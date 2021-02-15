Секреты подростка, который выбил 535 побед подряд в FIFA. Диета от «Лейпцига» и 15 часов тренировок в неделю

Как Вейранг живет и играет: диета, резкие контратаки, два часа тренировок в день

Перед 30 играми в Weekend League Вейрганг тренируется не так уж много – 15 часов в неделю. Он говорит, что играет гораздо меньше, чем многие его друзья-сверстники. «Лейпциг» помогает ему поддерживать форму с помощью правильного питания, зарядки и ментальных упражнений.

Вейрганг считает себя обычным подростком, у которого во время пандемии появилось больше времени на FIFA.

Хотя иногда шутит, что у него нет времени на душ и прогулки, чтобы победить свой очередной рекорд.

Соцсети Вейрганга – это постоянные отчеты о новых рекордах в Weekend League. На первое поражение он пока не реагировал.