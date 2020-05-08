Вратарь «Динамо» снялся в рекламе чипсов с Егором Кридом и прошел курсы по дизайну квартир. Мы с ним поговорили
Мы заметили Игоря Лещука в рекламе Lays с тренером сборной Черчесовым, блогером Гусейном Гасановым и русской поп-звездой Егором Кридом. Копнули глубже: оказалось, что Лещук – необычный русский футболист. Он увлекается фотографией, любит тихо сидеть дома, цитирует фильм «Гладиатор» и первый пишет недовольным фанатам в соцсетях, потому что уверен: общаться с аудиторией клуба – это важно и правильно.
Это интервью здесь, чтобы о Лещуке узнали все.
Как создается топ-реклама: 30 секунд снимают два дня, Крид висит на тросах, а случайный дед материт съемочную группу
– Как случилась реклама Lays?
– У «Динамо» была договоренность об этой рекламе. Ребята улетели в «Сочи». А я был травмирован и единственный из основы остался в Москве. Мне в час ночи позвонили из клуба, говорят: «Выручай, у нас завтра съемка». Это как раз попало на мои выходные, и я согласился. А так, вместо меня должен был сниматься другой футболист.
Мне очень понравилась, было интересно. Черчесов, Крид, Гусейн Гасанов (там тоже снимался) – они уходили в вагончик во время пауз. А я все время был на съемочной площадке: следил за оператором, режиссером, заказчиком из Lays. Удивил его. Потому что с ним обычно работают звезды, которые часто высказывают, что им что-то не нравится. А я молча отработал, без претензий.
Съемки длились два дня по десять часов, но это было очень круто.
– Ого, так много. Реклама же идет 30 секунд всего.
– Первый съемочный день шел с часу дня до пяти утра. В этот день снялось две рекламы. Я так понял, одна из них еще не вышла, одна вот появилась с Гусейном.
Я спрашивал: «Почему такие короткие ролики так долго снимают?» Мне ответили, что в кино полминуты-минуту снимают за один кадр. А в рекламе три секунды снимают до момента, пока заказчик не скажет, что все идеально. Потом – следующий кадр, для которого нужно все менять: переставить камеры, свет, остальное оборудование. На перестановку уходило по часу-полтора.
Еще нужно, чтобы в кадр не попадали другие бренды, а мы как раз снимали в магазине, где куча разной продукции. И магазин работал, его полностью не закрыли в первый день. И был момент, когда во время съемок прямо в кадр вошел мужчина, хотя свет в магазине был выключен, работали только прожектора.
И человек этот как-то зашел. И спросил у прилавка у кого-то из съемочной группы: «А можно рыбу?». Его спрашивают удивленно: «Что?» − а он еще раз: «Рыбу можно?». Ему: «Мы вообще-то здесь снимаем». И он ушел.
Так же как-то зашел дедок, вроде с виду добрый. Спросил, что снимаем. Сказали: рекламу Lays. И он говорит, что тоже снимался, театрал. А потом как начал всех матами крыть, типа: «Да вы там ни фига не понимаете, вот мы у нас в театре». Короче, понесло с ровного места.
– Какое впечатление от Крида?
– У него были менеджеры, которые говорили, что надо здесь поправить это, а там то. Поэтому приходилось много переснимать. Я этого не понимал, потому что для меня это было в новинку. Но там еще влияют его контрактные истории с другими брендами, поэтому все так.
– Ты с ним общался?
– Вообще, минимально контактировал. Но когда снимали прыжки за пачкой чипсов, нас подвешивали на трос к потолку. И там, конечно, мы долго с ним висели. И поболтали совсем немного.
Я у него спрашивал, почему мы так много переснимаем, почему ты не можешь взять упаковку, как тебе говорят, почему нужно сделать это по-другому. Он объяснял это как раз контрактами с брендами.
– Слушаешь его песни?
– Не фанат его музыки, но какие-то несколько песен есть, да.
