Лучший фильм о Марадоне − документалка Кустурицы. Самый откровенный разговор про любовь, наркотики и революцию
В 2005 году режиссер Эмир Кустурица поехал в Аргентину, чтобы снять первый документальный фильм – о Марадоне. До съемок Кустурица обсуждал Марадону со съемочной группой, и они сомневались: смогут ли с ним встретиться? Какой он вообще? По предварительному телефонному разговору даже не поняли, согласен ли он на съемки.
На тот момент Марадона только пришел в себя после долгих лет наркомании. Он не подпускал к себе журналистов, не давал интервью. Поэтому момент их знакомства с Кустурицей был тотально неловким.
Кустурица со съемочной группой стоит перед домом Марадоны. Тот выходит, здоровается. Потом молча садится в машину и уезжает, как будто не знает и не собирается контактировать. Кустурица – на тот момент знаменитый и сильный режиссер – максимально смущается и тонет в неловкости.
В итоге Марадона соглашается общаться, показывать свою жизнь и быть откровенным. До этого он никогда не подпускал к себе кого-то так близко. Химия получилась, потому что они оказались похожи. Две большие личности, два бунтовщика, два фаната Фиделя Кастро со схожими политическими взглядами.
Но Кустурицу тянула к Марадоне не только политика, но и общность их карнавальной сути. Все его фильмы до этого были художественными и в каждом были герои-бунтари: благородные, дерзкие, мечтательные. Марадона идеально вписывался в концепцию его творчества:
«Этот добродушный коротышка был больше похож на персонажа из фильма о мексиканской революции, чем на лучшего футболиста всех времен. Будто он только что попрощался с дамами легкого поведения и вошел в комнату, принеся за собой запах пороха революции».
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В фильме Кустурица рядом с Марадоной во всех возможных ситуациях. Вот они сидят за ужином с семьей Марадоны у него дома. Вот жонглируют мячом на пустом стадионе, вспоминая его голы. Тут они в баре смотрят футбол, где вокруг куча народу. Или – на антиамериканском митинге, где Марадона выступает перед публикой вместе с Уго Чавесом.
Кустурица – не только человек за кадром, задающий вопросы. Он полноценный герой истории, участвующий в его жизни и рассуждающий о нем. А Марадона – просто герой, врожденный актер. Он сам в фильме говорит: «Я актер, потому что живу жизнь, как мне хочется. Но я не читаю сценарий. Я живу – и в этом моя игра».
Много сцен – где Марадона в окружении толп людей. Как только он выходил на улицу или заходил в помещение – народ сходил с ума. Но Марадона органично себя чувствует, даже когда пробирается сквозь толпы. Люди кричат под окнами, заполняют все пространство рядом с ним, а он чувствует себя естественно. Марадона не упивался популярностью, а просто относился к ней как к должному и наслаждался.
Популярность Марадоны в Аргентине через одну историю: его последователи создали Марадонианскую церковь. В фильме много о ней рассказывается – о ее обрядах, символиках, процессе молитвы, правилах принятия и даже венчания по заветам этой церкви.
Марадона и Кустурица
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И здесь ты как зритель спрашиваешь: а это реально или Кустурица тут сделал постановку? Выглядит все абсурдно, но снято очень серьезно. И ты правда не понимаешь, насколько это правдиво, потому что в других сценах из жизни Марадоны люди настолько по-ненормальному по нему фанатеют, что ты допускаешь все.
Еще одна важная тема – политическая личность Марадоны. Как символ борьбы с Американским империализмом, Джорджем Бушем, войной в Ираке, Великобританией. Про гол в ворота Англии он говорит: «Это был не матч, а настоящая война для меня. Когда я забивал рукой, я будто кошелек украл у англичанина и был счастлив».
Марадона рассказывает, как в 1987 году виделся с Фиделем Кастро: «Мы почти пять часов говорили о Че Геваре, Аргентине, Кубе. Фидель – единственный политик, про которого нельзя сказать, что он украл. Единственный политик, про которого можно сказать, что он рисковал жизнью ради своей страны, ради земли».
За народ, за бедных, за фавелы, хижины и против дворцов, олигархов и политиков – это Марадона. За кадром Кустурица рассуждает, что настоящая сплоченность и аристократизм – в обычных бедных семьях. И добавляет: «В фильме я хотел показать то, к чему Марадона всегда стремился: создать гармонию в семье и показать миру, что самое важное – в близких отношениях между людьми. Они лежат в основе мира Марадоны».
Заключительная часть – о драме Марадоны. О наркотиках. Кустурица начинает: «Если бы он мог провести всю свою жизнь на футбольном поле, он был бы счастлив. А случилось так, что когда свисток судьи ознаменовал конец его матча, и Диего прошел мимо углового флага, направляясь в раздевалку, тогда и начались все его беды».
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Кустурица попал в жизнь Марадоны в то время, когда тот переосмысливал жизнь. Раскаивался в наркомании, жалел, что пропустил детство дочерей. Говорил, что стал бы гораздо более великим (и человеком, и футболистом), если бы не кокаин.
И рассказывал, как чуть не умер, когда был в коме: «Я был мертвецом. Как будто залили черные кровяные тельца, которые не давали мне открыть глаза. Я не мог выйти. У меня было такое состояние, что я хотел выйти, а у меня не получалось. Я был мертвецом. Но тот, кто сверху, сказал мне: «Пока что нет. Ты должен бороться дальше».
Все это – как будто идеальное завершение истории. Конец наркотикам, переосмысление себя, новая жизнь. Но мы знаем, что Марадона прожил еще 15 лет – и точно не самой правильной жизнью. Кустурица говорит, что проблема в том, что Марадона родился во время, когда святость не нужна. И поэтому стал наркоманом.