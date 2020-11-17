Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую
1986 год. Четвертьфинал мексиканского чемпионата мира. Аргентина и Англия. На 51-й минуте Диего Марадона обыграл несколько соперников и отдал передачу на партнера. Мяч перехватил Стив Ходж, но неудачно выбил – прямо в собственную штрафную. Марадона подключился к эпизоду, опередил голкипера Питера Шилтона и вколотил мяч левой рукой.
Марадона назвал эту хитрость «рукой бога» и создал один из самых легендарных голов человечества. Незаметные герои истории – фотографы, которые зафиксировали момент. У них была собственная закулисная драма.
Главный фотограф боролся за права с огромным агентством
Знакомьтесь: автор этой вертикальной фотографии – мексиканский фотограф Алехандро Охеда Карбахал из газеты El Heraldo. ЧМ-1986 был его первым крупным международным турниром.
Карбахал начинал матч на противоположной стороне поля, но в перерыве попросился на другую – чтобы быть поближе к мексиканским коллегам. В момент, когда Марадона забил рукой, он стал одним из двух фотографов, которые заснял этот гол крупным планом.
Карбахал после матча сразу же побежал проверять фотоаппарат: обнаружил там важнейший снимок, связался с газетой El Heraldo и сказал, что готовит невероятный сюрприз. Главный редактор предположил, что Карбахал заснял момент обмена футболками Ходжа и Марадоны. Но когда Карбахал объяснил, что именно он заснял, главред молчал полминуты.
Так вспоминает тот день бывший фотограф испанской Marca Пепе Кабальеро:
«Когда все фотографы пошли проявлять кадры в пресс-центр, Карбахал крикнул: «Я заснял это! Я сделал это». Я попробовал купить кадр у Карбахала для Marca, но он отказал. Я прекрасно понимаю его.
У одной и той же фотографии не может быть двух авторов. Если два человека сфотографировали один эпизод, то там точно будут какие-то различия, которые бросаются в глаза».
Второй абзац этой цитаты посвящен британскому фотографу Роберту Томасу. Томас всю жизнь фрилансил для английских газет, а на чемпионат мира в Мексику поехал от агентства Getty. После матча Getty оформило права на снимок, а автором подписало Томаса. Тогда Карбахала защитили коллеги. Они все подтвердили, что в момент гола Марадоны Томас находился на другой стороне поля.
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Getty отказался от прав на снимок. Роберт Томас уехал из Лондона, больше ни с кем не сотрудничал и отказывал в интервью. Коллеги Томаса говорят, что он просто не хотел переживать эти позорные воспоминания заново.
Карбахал стал журналистом года в Мексике – до него эту награду не забирал ни один фотограф.
«Я стал популярным в своей стране. Помню, меня пригласили в эфир на телевидение. Сначала долго спрашивали о Марадоне. Потом спросили, как мне удалось заснять этот кадр.
По правде говоря, я не сказал ничего полезного. Я не был знаком с Марадоной, поэтому описал его внешне. А на вопрос, как мне это удалось, я ответил: «Я просто вовремя щелкнул по кнопке».
«Руку бога» заснял еще один фотограф. Его кадр не такой ценный, потому что Марадона на нем не коснулся мяча
Автор этого снимка – аргентинский фотограф Эдуардо Лонгони, для которого этот ЧМ тоже был первым в карьере. Разница между снимками Лонгони и Карбахала – в доле секунды: у второго Марадона касается мяча кулаком. У Лонгони он только летит к нему.
Как Лонгони сделал этот снимок: был в метре от Карбахала, начал серию фото после рикошета от Ходжа и поймал Марадону за мгновение до касания мяча.
Лонгони работал на аргентинское агентство новостей. В отличие от Карбахала и его газеты они сразу же продавали права на публикацию снимка. Лонгони не называл точный ценник в интервью, но сказал, что это принесло его агентству полуторагодовую выручку. Начальник увеличил Лонгони суточные в два раза, выдал огромную премию и отправил в дополнительный оплачиваемый отпуск.
С работой Лонгони на том матче есть история – он опоздал на игру и забыл дома очки, поэтому совсем не различал фигуры.
«Момент, когда Марадона начал атаку, мне сообщил коллега. Я ориентировался на тень Шилтона и делал снимок почти вслепую».
На сайте Лонгони с его работами под Марадону отдельный раздел. Однажды знакомые журналисты организовали для Лонгони встречу с Марадоной – там он подарил свой снимок.
«Я полагаю, он его выбросил. Диего очень не любил разговоры, которые пошли о нем после того гола. Многие называли его жуликом. Я прекрасно пойму его, если он действительно выбросил фотографию».