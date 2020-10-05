Девушка из России раскрашивает старые черно-белые фото для голландских клубов. Ее работами даже иллюстрируют книги
Мы заметили Юлию Уколову в твиттере. Она тредом выложила кучу офигенно красивых ретро-фотографий голландского футбола. Все их Юлия раскрасила сама.
Оказывается, Юлия работает на издания и клубы из Нидерландов. Вот ее рассказ о том, как устроена эта работа и как ее получить.
Все началось с одного тега клубного твиттера и продолжилось сообщением главного журналиста Нидерландов
«Около двух лет назад я нашла черно-белую фотографию Йохана Круиффа и захотела ее раскрасить. Нашла на ютубе короткое обучающее видео – и так все началось. Сразу поняла, что это релаксирующее занятие. Втянулась. Начала раскрашивать разных нидерландских футболистов.
Первые работы были плохими, потом начало получаться. Я не художник, не графический дизайнер. Три года училась в экономическом университете – мне не понравилось, я ушла. Зато всегда очень любила фотошоп. Училась в нем работать тоже на ютубе.
В мае 2019-го я раскрасила для себя фотографию «Херенвена». Тегнула в твиттере их клубный аккаунт. И твит разлетелся по голландской аудитории – мне даже двое написали: «О, а на этой фотке моя дядя», «Ого, тут есть мой родственник».
Через полгода мне в личку твиттера написал голландский журналист. Сказал, что ему понравилась моя работа с фотографией «Херенвена». Он выкупил ее и предложил сотрудничать.
Рассказал, что работает с Матти Веркамманом. А это главный спортивный журналист Нидерландов и летописец сборной, который написал много книг про футболистов. И что они с ним готовят огромную книгу-библию «Херенвена» к столетию клуба. Этот журналист спросил, не против ли я, чтобы он дал мою почту Веркамману.
Веркамман написал мне, предложил разукрасить около 60-70 фотографий для этой книги про «Херенвен». И я в течение полугода их разукрашивала. В феврале он вышла, а в мае я ее получила. На обложке целая мозаика из портретов, которые я разукрашивала».
Вижу, что Нидерланды отказались от названия Голландия. А нам можно? Как правильно? В чем разница?
Как все устроено: от восьми часов на одно фото и поиск достоверного цвета
«Сейчас это моя основная работа. Я продолжаю работать с Матти Веркамманом. Он владеет изданием + у него много связей в голландском футболе. Через него на меня, например, выходил «Фейеноорд» – я им красила три фотки. То есть сейчас голландское футбольное сообщество обращается к Веркамману, а он связывает всех со мной.
Одна фотография (групповая) занимает от восьми часов до суток, если учитывать, что я отвлекаюсь. Чем выше качество фотографии, тем лучше будет результат после раскрашивания. Теоретически любую фотографию можно покрасить. Это работает как раскраска. Абсолютно каждый этим может заниматься. Навыки художника не нужны. Есть сложности при выборе цветов – его нужно подбирать так, чтобы фотография получалась максимально натуральной.
Узнать, какой на самом деле был цвет при съемке на черно-белою пленку, можно гуглом. Мне во время работы над фотками «Херенвена» писали, что вот тут такого цвета шорты, такая погода была, газон был в плохом состоянии и так далее. Единственное, где работает фантазия – неважные детали: цвет табло, люди на заднем плане, цветы в руках игрока. Их я уже раскрашиваю на свой вкус.
Если нет информации о цветах на черно-белой фотке, то тут сложнее. Можно заморочиться, сделать свою черно-белую фотографию и сверять, как выглядят оттенки на двух черно-белых фотографиях, выясняя, какой там цвет был в оригинале. Мне это никогда не нужно было, потому что мне присылают все описания заранее. Да и поднять архивы гораздо проще, чем с пробниками заморачиваться в моем случае.
Самое кайфовое в этой работе – монотонность. Когда ты можешь засесть за нее и выпасть на восемь часов, просто забыть обо всем. Ты раскрашиваешь и думаешь только о фотографии, ты полностью в ней. Это как медитация.
Хотела бы попробовать поработать с другими клубами и сборными – не голландскими. А так – хочу и дальше этим заниматься. Мне нравится, что работа из дома, не надо ни с кем контактировать, и я могу сама выстраивать себе график».
Почему именно голландский футбол
«В 2008-м вся Россия была в экстазе от победы, а я, наверное, единственная в стране грустила. Потому что именно на том Евро я начала фанатеть от Голландии. Мне было 11 лет – банально понравились оранжевая форма и футболисты.
После чемпионата Европы я гуглила игроков этой сборной, их биографии, мне все это было очень интересно. В 2009-м посмотрела много матчей Эредивизи, ни за кого не болея. А примерно в 2010-м начала болеть за «Аякс» – в матче, когда он проиграл «Утрехту». У меня щелкнуло, что это моя команда, как раз когда Сим де Йонг на 90 минуте забил единственный гол «Аякса».
Есть небольшая группа игроков, которые всегда останутся у меня в сердечке: Сим де Йонг, Кристиан Эриксен, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген и Дэйли Блинд.
Еще я была админом в группе «Аякса» – именно для нее искала фотографию Круиффа, с которой все началось. Переводила для группы тексты, писала новости, делала какие-то картинки и мемы. За это время чуть подучила голландский – могу переписываться на базовом уровне, писать твиты».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ТВИТТЕР ЮЛИИ УКОЛОВОЙ – ТАМ КРАСИВЕЕ, ЧЕМ В АМСТЕРДАМЕ