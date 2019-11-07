«Ман Сити» потерял двух вратарей за тайм. В раму встал защитник Уокер – и не пропустил!

Так вот, на второй тайм вышел Браво и сразу пропустил. А на 81 минуте срубил соперника, который выходил с ним один на один, и получил красную карточку. Браво ушел с поля, не совершив ни одного сэйва. И стал первым в истории Лиги чемпионов вратарем, получившим красную после выхода на замену.

Обычно в таких ситуациях в ворота встает либо второй вратарь (выходит на замену), либо игрок, который уже на поле. Первый вариант сразу отпадал, потому что на замене не осталось вратарей. Но и никто из тех, кто играл, не надел перчатки.

Гвардиола выпустил защитника Кайла Уокера – специально, чтобы он встал в ворота. И Уокер не подвел: совершил один сэйв (больше, чем Браво за 36 минут). И пропустил ноль голов (меньше, чем Браво).