Иногда спортсмены пьют виагру для помощи в игре. Но, кажется, она работает только на высокогорье (и то не факт)

Спортсмены считают, что виагра улучшает их результаты. Иногда это просто прикол

💊 Чед Джонсон из НФЛ рассказал в твиттере, что принимал виагру перед матчами: «Использовал ее перед каждой игрой. Люди думали, что остановят меня. Если моя статистика была плохой, дело не в них. Я просто не завершал проход».

💊 Еще один игрок НФЛ Брэндон Маршалл в 2012 году объяснял свойство виагры на примере знакомых спортсменов – те говорили, что она истончает кровь.

💊 Виктор Конте получил реальный срок за хранение и использование препаратов допинга. Он прямо говорил, что давал виагру всем спортсменам-атлетам.

💊 Игроки «Ривер Плэйта» принимали виагру перед матчем в Кубке Либертадорес, который проходил на высоте 3700 метров над уровнем моря.