелькнула в официальном трейлере. Для ее реализации использовался захват реальных движений игроков – на видео это есть на примере Трента. EA Sports вводит технологию, чтобы в игре появились реалистичные анимации. В теории это означает полный пересмотр работы искусственного интеллекта и воздушных единоборств в матчах.
Планируется, что технология HyperMotion добавит в игру новые анимации – около четырех тысяч. Для их создания использовались 22 реальных футболиста. EA Sports объясняет это так, что теперь движения в игре будут похожи на поведение игроков в настоящих матчах. Такого уровня реалистичности игра еще никогда не достигала.
Есть одна проблема для пользователей: на PC этой технологии не будет. Она появится только на PS5 и Xbox Series. Объяснение: с HyperMotion многие компьютеры не потянули бы игру даже на минимальных требованиях. Поэтому не для всех любителей игры новая часть FIFA будет принципиально отличаться от FIFA 21. Системные требования еще не объявлены.