«Ман Сити» потерял двух вратарей за тайм. В раму встал защитник Уокер – и не пропустил!
«Сити» и «Аталанта» не умеют играть между собой скучно. В первом их матче было много голов: «Сити» победил 5:1. Во втором – вратарский ад.
Уже в начале первого тайма, когда судья смотрел ВАР, Эдерсон подходил к Гвардиоле и что-то рассказывал. В перерыве Эдерсона заменил Браво. Похоже, бразилец получил травму (привет, воскресный матч с «Ливерпулем»!)
Так вот, на второй тайм вышел Браво и сразу пропустил. А на 81 минуте срубил соперника, который выходил с ним один на один, и получил красную карточку. Браво ушел с поля, не совершив ни одного сэйва. И стал первым в истории Лиги чемпионов вратарем, получившим красную после выхода на замену.
Обычно в таких ситуациях в ворота встает либо второй вратарь (выходит на замену), либо игрок, который уже на поле. Первый вариант сразу отпадал, потому что на замене не осталось вратарей. Но и никто из тех, кто играл, не надел перчатки.
Гвардиола выпустил защитника Кайла Уокера – специально, чтобы он встал в ворота. И Уокер не подвел: совершил один сэйв (больше, чем Браво за 36 минут). И пропустил ноль голов (меньше, чем Браво).