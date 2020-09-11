Главное про FIFA 21. Сколько стоит? Что нового? Почему ее (опять) ругают футболисты?
Когда выйдет FIFA 21? Сколько стоит? Что за двойная версия?
FIFA 21 одновременно выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Дата – 9 октября. Есть вариант поиграть раньше: при оформлении предзаказа игра откроется уже 6 октября. Пробная версия для обладателей премиальной подписки на EA и Origin выйдет в доступ с 1 октября.
В этом году EA предусмотрела двойную версию игры для людей, которые начнут играть в FIFA 21 на PlayStation 4 и Xbox One. Понимается это так: при обновлении консоля до PlayStation 5 и Xbox Series X можно бесплатно получить новую часть FIFA. Весь прогресс в онлайн-режиме игры сохранится, а при желании можно вернуться обратно.
В Steam уже есть страница игры, где можно сделать предзаказ. Стандартное издание стоит 3499 рублей, Champions Edition – 4499, Ultimate Edition – 4999. Цены в PS Store в таком же порядке по изданиям FIFA 21: 4899, 5999 и 7499. При предзаказе уже привычно предусмотрены бонусы по карьере и в режиме Ultimate Team.
Как изменится режим карьеры? Что еще добавится?
Режим карьеры – основа FIFA 21. За его бесконечное однообразие серия постоянно получала критику. Теперь все интереснее: интерактивная симуляция матча, улучшенный ИИ, активная тренировка и расписание клубной жизни. Появляется и новая работа над позицией, которая влияет на углубленное развитие игрока.
Ultimate Team наоборот станет проще: исчезнут предметы с физической формой. Главная цель, чтобы люди больше времени в самих матчах и меньше отвлекались. Режим VOLTA модернизируется в сторону возможности играть онлайн. Особых приемов станет еще больше, а интеллект в атаке улучшится. Теперь партнеры лучше понимают игрока с мячом.
Одна из новых функций в игре – Creative Runs. Во время развития атаки теперь можно управлять не только одним футболистом. В теории легко контролируется забегание партнера, он получает мяч в нужной точке и забивает. Официальный аккаунт PlayStation посвятил этому пятисекундное объясняющее видео.
Впервые EA показала это еще в трейлере FIFA 21. Там же мелькнул и другой акцент – приближенный к реальности дриблинг. Теперь топ-игроки контролируют забегания, условный Де Брюйне лучше остальных делает разрезающие пасы, защитники эффективнее идут в отбор. На объясняющем видео это было так:
Килиан Мбаппе впервые попал на обложку FIFA и подправил историю «ПСЖ». До Мбаппе последним игроком клуба с таким достижением был Оаро: в 2010-м его поставили на французское издание. «Звезда обложки. Не могу дождаться момента, когда сыграю в это. Горжусь, что буду на обложке FIFA 21. Мечта сбылась», – отреагировал Мбаппе в твиттере.
Почему вместо «Ромы» будет Roma? Чем недовольны футболисты?
EA Sports официально объявила, что «Рому» в FIFA 21 заменит команда Roma FC. Она переедет на стадион «Олимпик», получит новую форму и специальную эмблему. Вид настоящих игроков сохранится. В прошлом году подобная история произошла с заменой «Ювентуса» – тогда клуб подписал эксклюзивный контракт с Konami.
Уже известны рейтинги звездных игроков в FIFA 21. Второй год подряд лучшие показатели у Лионеля Месси (93). Сразу за ним идут Роналду и Левандовски. В отдельную десятку лучших вошли сразу три игрока «Ливерпуля». Глобально все понятно и объективно, но многие топ-игроки раскритиковали FIFA за отдельные личные показатели.
Только главные примеры:
Эмерик Лапорт недоволен рейтингом скорости – у него всего 63.
Ромелу Лукаку пишет, что FIFA намеренно делает плохие рейтинги. Игроки спорят – это дополнительная реклама игры.
Обамеянг смеется, потому что в FIFA 20 имел рейтинг 88. Сейчас – понижение: