Диего Марадона
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#Диего Марадона #Футбол #коронавирус #Диего Синагра

Сын Диего Марадоны лежит в реанимации с коронавирусом. Там он узнал о смерти отца

2 часа назад

Эту историю рассказал журналист Танкреди Палмери. Он написал в твиттере: «Диего Марадона-младший – неаполитанский сын Диего Марадоны. Сейчас он находится в реанимации из-за коронавируса. К сожалению, известный представитель желтой прессы нашел его телефон, чтобы узнать реакцию. Так Диего-младший узнал о потере отца. Оставьте его в покое».

Диего Марадона умер у себя дома от остановки сердца. Ему было 60 лет. The Sun еще 15 ноября писал, что его 34-летний сын находится в больнице Неаполя из-за коронавируса.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Диего-младший известен под именем Диего Синагра. Он родился в Неаполе у женщины Кристианы Синагры. Все время жил с ней.

Диего Синагра играл в молодежных командах «Наполи» и «Дженоа», но на взрослом уровне выступал только в низших дивизионах.

Больше известен карьерой в пляжном футболе. В 2008 году взял серебро ЧМ по пляжному футболу в составе сборной Италии.

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