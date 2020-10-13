Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?
В Южной Америке стартовал отборочный турнир к ЧМ-2022. Правила выхода все те же:
- 10 команд играют по 18 матчей с девятью соперниками.
- Четыре лучшие выходят напрямую, пятая – попадает в стыки.
- Из-за переносов, связанных с пандемией коронавируса, квалификация будет закончена не осенью 2021-го, а весной 2022-го.
Сборная Боливии – одна из слабейших команд. Она всего лишь раз преодолевала квалификацию для выхода на ЧМ (это случилось в 1993-м) и то при другом формате. Она не может выиграть больше четырех матчей и заканчивает турнир предпоследней или последней с серьезным отставанием от квалифицирующихся на ЧМ команд.
Но выезд в Боливию – по-прежнему экстрим для всех ее соперников. В квалификации к ЧМ-2022 Боливия проиграла в гостях Бразилии 0:5, а теперь примет Аргентину. Тренер аргентинцев Лионель Скалони перед игрой назвал боливийцев одной из лучших домашних команд мира.
Все это – из-за игры на высокогорье. Боливия принимает соперников на стадионе «Эрнандо Силес» в столице Ла-Пас, а он расположен на высоте 3,6 км над уровнем моря.
Как в последних пяти квалификациях играла эта сборная:
- ЧМ-2002: дома – 3:1 над Бразилией, 3:3 с Аргентиной, всего одно поражение. В девяти гостевых матчах – всего два набранных очка.
- ЧМ-2006: дома – 1:1 с Бразилией, четыре победы. В гостях – все девять поражений.
- ЧМ-2010: дома – 2:1 над Бразилией, 6:1 (!!) над Аргентиной. В гостях – всего одно очко.
- ЧМ-2014: дома – 1:1 с Аргентиной, 4:1 над Уругваем. В гостях – два очка.
- ЧМ-2018: дома – 0:0 с Бразилией, 2:0 над Аргентиной. Ноль очков в гостях.
Выше третьего места с конца она не поднималась.
В 2007 году ФИФА запретила проводить международные матчи на стадионах на высоте свыше 2,5 км над уровнем моря по двум причинам. Объяснения:
- Опасно для здоровья футболистов.
- Серьезное преимущество для более привычных к таким условиям хозяев.
Решению возмутилась не только Боливия, но и Эквадор, чей стадион также попадал под запрет по новым правилам. Решение президента ФИФА Блаттера резко раскритиковал Диего Марадона (чья Аргентина, которую он возглавил, через пару лет как раз получит там 1:6), подключился и президент Боливии Эво Моралес.
Позже ФИФА подкорректировала запрет – высота должна быть не более трех километров, а для боливийского стадиона сделала исключение, раз он имеет статус национального. А ниже трех километров подходящих стадионов нет. Зато есть противоречие: для здоровья это не полезно, но не доказано, что может быть нанесен исключительный вред, несчастных случаев в матчах сборных тоже не случалось.
Так что соперники просто вынуждены приспосабливаться.
• СМИ в 2013 году писали, как Месси тошнило в Боливии, а Ди Марии во время игры требовалась кислородная маска. Месси тогда сказал, что с ним все было в порядке, но вообще играть на высоте слишком тяжело, так что ничья – хороший результат.
• В 2015 году журналист Антон Михашенок рассказывал, как игроки «Ривер Плейта» перед матчем в Боливии на Кубок Либертадорес принимали виагру для более быстрой циркуляции крови. Не помогло – проиграли.
• В 2017-м весь мир облетело фото бразильцев в кислородных масках после матча.
Почему на высокогорье возникают проблемы:
- Организм обычного человека плохо приспособлен к условиям высокогорья, поэтому тяжело приходится уже на высоте около 2,5 км над уровнем моря.
- Это касается не только недостатка кислорода. Другие минусы – быстрое утомление, обезвоживание, охлаждение.
- Обычно возникает головная боль, могут быть тошнота и рвота.
- Притом некоторые люди даже просто генетически неспособны адаптироваться к высотам вроде 2,5 км.
- Для большинства людей это вопрос адаптации, но минимум пары недель, а не нескольких дней, как у футболистов.
Хайме Санчес из университета Ла-Паса говорил, что больше всего у приезжих страдает голова, и они стараются провести день в городе, расположенном ниже, чтобы свести к минимуму пребывание на максимальной высоте. Он подтверждает: со временем организм приспосабливается.
Врач «Крузейро» Эдуардо Пимента говорил, что для нормальной адаптации нужен месяц. Он утверждал, что проблема в основном заключается в обезвоживании: «Организму требуется больше кислорода для клеток. Тяжело дышать, горят мышцы, в горле и легких – огонь». По мнению Пименты, кислородные маски дороги и не слишком эффективны – лучше провести грамотно матч тактически: держать мяч и замедлить игру.
Доктор Дэвид Мартин (создатель Центра по развитию бега на длинные дистанции USATF) подтверждал: для оптимальной адаптации нужно четыре недели, за это время увеличивается уровень концентрации красных кровяных телец, который отвечают за интенсивную доставку кислорода в кровь.
У футбольной сборной Аргентины нет столько времени для подготовки к матчу квалификации. В Боливии она сыграет 13 октября в 23:00 по Москве. Последний раз она побеждала там в 2005-м. С тех пор – три матча без побед, включая памятные 1:6.