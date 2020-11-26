Марадона признал сына от любовницы из Неаполя, когда тому уже было 30. Драма про алименты, слезы, футбол и внука

Диего Марадона-младший, Диего Синагра, Дигито – это все имена одного человека. Это о нем писал журналист Танкреди Палмери, когда рассказывал о звонке в больницу Неаполя. Диего Синагра – неаполитанский сын Диего Марадоны. Он собирался навестить отца после его операции на мозге, но сам попал в больницу с симптомами коронавируса. Там и узнал о смерти Марадоны, когда позвонил журналист.

Синагра уже написал в инстаграме: «Мой капитан никогда не умрет». Там же опубликовал фото огней на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Сейчас Марадону вспоминает и мать Диего Синагры. Итальянские СМИ цитируют сообщение из фейсбука Кристианы Синагры: «Для меня ты никогда не исчезнешь. Мы будем любить тебя вечно. Ты это знаешь. И мы будем очень сильно скучать».

Марадона признал сына перед его 30-летием. Потом играл с ним в футбол и нянчился с внуками

Диего Марадона играл в «Наполи» с 1984 года. В сезоне-1986/87 он выиграл чемпионат и Кубок Италии. В сентябре 1986-го у Марадоны была еще одна радость, которую он долго не признавал. Диего Марадона был женат, но в Неаполе закрутил роман с Кристианой Синагрой. В роддоме Синагра уверенно сказала, что называет сына Диего Марадоной. Потому что настоящий Марадона – его отец.