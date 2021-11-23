Диего Марадона
Марадона был похоронен без сердца из-за опасений кражи. Оно весило на 200 граммов больше нормы
3 часа назад
Об этом рассказал врач и журналист Нельсон Кастро. Главные моменты из его интервью:
- Группа радикальных фанатов клуба «Химнасия Ла-Плата» хотела достать сердце Марадоны из могилы. Для недопущения этого сердце заранее было извлечено из тела.
- Другая причина – детальное изучение причины смерти. «К сожалению, у Марадоны была зависимость ко всему тому, что его губило, хотя другие умерли бы гораздо раньше. У него было удивительно стойкое тело».
- Сердце Марадоны весило 500 граммов. Это на 200 больше, чем при норме. «Хоть он и был спортсменом (у них обычно сердце больше, чем у других), тут причина была не только в этом. Дело было в сердечной недостаточности».
Диего Марадона умер в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года. Вскрытие показало, что смерть наступила из-за острого отека легких, который вызвала хроническая сердечная недостаточность.
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