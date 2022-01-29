Хабиб организовал первый турнир лиги Eagle FC в США: позвал бывших бойцов UFC, чемпион Сехудо стал комментатором

Что за турнир провел Хабиб Нурмагомедов?

Хабиб продолжает раскрутку промоушена Eagle FC. До этого он провел несколько турниров в России. Теперь состоялась первая бойцовская ночь в Майами – Eagle FC 44. В карде дрался боец из зала славы UFC Рашад Эванс. Он завершил карьеру в UFC еще в 2018-м, когда вышел на серию из пяти поражений подряд. На Eagle FC 44 Эванс победил Габриэля Чекко.

Для главного боя Eagle FC подписал Сергея Харитонова. Даже в 41 год Сергей Харитонов остается одним из важных бойцов в русском MMA. Победа техническим нокаутом над Тайроном Спонгом вывела Харитонова на карьерную статистику 33-8. Сразу после боя Харитонов сказал, что надеется и дальше выступать в Eagle FC. Его следующая цель – чемпионский титул.

Важная история произошла перед стартом Eagle FC 44. На пресс-конференции Хабиб обратился к UFC и Bellator. Рассказывал о создании новой истории, взаимоотношениях с бойцами и развитии лиги. Неожиданные слова: «Я просто хочу сказать, что вам надо быть осторожными. Если вы как-то не так обойдетесь с хорошими бойцами, Eagle FC уже здесь».

Кто дрался и побеждал на Eagle FC 44:

Раймонд Магомедалиев (три победы подряд в One FC)

Рей Борг (бывший боец UFC)

Рамазан Курамагомедов (боец из России с карьерной статистикой 10-0)

Йорган Де Кастро (еще один бывший боец UFC)

Демаркус Джексон (бывший боец Bellator)

Таким был победный нокаут от Сергея Харитонова: