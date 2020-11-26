Марадона признал сына от любовницы из Неаполя, когда тому уже было 30. Драма про алименты, слезы, футбол и внука
Диего Марадона-младший, Диего Синагра, Дигито – это все имена одного человека. Это о нем писал журналист Танкреди Палмери, когда рассказывал о звонке в больницу Неаполя. Диего Синагра – неаполитанский сын Диего Марадоны. Он собирался навестить отца после его операции на мозге, но сам попал в больницу с симптомами коронавируса. Там и узнал о смерти Марадоны, когда позвонил журналист.
Синагра уже написал в инстаграме: «Мой капитан никогда не умрет». Там же опубликовал фото огней на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Сейчас Марадону вспоминает и мать Диего Синагры. Итальянские СМИ цитируют сообщение из фейсбука Кристианы Синагры: «Для меня ты никогда не исчезнешь. Мы будем любить тебя вечно. Ты это знаешь. И мы будем очень сильно скучать».
Марадона признал сына перед его 30-летием. Потом играл с ним в футбол и нянчился с внуками
Диего Марадона играл в «Наполи» с 1984 года. В сезоне-1986/87 он выиграл чемпионат и Кубок Италии. В сентябре 1986-го у Марадоны была еще одна радость, которую он долго не признавал. Диего Марадона был женат, но в Неаполе закрутил роман с Кристианой Синагрой. В роддоме Синагра уверенно сказала, что называет сына Диего Марадоной. Потому что настоящий Марадона – его отец.
Сам Марадона все отрицал. Из-за давления по теме он даже стал реже появляться в общественных местах, но суд в 1993-м все равно проиграл. Кристиана Синагра согласилась воспитывать сына одна, но выбила алименты. Марадона лечился от наркозависимости, решал проблемы с алкоголем и спокойно заканчивал футбольную карьеру. Синагра не беспокоила, но все-таки организовала встречу отца и сына.
Больничная карта Марадоны. Лишний вес, операции на желудке и мозге, наркозависимость, сердце
Они встретились на турнире по гольфу в 2003 году. Там 17-летний Диего Синагра хитростью вывел Марадону на эмоции. Сначала подошел к Марадоне, когда отвлеклась охрана. Марадона принял его за пацана, которому просто нужен автограф. Разозлился, замахнулся клюшкой для гольфа и накричал, а потом догнал и стал обнимать. Они разговаривали 40 минут. Все закончилось слезами.
Короткое пересечение не убедило Марадону, что надо публично признать сына. Еще одна попытка от Синагры была в 2016-м. Тогда уже взрослый Диего Синагра вместе с матерью снова поехал на встречу с Марадоной. Они разговаривали за ужином вместе с дочерью Марадоны, которую тот тоже долго не признавал. Потом Марадона торжественно объявил, что все правда.
Уже через пару месяцев после этой встречи состоялся благотворительный матч в Риме. Папа Римский Франциск назвал его «Матч мира». В игре участвовали Роналдиньо, Марадона, Тотти и другие известные футболисты. Приехал туда и Диего Синагра. Вместе с Тотти и Марадоной они перекидывали мяч на разминке перед игрой. Потом вместе вышли на поле и даже сыграли за одну команду.
Так Диего рассказывал об ощущениях от жизни в Неаполе с причастностью к великой фамилии: «Я справляюсь спокойно. Родился здесь, прожил тут всю жизнь. Мне 34 года, чувствую себя здесь как дома. Возможно, в какие-то моменты жить было нелегко, потому что здесь обожают Диего Марадону. Когда эта история впервые стала известна, многие не поверили моей матери. Затем все улеглось».
У Диего Синагры в 2018-м родился свой сын. Он назвал его Диего Матиасом, а Марадона был рядом уже через несколько недель. Сразу после родов он писал в соцсетях: «Я очень счастлив. Это счастье наполняет все мое сердце. Буду наслаждаться этим, пусть и не мог сделать это с моим сыном Диего. Добро пожаловать в мир, самый маленький член семьи». Потом говорил, что Диего Матиас постоянно смеется.
Позже у Синагры появилась дочь – это тоже сблизило их с Марадоной. Тот однажды сказал: «Я его очень люблю. И он очень похож на меня». Совсем близкие отношения Марадоны и Синагры сформировались только в последние пару лет. Зато в это время они вместе купались, нянчились с ребенком и выкладывали семейные фотографии. Особенно милыми получались поздравления в инстаграме Синагры.
«С днем рождения, папа! Твоя улыбка – это что-то чудесное! Я тебя люблю!»
«С днем рождения, папа! Так сложно не иметь возможности обнять тебя в этот день и присесть рядом. Так сложно не увидеть тебя в объятиях с Диего Матиасом! Я бы отдал свою жизнь, чтобы иметь возможность всегда видеть тебя счастливым! Скоро увидимся. И как всегда будем радоваться каждому моменту!»
Синагра считает, что его карьере помешали сравнения с отцом. Зато он заиграл в пляжном футболе
Диего Синагра не зря играл в том благотворительном матче. Сам он тоже стал профессиональным футболистом – даже имеет свой профиль на сайте Transfermarkt. В юности Синагру постоянно сравнивали с Марадоной по игре. Его главное качество – физическая мощь. Так он выделялся сначала в школе «Наполи», а затем и в «Дженоа». Только во взрослый профессиональный футбол это не перенеслось.
Сам Синагра называл основным препятствием для карьеры именно сравнение с Марадоной: «Причастность к такой сильной фамилии – недостаток. Сравнение с Марадоной сильно мешало в моей профессиональной карьере».
Еще одним карьерным недостатком стало решение в 18 лет. Синагра уехал в «Червию», хотя в «Дженоа» его уже подпускали к тренировкам с основой. Из низших дивизионов он больше не вылезал. Зато бомбил громкими цитатами. Даже сказал, что болеет за «Ривер Плейт». Хотя Диего Марадона играл за «Боку».
Намного больше радости младший Марадона получил от пляжного футбола. Там он стал основным игроком сборной Италии. Даже выигрывал с ней серебро на ЧМ-2008. На клубном уровне Синагра побеждал в чемпионате Италии. Поиграл и за клуб, где его мать Кристиана Синагра стала президентом.