Полная статистика по бою Махачев – Оливейра на UFC 280

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра провели бой на UFC 280 за чемпионский пояс в легком весе. Махачев досрочно победил во втором раунде и впервые в карьере стал чемпионом.

Оливейра прервал серию из 11 побед подряд. В последнем бою он победил Джастина Гейджи, но потерял пояс из-за проваленного взвешивания.

Полная статистика по бою Махачев – Оливейра:

Всего ударов: 72 – 27

Акцентированные удары: 30 – 19

Тейкдауны: 2 – 0

Попытки сабмишена: 1 – 0

Нокдауны: 1 – 0

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