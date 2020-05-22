«Пахнет как дерьмо, зато будит». Аммиак нюхают тысячи спортсменов – он не запрещен, но все неоднозначно

После матча России с Хорватией на ЧМ-2018 Bild заявил, что русские футболисты в перерыве «прикладывали что-то к носу». Это была вата, смоченная в водном растворе аммиака. Тренер сборной по физподготовке Паулино Гранеро и врач Эдуард Безуглов реагировали резко и объясняли, что это не допинг.

«Используется это уже десятки лет. Это средство есть не только в спорте, но и на обычной работе у людей — когда кто-то теряет сознание, чувствует слабость, чтобы прийти в тонус. Ничего общего с допингом это не имеет».

Bild в ответ вспомнил допинговые скандалы и удивился, что в России аммиак воспринимают «как какой-нибудь шампунь». Наши напомнили, что весь мировой спорт использует аммиак и он воспринимается как зеленка – традиция, которая скорее имеет эффект плацебо, а не дает реальные преимущества.