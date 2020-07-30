Иногда спортсмены пьют виагру для помощи в игре. Но, кажется, она работает только на высокогорье (и то не факт)
Спортсмены считают, что виагра улучшает их результаты. Иногда это просто прикол
💊 Чед Джонсон из НФЛ рассказал в твиттере, что принимал виагру перед матчами: «Использовал ее перед каждой игрой. Люди думали, что остановят меня. Если моя статистика была плохой, дело не в них. Я просто не завершал проход».
💊 Еще один игрок НФЛ Брэндон Маршалл в 2012 году объяснял свойство виагры на примере знакомых спортсменов – те говорили, что она истончает кровь.
💊 Виктор Конте получил реальный срок за хранение и использование препаратов допинга. Он прямо говорил, что давал виагру всем спортсменам-атлетам.
💊 Игроки «Ривер Плэйта» принимали виагру перед матчем в Кубке Либертадорес, который проходил на высоте 3700 метров над уровнем моря.
💊 На этой же высоте проходила игра Боливии и Аргентины в отборе на чемпионат мира. The Sun писал, что аргентинские футболисты тоже получили виагру перед матчем, потому что с ней на очень большой высоте у спортсменов улучшается производительность.
💊 Диего Марадона рассказывал, что принимает по четыре таблетки виагры в день – но его целью все-таки были отношения с девушкой.
💊 Иногда виагра использовалась для прикола – так было на тренировке сборной Англии. Джермейн Дефо рассказал о шутке в адрес Карлтона Коула: «Карлтон всегда довольно улыбался, а мы как раз думали, кого бы разыграть. Вы бы видели его лицо, когда мы все рассказали. Но он уже ничего не мог поделать. Я еще подумал: «Поживи с этим несколько часов, друг».
Виагра: как появилась, на что влияет, почему ее так и не запретили
Виагра – раскрученная торговая марка препарата силденафил. На ее продаже раскрутилась американская фармацевтическая компания Pfizer. Изначально врачи использовали силденафил для лечения сердечных заболеваний, но потом выяснили, что он влияет на улучшение эрекции. С 1993 года проводились испытания, а массовое применение той самой виагры от Pfizer власти США одобрили только в 1998-м.
Сексолог Александр Полеев объяснял, что виагра полезна в малых регулярных дозировках, а в больших может быть вредной для людей с сердечными проблемами: «Есть люди, которым виагра совершенно невредна. Здоровое сердце, возраст до 55 лет – и вперед. А есть люди, которым она противопоказана».
В 2008 году ВАДА выдало официальное заявление по силденафилу в спорте. Тогда прояснилось, что виагру (и другие препараты на основе силденафила) могут включить в запрещенный список для спортсменов на международных соревнованиях. ВАДА предположила, что та же виагра повышает выносливость и увеличивает приток крови к мышцам. Для этого ВАДА назначила дополнительные исследования.
В том же году действие виагры на бейсболистов подробно разбирал ESPN. В большом материале много ссылок на разные исследования, которые полезны для всего спорта. Здесь – основное:
- Во время спортивных соревнований усиленный кровоток к органам малого таза не приносит ощутимой пользы.
- Зато виагра демонстрирует положительные свойства в ответ на влияние высоты, так как улучшается приток крови и поступление кислорода. Но исследования проводились только на больших высотах – там обычно не играют.
- Есть предположение, что прием виагры улучшает действие анаболических стероидов (если принимать вместе). Ни одно исследование это не доказало.
- Важная цитата от доктора Грина: «Спортсмены могут говорить, что они принимают виагру по одной причине, чтобы скрыть совершенно другую».
- Нет ни одного доказательства, что виагра влияет на улучшение результатов в любом виде спорта. Даже у велосипедистов, которые едут в гору на высоте.
С 2008 года ничего не изменилось. ВАДА провела те самые необходимые исследования. Результат такой: на высоте препарат силденафил действительно влияет на доставку кислорода. Обычно это проявляется на высоте от 3900 до 4300 метров. Влияние кратковременное и при выполнении упражнений, но особого эффекта все равно не оказывает.
ВАДА так и не выяснила, помогает ли силденафил хотя бы на небольшой высоте.
Журнал Men's Health выпускал большой материал об использовании виагры в спорте. Спортсмены принимают виагру добавкой перед тренировкой и говорят, что от этого реально есть эффект. Men's Health тоже ссылается на несколько исследований, но приходит к выводу: даже по пользе виагры на высоте есть вопросы, потому что была маленькая выборка. Побочных эффектов от нее больше, а улучшение результатов – только в теории.
Мишель Веррокен был директором антидопингового комитета Великобритании. Его мнение по виагре и ее использовании со стороны спортсменов: «Эффект виагры состоит в том, чтобы открыть кровеносные сосуды. Кровь лучше течет, а кислород быстрее поступает в клетки. Есть те, кто говорит, что теория верна, но никто не может доказать на практике, что она улучшает спортивные результаты».
Тут же – мнение от компании-производителя. В 2012-м Pfizer утверждал, что виагра нужна исключительно для лечения. Никаких преимуществ спортсменам она не дает, а ее безопасность в применении во время соревнований вообще не доказана.