Махачев – Оливейра
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC 280
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Полная статистика по бою Махачев – Оливейра на UFC 280
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Ислам Махачев и Чарльз Оливейра провели бой на UFC 280 за чемпионский пояс в легком весе. Махачев досрочно победил во втором раунде и впервые в карьере стал чемпионом.
Оливейра прервал серию из 11 побед подряд. В последнем бою он победил Джастина Гейджи, но потерял пояс из-за проваленного взвешивания.
Полная статистика по бою Махачев – Оливейра:
Всего ударов: 72 – 27
Акцентированные удары: 30 – 19
Тейкдауны: 2 – 0
Попытки сабмишена: 1 – 0
Нокдауны: 1 – 0
Все результаты UFC 280: как завершились бои Махачева, Яна и Стерлинга
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