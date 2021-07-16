Игроки «Реала» носят кислородные маски для имитации горного воздуха. Не все ученые верят в их эффективность
Гипоксическая маска – это гаджет для тренировок, которая снижает поступление воздуха в организм. Маска должна имитировать тренировку в горных условиях: так количество эритроцитов в крови увеличивается, создается умеренный эффект гипоксемии.
Почему спортсменам от этого лучше? Из-за повышения эритроцитов организм становится выносливее. Увеличивается содержание гемоглобина, повышается плотность капилляров. Поэтому тренировка в горной местности – это нормальная и проверенная практика. Хотя серьезные нагрузки в горах могут привести к обратному действию.
Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?
Но может ли маска дать такой же эффект, как горный воздух? Тут есть разные мнения и аргументы к ним. Например, одно исследование показывает, что гипоксическая маска действительно снизила уровень кислорода в крови у мужчин, которые в ней 20 минут бегали. В другом исследовании мужчины и женщины два раза в неделю катались на велосипеде в гипоксической маске – у них у всех улучшилась вентиляция легких и укрепились дыхательные мышцы.
Основная претензия противников масок – помогают так круто не они, а сами тренировки. Ведь гипоксическая маска создает лишь временный эффект во время тренировки. В горах человек постоянно адаптирован к специфическому воздуху, поэтому организм постоянно поддерживает уровень кислорода, позволяющий в обычных условиях прибавить в выносливости.
Тренер Алекс Виада говорит, что маски для имитации горного воздуха также имитируют высоту, как голова в унитазе имитирует плаванье. Эффект от них пропадает быстро, и нужен только профессиональным спортсменам, которым важно даже небольшое улучшение.
Иногда спортсмены пьют виагру для помощи в игре. Но, кажется, она работает только на высокогорье (и то не факт)
И к исследованиям о гипоксических масках много претензий. Например, они не учитывают долгосрочные результаты. Но единого научного мнения нет. Противники масок сравнивают их с подушкой, которую можно прижать к лицу во время тренировок. Сторонники ссылаются на японское исследование, где тренировка в гипоксической комнате дала людям больше результатам, чем тем, кто тренировался в помещении с обычным уровнем кислорода.
Спорно и само понятие «имитации высоты». Ведь в горах снижается давление воздуха, а маска просто снижает его объем. Это уже немного другой эффект, который все-таки принимается большинством ученых и спортсменов как положительный. Просто реклама масок обещает немного другое.
В этом году о гипоксических масках напомнил «Реал». Там вернувшийся Карло Анчелотти заставил клуб вернуть еще и тренера по физподготовке Антонио Пинтуса. И теперь в соцсетях «Реала» мы постоянно видим игроков в огромных масках, которые многие удивляют.
Они устроены сложнее обычных. Маски сделаны из неопрена, которые впитывают пот. И еще следят за уровнем метаболизма в организме. Но задача та же – повысить выносливость игроков и снизить количество мышечных повреждений.