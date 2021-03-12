FIFA Online 4. Сколько стоит? Какая дата выхода? Чем отличается от обычной фифы? Ее не надо скачивать?

Что за игра? Чем она отличается от оригинальной?

FIFA Online 4 – многопользовательская онлайн-игра. Четвертая часть вышла еще в 2018 году. Долгое время она была доступна только для азиатского рынка. Но в начале 2021 года EA Sports объявили, что вывели игру на международный рынок.

Это не совсем обычная игра. И не совсем режим Ultimate Team (режим, в котором пользователи самостоятельно собирают команду за внутреннюю валюту). Это, проще говоря, смесь и той, и другой игры.

На самом сайте 101xp FIFA Online 4 описана так:

«Это бесплатная футбольная игра на русском языке, разработанная специально для ПК и сохранившая в себе все достоинства популярной серии, с еще более проработанным онлайн-функционалом и социальной составляющей. Качественная оптимизация, проработанное управление и выделенные серверы обеспечат комфортный игровой процесс максимальному количеству пользователей от Москвы до Владивостока».