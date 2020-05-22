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«Пахнет как дерьмо, зато будит». Аммиак нюхают тысячи спортсменов – он не запрещен, но все неоднозначно
После матча России с Хорватией на ЧМ-2018 Bild заявил, что русские футболисты в перерыве «прикладывали что-то к носу». Это была вата, смоченная в водном растворе аммиака. Тренер сборной по физподготовке Паулино Гранеро и врач Эдуард Безуглов реагировали резко и объясняли, что это не допинг.
«Используется это уже десятки лет. Это средство есть не только в спорте, но и на обычной работе у людей — когда кто-то теряет сознание, чувствует слабость, чтобы прийти в тонус. Ничего общего с допингом это не имеет».
Bild в ответ вспомнил допинговые скандалы и удивился, что в России аммиак воспринимают «как какой-нибудь шампунь». Наши напомнили, что весь мировой спорт использует аммиак и он воспринимается как зеленка – традиция, которая скорее имеет эффект плацебо, а не дает реальные преимущества.
Аммиак – известный стимулятор уже несколько веков. Все безопасно, но не совсем
Аммиаком спортсмены бодрятся двумя способами. Можно по старинке смочить ватку в нашатыре и понюхать (так делали советские футболисты еще до войны). Но сейчас популярнее нюхать аммиачную соль – это смесь карбоната аммония, нашатырного спирта и ароматических масел.
Эффект недолгий, но взрывной. Повышается давление, учащается сердцебиение и дыхание. Мозгу кажется, что сейчас пойман нужный настрой на победу. Но взрывная бодрость действует 10-15 секунд, и затем организм приходит в норму.
Проблема в токсичности аммиака. Врачи XVIII-XIX веков приводили им в чувства людей без сознания. Но аммиак вызывает рвотный рефлекс, поэтому сейчас медицина использует его не так часто. Спортсмены тоже отмечают тошноту после вдоха аммиачными солями, но не настолько сильную, чтобы отказаться от ритуала.
Аммиак вреден в больших концентрациях. Он может сжечь слизистую носа и нарушить дыхание. Но врачи большой проблемы не видят: спортсмены ведь не дышат целыми днями над бочками с аммиачным раствором.
Аммиак везде: в американском футболе, в НХЛ, в гандболе
По исследованию 2017 года, 80% игроков НФЛ (это главная лига американского футбола и один из самых дорогих спортивных турниров планеты) используют аммиачную соль по ходу игры. Они сравнивают ее с кофе, который нельзя выпить на поле. Соль немного бодрит, не запрещена законом. Но у врачей подозрение, что так многие футболисты скрывают сотрясение мозга. Это еще один эффект аммиака – он затрудняет диагностику черепно-мозговых травм и даже может довести до паралича, если была серьезная травма позвоночника.
Один из главных любителей аммиачной соли – игрок НФЛ Зик Эллиот. Он может использовать ее перед каждой атакой. Но статистика не доказывает эффективности: в среднем Эллиот не набирает больше очков, чем игроки, которые совсем не используют аммиак (но таких в НФЛ немного).
Клубы НХЛ вообще закупают аммиачные соли пачками, чтобы игроки могли привести себя в чувство после единоборств. Форвард «Нью-Джерси» Кайл Палмиери:
«Пахнет как дерьмо, зато будит».
А вот перед выходом на замену нападающий «Хьюстон Динамо» Карло Кинтеро. Он, кстати, отдал в той игре голевой пас. Но в футболе (особенно в европейских лигах) аммиак не так распространен – не такой интенсивный и рваный темп игры, чтобы организму постоянно нужна была встряска.
В русском спорте за аммиак ярче всех выступает бывший тренер женской гандбольной сборной Евгений Трефилов. Он даже давал попробовать его датскому журналисту, который спрашивал, продолжит ли Россия его использовать.
Аммиак не допинг и вряд ли им станет. Ведь он помогает только на уровне внушения
Например, в пауэрлифтинге (пусть это и не олимпийский вид спорта) уже запрещено нюхать аммиачную соль при зрителях. В боксе ее употребление ограничено: если боксер с травмой взбодрится за счет аммиака, то может только усугубить проблемы.
Но вряд ли ее везде запретят и признают допингом. Исследования не доказывают эффективность аммиака. Дело только в ощущениях спортсменов, а их нельзя расценивать как что-то серьезное (так можно и запретить креститься перед выходом на поле – кого-то это ведь успокаивает).
Спортивный врач Илья Мелехин: «Нашатырный спирт разрешен и всегда будет разрешен к применению, это как йодом ногу помазать. Это разрешенный способ взбодриться».