Прокуратура разбирает смерть Марадоны. Возможно, он умер из-за врачебной халатности
25 ноября Диего Марадона умер от сердечного приступа. Спустя несколько дней в аргентинских СМИ появилась информация, что виновата врачебная халатность.
1. Личный врач Марадоны – Леопольдо Луке – сейчас находится под следствием. Суд провел обыск в его доме и в его клинике. Marca пишет, что Марадоне было нельзя покидать клинику, где ему сделали операцию 3 ноября. Но он уже 11-го уехал домой.
Прокуратура выясняет: а) почему в доме Марадоны не было дежурного врача б) были ли ему нужны лекарства и соблюдались ли медицинские протоколы в) почему в доме не было дефибриллятора.
2. Врач Леопольд Луке еще 6 ноября говорил про выписку Марадоны: «Думаю, это тот редкий случай, когда Диего говорят «нет». О нем пока нужно позаботиться.
Он критиковал меня и медицинский персонал. С Диего всегда очень трудно. Вы даже не можете представить как. Но мы будем делать все, чтобы он был здоров».
Он же после смерти: «Я был совершенно потрясен. Когда Диего умер, я приехал на место, там уже работали сотрудники прокуратуры. Все это время я был готов с ними говорить.
Медицинской ошибки не было, с Диего произошел непредвиденный случай – инфаркт. Для такого пациента, как он, это самое первое, что могло произойти. Я точно знаю, что и как я делал для Диего до самого последнего момента.
Диего ненавидел врачей и психологов. Со мной было иначе, потому что я был с ним очень искренним. Мы были друзьями. Все зависело от него. Он меня мог выгнать из дома, а потом позвонить. Такие у нас были отношения – как у отца-бунтаря и сына.
За неделю до смерти я приехал к нему. И случилось то, что всегда происходило с Диего – он прогнал меня. Когда ему плохо, он всех гонит. Что с этим можно сделать?»
3. Адвокат Марадоны заявил, что потребует полного расследования смерти и обвинил скорую помощь в медленной реакции на вызов: «Скорая ехала больше получаса – это преступная глупость».
4. Бывший Марадоны Альфред Кахе говорит: «Мне не казалась логичной его выписка. Диего должен был оставаться в больнице с другой инфраструктурой. Рядом с Марадоной должен был постоянно находиться врач. Сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью. Диего не лечили должным образом».