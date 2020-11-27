Похороны Марадоны испортили беспорядки и стычка с полицией. И сотрудник похоронного бюро, который сфотографировался с телом

Как пишет Daily Mail, фанаты заблокировали вход на кладбище до приезда гроба с телом Марадоны. Во время похорон были слышны пение и скандирования.

Еще один скандал: работник похоронного бюро Диего Молина сфотографировал труп Марадоны: одну руку положил ему на голову, а другой – изобразил жест с пальцем вверх. Позже он был замечен в фургоне с телом Марадоны. Все это вызвало гнев в соцсетях – люди призвали лишить Молину аргентинского гражданства и даже угрожали смертью.

Владельцы похоронного бюро подтвердили, что после этого случая Молина уволен. В соцсетях есть кадр, где еще два работника сфотографировались с телом. У одного из них также был замечен жест с пальцем вверх.

Марадона похоронен на частном кладбище Белла Виста неподалеку от Буэнос-Айреса. Там же похоронены его родители.