Девушка из России раскрашивает старые черно-белые фото для голландских клубов. Ее работами даже иллюстрируют книги

Все началось с одного тега клубного твиттера и продолжилось сообщением главного журналиста Нидерландов

«Около двух лет назад я нашла черно-белую фотографию Йохана Круиффа и захотела ее раскрасить. Нашла на ютубе короткое обучающее видео – и так все началось. Сразу поняла, что это релаксирующее занятие. Втянулась. Начала раскрашивать разных нидерландских футболистов.

Первые работы были плохими, потом начало получаться. Я не художник, не графический дизайнер. Три года училась в экономическом университете – мне не понравилось, я ушла. Зато всегда очень любила фотошоп. Училась в нем работать тоже на ютубе.

В мае 2019-го я раскрасила для себя фотографию «Херенвена». Тегнула в твиттере их клубный аккаунт. И твит разлетелся по голландской аудитории – мне даже двое написали: «О, а на этой фотке моя дядя», «Ого, тут есть мой родственник».

Через полгода мне в личку твиттера написал голландский журналист. Сказал, что ему понравилась моя работа с фотографией «Херенвена». Он выкупил ее и предложил сотрудничать.