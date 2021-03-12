FIFA Online 4. Сколько стоит? Какая дата выхода? Чем отличается от обычной фифы? Ее не надо скачивать?
Что за игра? Чем она отличается от оригинальной?
FIFA Online 4 – многопользовательская онлайн-игра. Четвертая часть вышла еще в 2018 году. Долгое время она была доступна только для азиатского рынка. Но в начале 2021 года EA Sports объявили, что вывели игру на международный рынок.
Это не совсем обычная игра. И не совсем режим Ultimate Team (режим, в котором пользователи самостоятельно собирают команду за внутреннюю валюту). Это, проще говоря, смесь и той, и другой игры.
На самом сайте 101xp FIFA Online 4 описана так:
«Это бесплатная футбольная игра на русском языке, разработанная специально для ПК и сохранившая в себе все достоинства популярной серии, с еще более проработанным онлайн-функционалом и социальной составляющей. Качественная оптимизация, проработанное управление и выделенные серверы обеспечат комфортный игровой процесс максимальному количеству пользователей от Москвы до Владивостока».
В FIFA Online 4 есть такие режимы:
- Товарищеский матч. Можно сыграть с любым другим игроком по миру.
- Fantasy Team Manager. Собираете свою команду, настраиваете тактику и играете карьеру.
Как в других онлайн-версия от EA, в Fifa Online 4 можно улучшать команду с помощью дополнительных предметов, купленных в магазине. Изначально у каждого игрока будет стандартный комплект: три игрока уровня 70+, VIP-режим на день и миллион монет.
Когда выйдет и какие системные требования?
Пока неизвестно, когда выйдет сама игра, но уже можно заполнить заявку на закрытое бета-тестирование. Оно начнется 6 апреля 2021 года. Кол-во заявок ограничено. После завершения закрытого этапа начнется открытое тестирование.
Игра выходит только на ПК, и она будет бесплатной. Системные требования, минимальная конфигурация:
- Операционная система: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10-64 bit.
- Процессор: Intel Core i3-2100 3.1 ГГц, AMD Phenom 7950 Quad-Core или AMD Athlon II X4 620.
- Оперативная память: 4 ГБ.
- Место на жестком диске: 20 ГБ.
- Видеокарта: Geforce GT 730 или ATI Radeon HD 7570, 1 ГБ.
- DirectX: 11.0.
Рекомендованные параметры:
- Операционная система: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10-64 bit.
- Процессор: Intel Core i5-2550K 3.4 ГГц или AMD FX-6350 Six-Core.
- Оперативная память: 8 ГБ.
- Место на жестком диске: 20 ГБ.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 AMD Radeon HD 6870, 3 ГБ.
- DirectX: 11.0.
Как FIFA Online 4 скачать? Или ее не надо скачивать, если она онлайн?
Скачать игру можно с официального сайта 101xp. Ни на торрентах, ни где-либо еще официальной работающей версии не будет.
Что еще известно?
В России комментаторами будут Василий Уткин и Дмитрий Шнякин. Sports.ru сделал большое интервью с Уткиным по этому поводу. Вот его слова:
• «Мне давно и очень сильно хотелось снова озвучить фифу, и все это знали, но я никак не мог на это повлиять. А потом мне позвонили на стадии, когда нужно было ответить – да или нет, – уже на готовых условиях. Я ничего не знал, даже имени моего напарника, которым будет Дмитрий Шнякин. Это такое предложение… Я бы загадал его себе на Новый год. Только это случилось чуть раньше, в конце ноября. Может быть, Дед Мороз существует?»
• «Интересно, каким будет круг тех людей, которые будут играть в FIFA Online 4. Мне бы очень хотелось наладить контакт с молодой аудиторией. Для меня это, наверное, главный вопрос сейчас. Сейчас люди высказывают недовольство комментаторами гораздо чаще, чем 10 лет назад».
А вот что сказал Шнякин:
• «Работа уже длится третий месяц, она еще не закончена, но близка к завершению. Это работа, которая связана с таким серьезным напряжением голосовых связок, потому что, по сути, ежедневно приходится по три часа озвучивать, это как один или полтора реальных матча в день комментировать. Также идет серьезная нагрузка для фантазии».
Изначально ФИФА Онлайн 4 - это онлайн-порт ФИФА для азиатских игроков, как дополнительный инструмент конкуренции с ПЕС за местный рынок. Вышла еще в 2018 году, и если вам лень ждать ЗБТ, то можно скачать Garena (азиатский аналог Steam/Origin), выбрать Тайланд и спокойно установить эту ФИФУ. По механике это ФИФА 17, а графически не уступает более современным частям, потому что всё тот же движок Frostbite. В отличие от классического Ультимейт тим, тут не нужна сыгранность (общая лига, нация или клуб), но есть бонусы за общий клуб или нацию. Например, можно собрать свой МЮ, причем впихнуть не только действующих игроков, но условного Скоулса, Гиггза и Криша и все получат дополнительный буст за счет общей принадлежности к МЮ (бывшие игроки тоже считаются). Также тут есть упрощенный режим вольты - уличного футбола. Большое преимущество перед условной ФИФА 21, что свободные агенты (игроки, которые есть в базе, но задействованы только в сборных) имеют собственные карты. В классической ФИФЕ карточек для сборников нет, поэтому в ФИФА онлайн условный болельщик Зенита может собрать состав с Дзюбой, Жирковым, Оздоевым, Луневым и другими и прокачать его. И сама система улучшений показателей - это то, чего в классических ФИФАх нет.