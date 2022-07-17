Детали по бою Махачев – Оливейра: почему они подерутся за вакантный пояс и куда пропали другие претенденты

Дата боя Махачев – Оливейра на UFC 280

Когда бой Ислам Махачев – Чарльз Оливейра: он уже точно состоится 22 октября. Перед этим UFC проведет еще несколько номерных турниров и ивентов серии Fight Nights. Там запланированы несколько важных боев. 31 июля за титул у женщин подерутся Пенья и Нуньес (UFC 277). Затем состоится бой Усман – Эдвардс (UFC 278). Место проведения и детали турнира UFC 279 еще не прояснились.

Во сколько начало боя Махачев – Оливейра на UFC 280

UFC пишет, что сам турнир UFC 280 стартует 22 октября в 21:00 по Москве. Обычно на сайте указывается время начала ивента – конкретные бои стартуют позже. Сам поединок Махачев – Оливейра состоится в ночь с 22 на 23 октября. Номерные турниры UFC включают в себя ранние прелимы, прелимы и основной кард. Полный состав карда UFC 280 пока не анонсирован.

Где смотреть бой Махачев – Оливейра на UFC 280

«Матч ТВ» владеет правами на показ всех ближайших турниров UFC. Канал рассказывал о подписании долгосрочного контракта с UFC без указания сроков. Ивенты из серии Fight Night «Матч ТВ» чаще всего транслирует на официальном сайте. Номерные турниры обычно показываются в прямом эфире – это касается и боев с участием топ-спортсменов. UFC пишет о показе боя в приложении.