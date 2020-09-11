Главное про FIFA 21. Сколько стоит? Что нового? Почему ее (опять) ругают футболисты?

Когда выйдет FIFA 21? Сколько стоит? Что за двойная версия?

FIFA 21 одновременно выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Дата – 9 октября. Есть вариант поиграть раньше: при оформлении предзаказа игра откроется уже 6 октября. Пробная версия для обладателей премиальной подписки на EA и Origin выйдет в доступ с 1 октября.

В этом году EA предусмотрела двойную версию игры для людей, которые начнут играть в FIFA 21 на PlayStation 4 и Xbox One. Понимается это так: при обновлении консоля до PlayStation 5 и Xbox Series X можно бесплатно получить новую часть FIFA. Весь прогресс в онлайн-режиме игры сохранится, а при желании можно вернуться обратно.

В Steam уже есть страница игры, где можно сделать предзаказ. Стандартное издание стоит 3499 рублей, Champions Edition – 4499, Ultimate Edition – 4999. Цены в PS Store в таком же порядке по изданиям FIFA 21: 4899, 5999 и 7499. При предзаказе уже привычно предусмотрены бонусы по карьере и в режиме Ultimate Team.