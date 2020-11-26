Сын Диего Марадоны лежит в реанимации с коронавирусом. Там он узнал о смерти отца

Эту историю рассказал журналист Танкреди Палмери. Он написал в твиттере: «Диего Марадона-младший – неаполитанский сын Диего Марадоны. Сейчас он находится в реанимации из-за коронавируса. К сожалению, известный представитель желтой прессы нашел его телефон, чтобы узнать реакцию. Так Диего-младший узнал о потере отца. Оставьте его в покое».

Диего Марадона умер у себя дома от остановки сердца. Ему было 60 лет. The Sun еще 15 ноября писал, что его 34-летний сын находится в больнице Неаполя из-за коронавируса.