Диего Марадона
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#Диего Марадона #Футбол

Похороны Марадоны испортили беспорядки и стычка с полицией. И сотрудник похоронного бюро, который сфотографировался с телом

2 часа назад

XinHua / Global Look Press

Диего Марадона умер 25 ноября от остановки сердца. В Аргентине объявлен трехдневный траур, а церемонию прощания прошла в Розовом дворце – резиденции президента страны.

Ее посетили более сотни тысяч человек. Гроб помещен во дворце. Планировалось, что церемония продлится до субботы. В период пандемии коронавируса ограничений на посещение не было, но в зале с гробом охранники торопили задерживающихся.

Через 12 часов после начала церемония была остановлена по желанию семьи Марадоны – это произошло до 18:00. Полиция закрыла главный вход, и начались конфликты. Фанаты взбирались через ограду, бросались бутылками и камнями в полицию, та гасила беспорядки слезоточивым газом и резиновыми пулями.

XinHua / Global Look Press

dpa / Global Look Press

dpa / Global Look Press

dpa / Global Look Press

Президент Аргентины попросил дочерей Марадоны продлить церемонию прощания на несколько часов. Ради безопасности гроб был перенесен в другое помещение, но церемония все равно завершилась досрочно. Минимум девять задержанных – об этом сообщила Marca.

Как пишет Daily Mail, фанаты заблокировали вход на кладбище до приезда гроба с телом Марадоны. Во время похорон были слышны пение и скандирования.

Еще один скандал: работник похоронного бюро Диего Молина сфотографировал труп Марадоны: одну руку положил ему на голову, а другой – изобразил жест с пальцем вверх. Позже он был замечен в фургоне с телом Марадоны. Все это вызвало гнев в соцсетях – люди призвали лишить Молину аргентинского гражданства и даже угрожали смертью.

Владельцы похоронного бюро подтвердили, что после этого случая Молина уволен. В соцсетях есть кадр, где еще два работника сфотографировались с телом. У одного из них также был замечен жест с пальцем вверх.

Марадона похоронен на частном кладбище Белла Виста неподалеку от Буэнос-Айреса. Там же похоронены его родители.

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