Как много разных поз бывает в стенке при штрафном. В одном фото

Это момент из матча «Аталанты» и «Ман Сити». Рахим Стерлинг бьет штрафной. Изучите, как много разных хитростей применяют обе команды в этой ситуации.

Шесть игроков в стенке. Два игрока «Ман Сити» перед стенкой, которые в момент удара изгибаются и вьются в шпагат, чтобы не помешать полету мяча. Король ситуации – капитан «Аталанты» Алехандро Гомес. Он лег под стенку, чтобы мяч не пустили под ней.