Детали по бою Махачев – Оливейра: почему они подерутся за вакантный пояс и куда пропали другие претенденты
Ислам Махачев и Чарльз Оливейра подерутся за вакантный титул в легком весе на турнире UFC 280. Их бой официально возглавит этот ивент, который пройдет в Абу-Даби на острове Яс. UFC все подтвердил в соцсетях, хотя обновления информации на сайте в момент выхода материала еще нет. Оливейра написал о подписании контракта, Махачев обещает вернуть пояс в Дагестан.
Дата боя Махачев – Оливейра на UFC 280
Когда бой Ислам Махачев – Чарльз Оливейра: он уже точно состоится 22 октября. Перед этим UFC проведет еще несколько номерных турниров и ивентов серии Fight Nights. Там запланированы несколько важных боев. 31 июля за титул у женщин подерутся Пенья и Нуньес (UFC 277). Затем состоится бой Усман – Эдвардс (UFC 278). Место проведения и детали турнира UFC 279 еще не прояснились.
Во сколько начало боя Махачев – Оливейра на UFC 280
UFC пишет, что сам турнир UFC 280 стартует 22 октября в 21:00 по Москве. Обычно на сайте указывается время начала ивента – конкретные бои стартуют позже. Сам поединок Махачев – Оливейра состоится в ночь с 22 на 23 октября. Номерные турниры UFC включают в себя ранние прелимы, прелимы и основной кард. Полный состав карда UFC 280 пока не анонсирован.
Где смотреть бой Махачев – Оливейра на UFC 280
«Матч ТВ» владеет правами на показ всех ближайших турниров UFC. Канал рассказывал о подписании долгосрочного контракта с UFC без указания сроков. Ивенты из серии Fight Night «Матч ТВ» чаще всего транслирует на официальном сайте. Номерные турниры обычно показываются в прямом эфире – это касается и боев с участием топ-спортсменов. UFC пишет о показе боя в приложении.
Прогноз на бой Махачев – Оливейра на UFC 280
У этого боя нет фаворита: оба спортсмена давно никому не проигрывают. Ислам Махачев не проигрывает в UFC с октября 2015-го. После этой даты – серия из десяти побед. Чарльз Оливейра первым брал чемпионский пояс в легком весе в момент, когда Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру. У Оливейры не было поражений с декабря 2017 года. Он выиграл уже 11 боев подряд.
Сам Оливейра осторожно говорит, что в любом случае готов побить Махачева. Он не дает громких обещаний относительно итога боя. Хабиб верит в победу Махачева в партере – борьба будет его основным преимуществом. Оливейра лучше готов к поединку в стойке: у него развита ударная техника. Единственное поражение в карьере Махачева было техническим нокаутом от ударов.
Глобальная статистика утверждает, что Махачев получит больше шансов на победу в предстоящем бою. Оливейра набрал победную форму в UFC только в последние годы. За всю карьеру в MMA он имеет показатели 33 победы и восемь поражений, Махачев – 22 победы и одно поражение. Так выглядит афиша боя Махачев – Оливейра. UFC анонсировал его через желание фанатов.
Что надо знать перед боем Махачев – Оливейра
Бой Ислам Махачев – Чарльз Оливейра пройдет за вакантный титул UFC в легком весе. Изначально им владел Оливейра, но перед боем против Гейджи он провалил взвешивание. Итоговая победа оставила Оливейру только в статусе претендента на титул. Правила UFC утверждают: если бы тот поединок с Оливейрой выиграл Гейджи, то он забрал бы чемпионский пояс.
Махачев и Оливейра подходят к титульной встрече с разной историей. Последние соперники в победной серии Чарльза Оливейры: Гейджи, Порье, Чендлер, Фергюсон. Почти все свои победы с момента последнего поражения Оливейра одержал досрочно. Семь боев он завершал сабмишном, дважды выигрывал техническим нокаутом, по разу – нокаутом и решением.
Оливейра – самый статусный соперник в карьере Махачева. За время в UFC он так и не получил противника из топ-3, чтобы подобным образом претендовать на титул. Внутри победной серии Махачев добивался досрочной победы в шести боях. Еще четырежды он побеждал судейским решением – всегда единогласно. Его последним соперником был Бобби Грин (технический нокаут).
Хабиб Нурмагомедов обязательно будет присутствовать в углу Ислама Махачева. Он завершил карьеру бойца и развивает собственный промоушен Eagle FC, но по-прежнему помогает команде с тренировками. Нурмагомедов подсказывал Махачеву на его боях с момента, когда сам оставил титул в легком весе. Мы рассказывали об этом на конкретном примере в отдельном материале.
Чарльз Оливейра идет на четвертом месте в рейтинге бойцов, который составляется без учета весовых категорий. Выше него – Камару Усман, Александр Волкановски, Исраэль Адесанья. Ислам Махачев не входит там в топ-15. Возможная причина: отсутствие боев с топ-соперниками и претендентских поединков. В рейтинге легковесов Махачев пока остается четвертым.
Получение титульного боя в такой ситуации – это не сенсация для Махачева. Оливейра уже победил всех остальных претендентов на титул в легком весе. Альтернативой была бы титульная вывеска Махачев – Дариуш. Она прогнозировалась, если Оливейра оказался бы не готов к выходу на бой в октябре. Он официально анонсировал согласие, поэтому и выйдет на Махачева.
На возможность проведения поединка Махачев – Оливейра повлияли несколько факторов. Дэйна Уайт откладывал для Махачева заход на титульный бой, но сдался под давлением. Он игнорировал сообщения Хабиба – тот просил статусного соперника и роль претендента у Махачева. Сам Махачев прямо указывал боссу UFC, что уже заслужил борьбу за пояс в UFC.
Тренер Оливейры показывал объективные факторы, почему Махачев еще не готов к титулу UFC. Сначала рассказывал о количестве соперников из топ-10: Оливейра постоянно дрался со статусными бойцами, Махачев – только с одним. Потом он просил у UFC устроить бой Махачев – Порье или Махачев – Гейджи. Его мнение: таким образом Махачев подтвердил бы свою силу.
В такой ситуации сказалась готовность самого Оливейры на бой с Махачевым. Он ни разу не отказался от такого поединка. Оливейра считает, что победит Махачева и призовет Хабиба вернуться в UFC. Еще Оливейру совсем не волновало место проведения боя. Тренер боится, что его могут засудить в Абу-Даби. Ответ Оливейры: «Я готов подраться с Махачевым даже на улице».
Гейджи потерял претендентские шансы на титул из-за поражения в бою с Оливейрой. По такому же принципу на чемпионский пояс больше не претендует Порье. Оба идут в рейтинге UFC выше, чем Махачев. Сам Махачев может стать новым чемпионом UFC из России – таких не осталось после поражения Яна в бою со Стерлингом. Даже Валентина Шевченко в UFC представляет Киргизию.