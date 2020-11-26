Лучший фильм о Марадоне − документалка Кустурицы. Самый откровенный разговор про любовь, наркотики и революцию

В 2005 году режиссер Эмир Кустурица поехал в Аргентину, чтобы снять первый документальный фильм – о Марадоне. До съемок Кустурица обсуждал Марадону со съемочной группой, и они сомневались: смогут ли с ним встретиться? Какой он вообще? По предварительному телефонному разговору даже не поняли, согласен ли он на съемки.

На тот момент Марадона только пришел в себя после долгих лет наркомании. Он не подпускал к себе журналистов, не давал интервью. Поэтому момент их знакомства с Кустурицей был тотально неловким.

Кустурица со съемочной группой стоит перед домом Марадоны. Тот выходит, здоровается. Потом молча садится в машину и уезжает, как будто не знает и не собирается контактировать. Кустурица – на тот момент знаменитый и сильный режиссер – максимально смущается и тонет в неловкости.

В итоге Марадона соглашается общаться, показывать свою жизнь и быть откровенным. До этого он никогда не подпускал к себе кого-то так близко. Химия получилась, потому что они оказались похожи. Две большие личности, два бунтовщика, два фаната Фиделя Кастро со схожими политическими взглядами.