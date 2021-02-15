Секреты подростка, который выбил 535 побед подряд в FIFA. Диета от «Лейпцига» и 15 часов тренировок в неделю
У рекорда есть особенность: не было игр с лучшими игроками
15-летний Андерс Вейрганг – главная звезда игры FIFA 21. В онлайн-режиме Weekend League он выиграл 535 матчей подряд, что стало рекордом серии. Предыдущее достижение намного скромнее: 298 побед в FIFA 18.
17 недель каждые выходные Вейрганг играл по 30 матчей в FIFA. И во всех побеждал, пока не встретился с игроком damesheet. Вейрганг проиграл ему со счетом 1:5. Больше 80 тысяч человек смотрели в прямом эфире эту игру на твиче.
Второй тайм этого матча есть на ютубе.
Вейрганг пока не может участвовать в крупных киберспортивных турнирах. Нужно дождаться 16-летия. Это его бесит, потому что Вейранг хочет играть с главными фиферами.
Вейрганг уже подписал контракт с «Лейпцигом» (его команда играет в их форме). Он выступает за киберспортивную команду RBLZ Gaming. Ее тренер говорит, что Вейргангу не нужно менять стиль игры. Гораздо важнее справиться с общественным давлением.
Как Вейранг живет и играет: диета, резкие контратаки, два часа тренировок в день
Перед 30 играми в Weekend League Вейрганг тренируется не так уж много – 15 часов в неделю. Он говорит, что играет гораздо меньше, чем многие его друзья-сверстники. «Лейпциг» помогает ему поддерживать форму с помощью правильного питания, зарядки и ментальных упражнений.
Вейрганг считает себя обычным подростком, у которого во время пандемии появилось больше времени на FIFA.
Хотя иногда шутит, что у него нет времени на душ и прогулки, чтобы победить свой очередной рекорд.
Соцсети Вейрганга – это постоянные отчеты о новых рекордах в Weekend League. На первое поражение он пока не реагировал.
Вейрганг говорит, что играет на автоматизмах. А главная его фишка – высокая линия защиты.
На ютубе есть несколько исследований, почему у него так круто получается играть в FIFA. Вот главные приемы Вейрганга:
🎮 Состав. В защите у него не самые топы (игроки с рейтингом чуть больше 80). А вот полузащита и атака – монструозная. Однажды Вейрганг выпустил такую связку: Гуллит, Виейра, Роналдо, Роналду, Мбаппе и Неймар.
🎮 Вейрганг не бросается в прессинг и редко жмет кнопку отбора. Он так делает, чтобы чаще контролировать футболистов.
🎮 Контратаки. Вейрганг подпускает всю команду противника, а потом убегает вперед через длинный пас.
🎮 Самый распространенный финт и главная фишка FIFA 21 – переступ. Он позволяет легко обыгрывать 1 в 1 и освобождать пространство для атаки.
🎮 Никаких тактических фишек. Главный скилл Вейрганга – отточенные приемы, которые он довел до совершенства.