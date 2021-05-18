FIFA добавила в игру футболиста, который умер от удара ножом 15 лет назад

Внешность игрока восстанавливала студия, которая делала эффекты «Мстителям». Она предположила, как он мог бы выглядеть в 30 лет

В FIFA 21 появился новый футболист – Киян Принс. Только вот его уже 15 лет нет в живых, он никогда не играл на топ-уровне.

Принс был убит в 15 лет. Тогда английские медиа называли его одним из самых талантливых игроков «КПР» и «новым Руни».

Спустя 15 лет после убийства «КПР» запустил большую программу в память о Принсе. Например, клуб с ним будто подписал новый контракт. Принс получил 30-й номер и будет появляться под ним в программках домашних матчей «КПР».