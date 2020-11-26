Марадона лечился от зависимости и перенес два сердечных приступа. В последнее время он постоянно болел
Диего Марадона умер у себя дома от сердечного приступа. В Аргентине объявлен трехдневный траур, а звезды футбола делятся воспоминаниями о пересечениях с Марадоной.
Марадоне было 60 лет. За всю жизнь он дважды переносил сердечный приступ и по разным причинам попадал в реанимацию. Из-за наркотической зависимости даже лечил психику в специальной клинике.
Врач Альфредо Каэ рассказывал уже в 2020-м: «Он должен воздерживаться от алкоголя. Это сложно, потому что он заменил им наркотики. Его состояние все больше и больше ухудшается. Мы должны стоять твердо».
Марадона делал две операции на желудке. Перенес два инфаркта и страдал от лишнего веса
Обходной желудочный анастомоз – процедура, которая применяется для борьбы с лишним весом. Большая часть желудка и толстого кишечника исключаются. Пациент ест, заполняет пищей оставшуюся часть желудка и быстро чувствует сытость. У этого есть и негативные последствия: человек всю жизнь сможет питаться только маленькими порциями. Еще нужно обязательно принимать витамины.
В начале 2000-х Марадона весил 128 кг. В 2004-м перенес первый инфаркт. Тогда он и задумался о подобной операции, чтобы снизить вес. Через год она состоялась впервые, еще через десять лет была вторая. Марадоне все время прогнозировался быстрый сброс веса. В 2005-м врачи вообще говорили о похудении сразу на 50 кг. Первая операция помогла, но дальше потребовалось закрепление эффекта.
2019 год начался для Марадоны с госпитализации из-за желудочного кровотечения. Проблемы обнаружились как раз на фоне старой операции на желудке. Все решилось за несколько дней. Дальше радостный Марадона рассказывал об изменениях в своем состоянии: «Не произошло вообще ничего страшного. Попал в больницу в 58, а ухожу 50-летним».
Проблемы у Марадоны были не только из-за лишнего веса. На фоне передозировки кокаином у него возникала сердечная недостаточность. Всего Марадона перенес два сердечных приступа. Еще в «Барселоне» он заразился гепатитом, в 2007-м из-за него попадал в больницу. На состояние Марадоны влияла его зависимость от алкоголя и наркотиков. AP писал, что из-за нее он несколько раз был при смерти.
Были и проблемы поменьше. В 2019-м Марадона лечил колено. Восстанавливался так:
Фейковая смерть на ЧМ-2018 и ноябрьская операция на мозге
На турнире в России Аргентина обыграла Нигерию (2:1), а Марадона праздновал. Когда радовался голу Рохо, даже показывал всем вокруг средний палец. Из-за этого даже пошли сообщения, что ФИФА разорвала соглашение с Марадоной из-за его поведения. По нему она платила Марадоне деньги за каждый день пребывания на ЧМ. Более важные новости были связаны с его состоянием здоровья.
Из-за нервов у Марадоны возникли резкие боли в шее. Такие, что Марадона даже на время потерял сознание. Он получил помощь прямо во время матча с Нигерией, но от госпитализации отказался и никуда не ушел. Тогда же в сети появились аудиозаписи, где рассказывалось о смерти Марадоны. Тот запустил активность по поиску создателей. За это пообещал вознаграждение в 10 тысяч доллларов.
В июне 2019-го Диего Марадона сам записывал видеообращение для мира. Тогда СМИ писали, что у него болезнь Альцгеймера. Марадона ответил так: «Они лгут. Пишут о болезни Альцгеймера, но даже не знают значение этого слова. Люди с Альцгеймером умирают. Я умирать не собираюсь. Это кратчайший путь в журналистике, чтобы кого-нибудь обыграть. Я не такой. Я уже занял первое место, играя в футбол».
В начале ноября 2020-го Диего Марадона перенес операцию по удалению субдуральной гематомы. Это объемное скопление крови, которое давит на головной мозг. Врач тогда рассказывал, что Марадона сам согласился на операцию, был в сознании и в ясном уме. Операция длилась 80 минут, прошла без всяких осложнений. На полное восстановление Марадоне отводился месяц.
Потом отложилась выписка Марадоны из больницы. Там у него возник синдром абстиненции – ломка. Ее часто связывают с алкогольной зависимостью, но врач не называл причину ломки у Марадоны. Последняя новость о его состоянии была 12 ноября: тогда Марадона все-таки выписался из больницы на домашнее лечение.
Нейрохирург Леопольд Луке – личный врач Марадоны. Это он курировал его ноябрьскую операцию. Он же постоянно переживал за состояние Марадоны и сопровождал его даже во время августовского теста на коронавирус. Тогда у Марадоны он не подтвердился. Но уже осенью в больницу с коронавирусом попал его внебрачный сын Диего Синагра. Он узнал о смерти отца в реанимации.