Игроки «Реала» носят кислородные маски для имитации горного воздуха. Не все ученые верят в их эффективность

Гипоксическая маска – это гаджет для тренировок, которая снижает поступление воздуха в организм. Маска должна имитировать тренировку в горных условиях: так количество эритроцитов в крови увеличивается, создается умеренный эффект гипоксемии.

Почему спортсменам от этого лучше? Из-за повышения эритроцитов организм становится выносливее. Увеличивается содержание гемоглобина, повышается плотность капилляров. Поэтому тренировка в горной местности – это нормальная и проверенная практика. Хотя серьезные нагрузки в горах могут привести к обратному действию.

Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?

Но может ли маска дать такой же эффект, как горный воздух? Тут есть разные мнения и аргументы к ним. Например, одно исследование показывает, что гипоксическая маска действительно снизила уровень кислорода в крови у мужчин, которые в ней 20 минут бегали. В другом исследовании мужчины и женщины два раза в неделю катались на велосипеде в гипоксической маске – у них у всех улучшилась вентиляция легких и укрепились дыхательные мышцы.