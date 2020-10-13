Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?

Все это – из-за игры на высокогорье. Боливия принимает соперников на стадионе «Эрнандо Силес» в столице Ла-Пас, а он расположен на высоте 3,6 км над уровнем моря.

Как в последних пяти квалификациях играла эта сборная:

ЧМ-2002: дома – 3:1 над Бразилией, 3:3 с Аргентиной, всего одно поражение. В девяти гостевых матчах – всего два набранных очка.

ЧМ-2006: дома – 1:1 с Бразилией, четыре победы. В гостях – все девять поражений.

ЧМ-2010: дома – 2:1 над Бразилией, 6:1 (!!) над Аргентиной. В гостях – всего одно очко.

ЧМ-2014: дома – 1:1 с Аргентиной, 4:1 над Уругваем. В гостях – два очка.

ЧМ-2018: дома – 0:0 с Бразилией, 2:0 над Аргентиной. Ноль очков в гостях.

Выше третьего места с конца она не поднималась.

В 2007 году ФИФА запретила проводить международные матчи на стадионах на высоте свыше 2,5 км над уровнем моря по двум причинам. Объяснения:

Опасно для здоровья футболистов.

Серьезное преимущество для более привычных к таким условиям хозяев.

Решению возмутилась не только Боливия, но и Эквадор, чей стадион также попадал под запрет по новым правилам. Решение президента ФИФА Блаттера резко раскритиковал Диего Марадона (чья Аргентина, которую он возглавил, через пару лет как раз получит там 1:6), подключился и президент Боливии Эво Моралес.