Андерс Вейрганг
киберспорт
FIFA 21
РБ Лейпциг
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#Андерс Вейрганг #киберспорт #FIFA 21 #РБ Лейпциг

Секреты подростка, который выбил 535 побед подряд в FIFA. Диета от «Лейпцига» и 15 часов тренировок в неделю

час назад
Дмитрий Проскурин

Инстаграм Вейрганга

У рекорда есть особенность: не было игр с лучшими игроками

15-летний Андерс Вейрганг – главная звезда игры FIFA 21. В онлайн-режиме Weekend League он выиграл 535 матчей подряд, что стало рекордом серии. Предыдущее достижение намного скромнее: 298 побед в FIFA 18.

17 недель каждые выходные Вейрганг играл по 30 матчей в FIFA. И во всех побеждал, пока не встретился с игроком damesheet. Вейрганг проиграл ему со счетом 1:5. Больше 80 тысяч человек смотрели в прямом эфире эту игру на твиче.

Второй тайм этого матча есть на ютубе.

Вейрганг пока не может участвовать в крупных киберспортивных турнирах. Нужно дождаться 16-летия. Это его бесит, потому что Вейранг хочет играть с главными фиферами. 

Вейрганг уже подписал контракт с «Лейпцигом» (его команда играет в их форме). Он выступает за киберспортивную команду RBLZ Gaming. Ее тренер говорит, что Вейргангу не нужно менять стиль игры. Гораздо важнее справиться с общественным давлением.

Как Вейранг живет и играет: диета, резкие контратаки, два часа тренировок в день

Перед 30 играми в Weekend League Вейрганг тренируется не так уж много – 15 часов в неделю. Он говорит, что играет гораздо меньше, чем многие его друзья-сверстники. «Лейпциг» помогает ему поддерживать форму с помощью правильного питания, зарядки и ментальных упражнений. 

Вейрганг считает себя обычным подростком, у которого во время пандемии появилось больше времени на FIFA.

Хотя иногда шутит, что у него нет времени на душ и прогулки, чтобы победить свой очередной рекорд.

Соцсети Вейрганга – это постоянные отчеты о новых рекордах в Weekend League. На первое поражение он пока не реагировал. 

Вейрганг говорит, что играет на автоматизмах. А главная его фишка – высокая линия защиты.

На ютубе есть несколько исследований, почему у него так круто получается играть в FIFA. Вот главные приемы Вейрганга:

🎮 Состав. В защите у него не самые топы (игроки с рейтингом чуть больше 80). А вот полузащита и атака – монструозная. Однажды Вейрганг выпустил такую связку: Гуллит, Виейра, Роналдо, Роналду, Мбаппе и Неймар.

🎮 Вейрганг не бросается в прессинг и редко жмет кнопку отбора. Он так делает, чтобы чаще контролировать футболистов.

🎮 Контратаки. Вейрганг подпускает всю команду противника, а потом убегает вперед через длинный пас.

🎮 Самый распространенный финт и главная фишка FIFA 21 – переступ. Он позволяет легко обыгрывать 1 в 1 и освобождать пространство для атаки.

🎮 Никаких тактических фишек. Главный скилл Вейрганга – отточенные приемы, которые он довел до совершенства.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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