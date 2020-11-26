Марадона лечился от зависимости и перенес два сердечных приступа. В последнее время он постоянно болел

Диего Марадона умер у себя дома от сердечного приступа. В Аргентине объявлен трехдневный траур, а звезды футбола делятся воспоминаниями о пересечениях с Марадоной.

Марадоне было 60 лет. За всю жизнь он дважды переносил сердечный приступ и по разным причинам попадал в реанимацию. Из-за наркотической зависимости даже лечил психику в специальной клинике.

Врач Альфредо Каэ рассказывал уже в 2020-м: «Он должен воздерживаться от алкоголя. Это сложно, потому что он заменил им наркотики. Его состояние все больше и больше ухудшается. Мы должны стоять твердо».

Марадона делал две операции на желудке. Перенес два инфаркта и страдал от лишнего веса

Обходной желудочный анастомоз – процедура, которая применяется для борьбы с лишним весом. Большая часть желудка и толстого кишечника исключаются. Пациент ест, заполняет пищей оставшуюся часть желудка и быстро чувствует сытость. У этого есть и негативные последствия: человек всю жизнь сможет питаться только маленькими порциями. Еще нужно обязательно принимать витамины.