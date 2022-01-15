Хабиб постоянно рекламирует масло черного тмина. Чем оно ему помогает и действительно полезно?
Хабиб Нурмагомедов постоянно рекламирует в инстаграме масло черного тмина. За 2021 год – десять постов о масле бренда Alhadaya.
В 2018-м Хабиб говорил, что каждое утро после пробежки пьет натощак масло черного тмина: «Это лекарство от всех болезней, кроме старости и смерти».
Но подробно и вне рекламных интеграций Хабиб не рассказывал, зачем употребляет черный тмин, и как он ему помогает.
Что же это за масло? Чем полезно и вредно
Черный тмин – растение, которое растет в Средней Азии, на Кавказе и Балканах. О нем есть упоминания в Ветхом Завете, черный тмин археологи находили в гробнице Тутанхамона.
Масло из семян черного тмина используется для еды и индустрии красоты, но в основном – для биологических добавок. В интернете очень много запросов, которые подтверждают, что масло черного тмина – популярное лекарство, которое лечит от всего. Это не совсем так.
⚪️ Масло черного тмина при регулярном употреблении улучшает пищеварение и снижает уровень плохого холестерина. Иранские ученые доказывают в исследовании, что оно уменьшает вес.
⚫️ В тех же исследованиях говорится, что изменения в весе при употреблении масла незначительные. К тому же, цитируемость и известность этих ученых не сильно высокая.
⚪️ Черный тмин имеет вещества, которые борются с насекомыми. Поэтому его масло обладает антибактериальными свойствами.
⚫️ Но по этой же причине оно может быть токсичным для человека. Из-за нехватки исследований по теме не совсем понятно, как оно способно навредить.
⚪️ В тмине есть много витаминов и питательных веществ. Витамины A, B, C, E, а также кальций, фосфор, цинк, железо, марганец и эфирные масла
⚫️ Есть сотни исследований о пользе масла черного тмина, но ученые сомневаются в их качестве. Комплексного научного разбора все еще нет.
⚪️ Масло черного тмина полезно при диабете второго типа, снижает уровень глюкозы в крови
⚫️ Но еще непонятно, какие нужны дозировки, чтобы масло действительно помогало при диабете – пока комплексных исследований на эту тему нет.
Общий вывод ученых – масло черного тмина нельзя считать полноценным лекарством. Очень мало исследований, где масло сравнивается на пациентах вместе с плацебо.
Масло черного тмина – в целом безвредная и даже полезная биодобавка для еды, но точно не лекарство, которое спасает от камней в почках и рака, как часто пишут в рекламе.