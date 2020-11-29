Прокуратура разбирает смерть Марадоны. Возможно, он умер из-за врачебной халатности

25 ноября Диего Марадона умер от сердечного приступа. Спустя несколько дней в аргентинских СМИ появилась информация, что виновата врачебная халатность.

1. Личный врач Марадоны – Леопольдо Луке – сейчас находится под следствием. Суд провел обыск в его доме и в его клинике. Marca пишет, что Марадоне было нельзя покидать клинику, где ему сделали операцию 3 ноября. Но он уже 11-го уехал домой.

Прокуратура выясняет: а) почему в доме Марадоны не было дежурного врача б) были ли ему нужны лекарства и соблюдались ли медицинские протоколы в) почему в доме не было дефибриллятора.

2. Врач Леопольд Луке еще 6 ноября говорил про выписку Марадоны: «Думаю, это тот редкий случай, когда Диего говорят «нет». О нем пока нужно позаботиться.

Он критиковал меня и медицинский персонал. С Диего всегда очень трудно. Вы даже не можете представить как. Но мы будем делать все, чтобы он был здоров».