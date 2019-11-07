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#Лига чемпионов #Манчестер Сити #Аталанта

Как много разных поз бывает в стенке при штрафном. В одном фото

07 ноября 2019, 10:40

Это момент из матча «Аталанты» и «Ман Сити». Рахим Стерлинг бьет штрафной. Изучите, как много разных хитростей применяют обе команды в этой ситуации.

  1. Шесть игроков в стенке. 
  2. Два игрока «Ман Сити» перед стенкой, которые в момент удара изгибаются и вьются в шпагат, чтобы не помешать полету мяча.
  3. Король ситуации – капитан «Аталанты» Алехандро Гомес. Он лег под стенку, чтобы мяч не пустили под ней. 
Главный сюжет этого матча – чистый Голливуд
«Ман Сити» потерял двух вратарей за тайм. В раму встал защитник Уокер – и не пропустил!
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