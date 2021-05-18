FIFA добавила в игру футболиста, который умер от удара ножом 15 лет назад
Внешность игрока восстанавливала студия, которая делала эффекты «Мстителям». Она предположила, как он мог бы выглядеть в 30 лет
В FIFA 21 появился новый футболист – Киян Принс. Только вот его уже 15 лет нет в живых, он никогда не играл на топ-уровне.
Принс был убит в 15 лет. Тогда английские медиа называли его одним из самых талантливых игроков «КПР» и «новым Руни».
Спустя 15 лет после убийства «КПР» запустил большую программу в память о Принсе. Например, клуб с ним будто подписал новый контракт. Принс получил 30-й номер и будет появляться под ним в программках домашних матчей «КПР».
Главная акция «КПР» связана с симулятором FIFA-21. 19 мая во всех режимах и на всех платформах можно будет играть за Кияна Принса. Его внешность воссоздала студия спецэффектов Framestore (она делала эффекты для «Аватара» и «Мстителей») и ученые университета Бредфорда. Реклама с Принсом в FIFA-21 уже появилась в Лондоне.
Создатели FIFA из студии Electronic Arts тоже работали над воссозданием внешности Принса и его игровых качеств. Они общались с семьей Принса, игроками и тренерами, которые с ним работали. Разработчики не просто сделали копию 15-летнего парня, а предположили, как мог выглядеть Принс сейчас, если бы ему было 30 лет.
Директор «КПР» Лес Фердинанд считает эту акцию самой важной в клубе: «Много молодых парней за игрой в FIFA подумают не только о том, что Принс потерял жизнь, но и о его семье, которая лишилась важной части. Отец Принса расплакался, когда сегодня вновь вспомнил сына и пережил те моменты. Не проходит и дня, чтобы он о нем не думал».
Отец Принса Марк говорит, что очень впечатлен работой FIFA и горд за сына: «Весь мир увидит нереализованный потенциал Принса. Жизнь Кияна была удивительной, поэтому молодые люди должны о нем знать».
Марк Принс снялся в ролике, в котором «КПР» анонсировал появление Принса: «Он возвращается к жизни как профессиональный футболист, которым должен был быть».
Марк Принс сейчас возглавляет фонд, который борется с насилием на улицах. C 2019 года именем фонда Кияна Принса назван теперь даже стадион «КПР».
Принса убил сомалийский беженец, который до сих пор в тюрьме
18 мая 2006 года игрок молодежки «КПР» Киян Принс вмешался в драку своего друга с другим подростком Ханнадом Хасаном. Позже оказалось, что они просто дурачились и дрались несерьезно. Но Хасан схватил Принса за голову и ударил его перочинным ножом в грудь. Через три часа Принс умер в больнице. В суде Хасан говорил, что нанес удар случайно и хотел только «поцарапать руку».
Суд продвигался тяжело. Адвокаты отца Принса доказывали, что Хасану свойственно насилие в поведении. Они утверждали, что за неделю до убийства Хасан был отчислен из школы: он нападал на других учеников и мочился перед учителем. И якобы Хасан угрожал в автобусе девушке, когда они спорили, кто какое место должен занять. Но суд не принимал эти доказательства и вообще считал позицию семьи Принса слабой.
Присяжные дважды откладывали решение, но на третьем заседании все же признали Хасана виновным. Он признался в непредумышленном убийстве и сел в тюрьму.
Хасан до сих пор находится в тюрьме, но он уже может просить об условно-досрочном освобождении. Отец Принса говорит, что хотел с ним встретиться в прошлом году, но встреча сорвалась в последний момент. После освобождения Хасан с большой вероятностью будет экстрадирован в Сомали – это рекомендация суда в приговоре.