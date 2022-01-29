Хабиб организовал первый турнир лиги Eagle FC в США: позвал бывших бойцов UFC, чемпион Сехудо стал комментатором
Что за турнир провел Хабиб Нурмагомедов?
Хабиб продолжает раскрутку промоушена Eagle FC. До этого он провел несколько турниров в России. Теперь состоялась первая бойцовская ночь в Майами – Eagle FC 44. В карде дрался боец из зала славы UFC Рашад Эванс. Он завершил карьеру в UFC еще в 2018-м, когда вышел на серию из пяти поражений подряд. На Eagle FC 44 Эванс победил Габриэля Чекко.
Для главного боя Eagle FC подписал Сергея Харитонова. Даже в 41 год Сергей Харитонов остается одним из важных бойцов в русском MMA. Победа техническим нокаутом над Тайроном Спонгом вывела Харитонова на карьерную статистику 33-8. Сразу после боя Харитонов сказал, что надеется и дальше выступать в Eagle FC. Его следующая цель – чемпионский титул.
Важная история произошла перед стартом Eagle FC 44. На пресс-конференции Хабиб обратился к UFC и Bellator. Рассказывал о создании новой истории, взаимоотношениях с бойцами и развитии лиги. Неожиданные слова: «Я просто хочу сказать, что вам надо быть осторожными. Если вы как-то не так обойдетесь с хорошими бойцами, Eagle FC уже здесь».
Кто дрался и побеждал на Eagle FC 44:
- Раймонд Магомедалиев (три победы подряд в One FC)
- Рей Борг (бывший боец UFC)
- Рамазан Курамагомедов (боец из России с карьерной статистикой 10-0)
- Йорган Де Кастро (еще один бывший боец UFC)
- Демаркус Джексон (бывший боец Bellator)
Таким был победный нокаут от Сергея Харитонова:
Откуда вообще возник Eagle FC?
На месте Eagle FC ранее существовал промоушен Gorilla Fighting Championship. В декабре 2020 года Хабиб официально подтвердил, что теперь сам владеет лигой. Тогда она и поменяла название – стала Eagle FC. Был анонс проведения боев за пределами России. Хабиб назначил президентом Шамиля Завурова – сейчас он руководит организацией в России (подробно – тут).
Еще до покупки промоушена Хабиб связывался с Gorilla Fighting Championship через отца. Абдулманап Нурмагомедов оставался почетным президентом лиги GFC, занимался ее развитием и привлекал туда молодых бойцов. Через GFC проходил даже Умар Нурмагомедов – cтал там чемпионом, а позже оказался на контракте с UFC. На его бои приходил и Хабиб.
Изначально Хабиб подавал Eagle FC лигой развития для молодых бойцов. Умар Нурмагомедов – показательный пример. Хабиб планировал, чтобы в будущем люди из Eagle FC переходили в UFC. Для американского варианта получается наоборот: бывшие топы UFC и Bellator идут к Хабибу. Дэйна Уайт в декабре рассказывал, что ему будет забавно посмотреть на бои в Eagle FC.
Почему проведение Eagle FC 44 – это уже история?
Хабиб осознанно подходил к организации турнира в Майами. Он еще в декабре рассказывал, что в Майами у лиги теперь есть собственный отдельный офис. Всей работой там занимается Ризван Магомедов. Отдельное разъяснение от Хабиба: «Не хочу, чтобы люди думали, что это российский промоушен. Это глобальный промоушен. Штаб-квартира будет здесь, в Майами».
У Eagle FC пока действует бесплатный показ турниров – нужно зарегистрироваться в приложении или на сайте FLXсast. Там же доступна трансляция шоу перед боями. Важно: Eagle FC была специально отстроена новая арена в Майами. Хабиб показывал ее еще за пару недель до старта. Так FLX Cast Arena выглядела во время подготовки к турниру:
У турнира Eagle FC 44 была яркая раскрутка. Легендарный чемпион UFC Генри Сехудо стал комментатором вместе с Челом Сонненом. Сехудо записывал веселые видео с Хабибом и рассказывал о сотрудничестве: «Эти люди – профессионалы». Сам Сехудо называет себя тройным чемпионом. Он выигрывал титулы в двух весовых категориях UFC, а еще побеждал на Олимпиаде.
В раскрутке и самом проведении турнира участвовали менеджер Али Абдель-Азиз и действующий боец UFC Камару Усман. В ноябре 2021 года Усман победил Ковингтона на турнире UFC 268. Фанаты сравнивали Хабиба с Усманом: «Сейчас он выглядит больше чемпиона в полусреднем весе». Сам Усман записал такой анонс старта основного карда турнира Eagle FC 44.
В русских турнирах Eagle FC дрались Александр Шлеменко, Артур Гусейнов и даже сам Шамиль Завуров. Для американских продолжится задумка с привлечением легендарных бойцов UFC. Так в лигу Хабиба пришел Кевин Ли. Он уже пообещал пролить кровь за Хабиба. Ли выступит в новой весовой категории 75 кг. Хабиб объяснял, что ввести ее попросили бойцы и фанаты.
Кевин Ли выступал в UFC в легкой категории. Важная черта его карьеры – постоянные попытки задеть Хабиба. В 2018-м Ли даже анонсировал: «Я вполне могу побить его и вырубить. Так что этот бой наиболее интересен». В итоге Ли ушел из UFC на фоне четырех поражений в пяти последних боях. На пути к чемпионскому титулу в легком весе его победил Чарльз Оливейра.
Харитонов выиграл главный бой в первом турнире лиги Хабиба в США