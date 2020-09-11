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#киберспорт #Футбол #Килиан Мбаппе #Ромелу Лукаку #Рома #Пьер-Эмерик Обамеянг #Эмерик Лапорт

Главное про FIFA 21. Сколько стоит? Что нового? Почему ее (опять) ругают футболисты?

11 сентября, 23:00
Александр Плеханов

EA Sports

Когда выйдет FIFA 21? Сколько стоит? Что за двойная версия?

FIFA 21 одновременно выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Дата – 9 октября. Есть вариант поиграть раньше: при оформлении предзаказа игра откроется уже 6 октября. Пробная версия для обладателей премиальной подписки на EA и Origin выйдет в доступ с 1 октября.

В этом году EA предусмотрела двойную версию игры для людей, которые начнут играть в FIFA 21 на PlayStation 4 и Xbox One. Понимается это так: при обновлении консоля до PlayStation 5 и Xbox Series X можно бесплатно получить новую часть FIFA. Весь прогресс в онлайн-режиме игры сохранится, а при желании можно вернуться обратно.

В Steam уже есть страница игры, где можно сделать предзаказ. Стандартное издание стоит 3499 рублей, Champions Edition – 4499, Ultimate Edition – 4999. Цены в PS Store в таком же порядке по изданиям FIFA 21: 4899, 5999 и 7499. При предзаказе уже привычно предусмотрены бонусы по карьере и в режиме Ultimate Team.

EA Sports

Как изменится режим карьеры? Что еще добавится?

Режим карьеры – основа FIFA 21. За его бесконечное однообразие серия постоянно получала критику. Теперь все интереснее: интерактивная симуляция матча, улучшенный ИИ, активная тренировка и расписание клубной жизни. Появляется и новая работа над позицией, которая влияет на углубленное развитие игрока.

Ultimate Team наоборот станет проще: исчезнут предметы с физической формой. Главная цель, чтобы люди больше времени в самих матчах и меньше отвлекались. Режим VOLTA модернизируется в сторону возможности играть онлайн. Особых приемов станет еще больше, а интеллект в атаке улучшится. Теперь партнеры лучше понимают игрока с мячом.

Одна из новых функций в игре – Creative Runs. Во время развития атаки теперь можно управлять не только одним футболистом. В теории легко контролируется забегание партнера, он получает мяч в нужной точке и забивает. Официальный аккаунт PlayStation посвятил этому пятисекундное объясняющее видео.

Впервые EA показала это еще в трейлере FIFA 21. Там же мелькнул и другой акцент – приближенный к реальности дриблинг. Теперь топ-игроки контролируют забегания, условный Де Брюйне лучше остальных делает разрезающие пасы, защитники эффективнее идут в отбор. На объясняющем видео это было так:

Килиан Мбаппе впервые попал на обложку FIFA и подправил историю «ПСЖ». До Мбаппе последним игроком клуба с таким достижением был Оаро: в 2010-м его поставили на французское издание. «Звезда обложки. Не могу дождаться момента, когда сыграю в это. Горжусь, что буду на обложке FIFA 21. Мечта сбылась», – отреагировал Мбаппе в твиттере.

Почему вместо «Ромы» будет Roma? Чем недовольны футболисты?

EA Sports официально объявила, что «Рому» в FIFA 21 заменит команда Roma FC. Она переедет на стадион «Олимпик», получит новую форму и специальную эмблему. Вид настоящих игроков сохранится. В прошлом году подобная история произошла с заменой «Ювентуса» – тогда клуб подписал эксклюзивный контракт с Konami.

Уже известны рейтинги звездных игроков в FIFA 21. Второй год подряд лучшие показатели у Лионеля Месси (93). Сразу за ним идут Роналду и Левандовски. В отдельную десятку лучших вошли сразу три игрока «Ливерпуля». Глобально все понятно и объективно, но многие топ-игроки раскритиковали FIFA за отдельные личные показатели.

Только главные примеры:

Эмерик Лапорт недоволен рейтингом скорости – у него всего 63.

Ромелу Лукаку пишет, что FIFA намеренно делает плохие рейтинги. Игроки спорят – это дополнительная реклама игры.

Обамеянг смеется, потому что в FIFA 20 имел рейтинг 88. Сейчас – понижение:

история фифы – чисто кино
Игра FIFA появилась в больничной палате на бумажке и через взятку китайской авиакомпании. В идею не верил никто
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Geoffrey Williams
14 декабря, 14:47
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Geoffrey Williams
14 декабря, 14:47
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#Эмерик Лапорт