Диего Марадона

Годы жизни
1960-2020
Достижения
Чемпион мира 1986 г.
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Футбол
Марадона был похоронен без сердца из-за опасений кражи. Оно весило на 200 граммов больше нормы
#Диего Марадона
Футбол
«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут товарищеский матч в память о Марадоне. Игра пройдет в Саудовской Аравии
#Диего Марадона
Футбол
Семерым врачам предъявлены обвинения в смерти Марадоны. Прокуратора посчитала, что они не оказали ему нужную помощь
#Диего Марадона
Футбол
«Однажды на небесах мы будем играть вместе в одной команде». Пеле написал обращение к Марадоне
#Диего Марадона
Футбол
Месси оштрафовали на 600 евро за празднование гола в майке Марадоны
#Лионель Месси
Футбол
Прокуратура разбирает смерть Марадоны. Возможно, он умер из-за врачебной халатности
#Диего Марадона
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Материалы
Игрок «Наполи» забил гол рукой. Его зовут Диего 😏 (да, это 2021 год)
#Диего Марадона
Как Марадона с «Наполи» играл против «Спартака». Попал на закрытую Красную площадь и получил от Черчесова тархуновую водку
#Спартак
В деле о смерти Марадоны уже пять подозреваемых. Врач и психиатр подделывали справки, медсестра – соврала о проверке здоровья
#Диего Марадона
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Священники против названия стадиона «Наполи» в честь Марадоны. Ранее он назывался в честь Святого Павла
#Диего Марадона
Символ Марадоны – песня Live is Life. Под нее он культово разминался и танцевал на свадьбе. Сейчас она везде
#Диего Марадона
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