Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую

Карбахал начинал матч на противоположной стороне поля, но в перерыве попросился на другую – чтобы быть поближе к мексиканским коллегам. В момент, когда Марадона забил рукой, он стал одним из двух фотографов, которые заснял этот гол крупным планом.

Карбахал после матча сразу же побежал проверять фотоаппарат: обнаружил там важнейший снимок, связался с газетой El Heraldo и сказал, что готовит невероятный сюрприз. Главный редактор предположил, что Карбахал заснял момент обмена футболками Ходжа и Марадоны. Но когда Карбахал объяснил, что именно он заснял, главред молчал полминуты.

Так вспоминает тот день бывший фотограф испанской Marca Пепе Кабальеро:

«Когда все фотографы пошли проявлять кадры в пресс-центр, Карбахал крикнул: «Я заснял это! Я сделал это». Я попробовал купить кадр у Карбахала для Marca, но он отказал. Я прекрасно понимаю его.

У одной и той же фотографии не может быть двух авторов. Если два человека сфотографировали один эпизод, то там точно будут какие-то различия, которые бросаются в глаза».

Второй абзац этой цитаты посвящен британскому фотографу Роберту Томасу. Томас всю жизнь фрилансил для английских газет, а на чемпионат мира в Мексику поехал от агентства Getty. После матча Getty оформило права на снимок, а автором подписало Томаса. Тогда Карбахала защитили коллеги. Они все подтвердили, что в момент гола Марадоны Томас находился на другой стороне поля.

Девушка из России раскрашивает старые черно-белые фото для голландских клубов. Ее работами даже иллюстрируют книги

Getty отказался от прав на снимок. Роберт Томас уехал из Лондона, больше ни с кем не сотрудничал и отказывал в интервью. Коллеги Томаса говорят, что он просто не хотел переживать эти позорные воспоминания заново.

Карбахал стал журналистом года в Мексике – до него эту награду не забирал ни один фотограф.