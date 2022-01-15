Хабиб постоянно рекламирует масло черного тмина. Чем оно ему помогает и действительно полезно?

В 2018-м Хабиб говорил, что каждое утро после пробежки пьет натощак масло черного тмина: «Это лекарство от всех болезней, кроме старости и смерти».

Но подробно и вне рекламных интеграций Хабиб не рассказывал, зачем употребляет черный тмин, и как он ему помогает.

Что же это за масло? Чем полезно и вредно

Черный тмин – растение, которое растет в Средней Азии, на Кавказе и Балканах. О нем есть упоминания в Ветхом Завете, черный тмин археологи находили в гробнице Тутанхамона.

Масло из семян черного тмина используется для еды и индустрии красоты, но в основном – для биологических добавок. В интернете очень много запросов, которые подтверждают, что масло черного тмина – популярное лекарство, которое лечит от всего. Это не совсем так.

⚪️ Масло черного тмина при регулярном употреблении улучшает пищеварение и снижает уровень плохого холестерина. Иранские ученые доказывают в исследовании, что оно уменьшает вес.

⚫️ В тех же исследованиях говорится, что изменения в весе при употреблении масла незначительные. К тому же, цитируемость и известность этих ученых не сильно высокая.

⚪️ Черный тмин имеет вещества, которые борются с насекомыми. Поэтому его масло обладает антибактериальными свойствами.

⚫️ Но по этой же причине оно может быть токсичным для человека. Из-за нехватки исследований по теме не совсем понятно, как оно способно навредить.