– Как-то повлияла эта реклама на твою популярность? Смотрю, у тебя в инстаграме всего 2000 подписчиков.
– Особо не повлияла. Много людей писало, что видели меня. Но я не рассчитывал, что меня будут узнавать. Особенно, когда такая ситуация сейчас в мире.
Лещук сам пишет фанатам в личку вконтакте. Его позиция − в цитате из «Гладиатора»
– В «Динамо» из самых крутых ты работал с Березовским, Габуловым и Шуниным. Главное, чему ты у них научился?
– Шунин – подход к делу, профессионализм. Габулов – характер, лидерство. Березовский – все время говорил, что у меня очень быстрые ноги и лучше играть по линии. Что я могу быстро перебирать ногами и выпрыгивать. Я этого и придерживаюсь. Он сам так играл.
– Понравились две истории. Когда тебя обвиняли, что болеешь за «Спартак», ты писал болельщикам в вк. И подходил к трибунам в перерыве, когда вас фанаты освистывали.
– В детстве Дасаев звал меня в академию «Спартака», но я остался в «Динамо». Для меня это дом. Поэтому когда начали писать, что я за «Спартак», дал болельщикам обратную связь и все объяснил. Писал им прям в личку..
А в матче с «Сочи» я подошел к трибунам и объяснил, что поддержка фанатов для нас очень важна, особенно в сложные моменты. Болельщикам всегда приятно, когда футболисты открыто с ними разговаривают.
– Это нетипичное качество для русского футболиста, откуда оно в тебе?
– У меня дядя и отец всегда приводят в пример фильм «Гладиатор»: «Завоюй людей – и ты получишь свободу». Еще один пример – европейский менталитет, как там футболисты общаются с болельщиками, не закрываются. В России наоборот. Наверное, это наш менталитет. Но я сторонник того, что с болельщиками нужно разговаривать – это даже интересно.
– Вспомнил момент 2012 года, когда фаны «Динамо» пришли на тренировку и отчитали команду.
– Конечно, обратная связь должна быть. Но я смотрел то видео – там было жестковато. У болельщиков бывает мнение, что футболистам безразлично: они получают деньги, и им на клуб без разницы. Но это не так. Очень редко бывает, что кому-то все равно. А если такое случается – тренер просто не выпускает игрока в основу.
Еще любят говорить, что вот, тренера сливают. За все время, что я в «Динамо», такого ни разу не было. Ни одного тренера мы не сливали.
– Ты уже давно тренируешься с основой «Динамо», но дебютировал только в августе из-за травмы Шунина. Взял лучшего игрока августа, отыграл семь матчей – и снова сел.
– Мне очень понравилось играть в РПЛ – совсем другие эмоции. Спокойно отношусь, что сел. Нужно тренироваться. И если я буду лучше – то и буду играть. После неудачной игры с «Ростовом», где я совершил ошибку, меня посадили. Решает тренер. Обижаться на кого-то бессмысленно. Надеюсь, что скоро вернусь обратно в основу.
Семейный блок: не ходит на тусовки, увлекается фотографией и стал отцом в 20 лет
– Ты говорил, что не особо следишь за футболом, потому что тебе его хватает в жизни. Чем тогда увлекаешься в свободное время?
– Я такой человек, что мне все интересно. Вот недавно жену уговорил взять курсы по дизайну квартир и помещений. И мы прошли его, было очень увлекательно.
Так же с фотографией – мне стало интересно, мы пошли и купили фотоаппарат. Периодически фотографирую жену. Конечно, хочу еще пофотографировать кого-то, но немножко боюсь, что я еще не настолько силен в этом. Не хочется, чтоб было стыдно перед кем-то за плохие кадры.
Но я хочу перешагнуть через себя, у меня есть много идей. Жена на них не соглашается, потому что любит более нежные фото, а я хочу какой-нибудь трэш: чтоб, например, газета в руках горела или в какое-нибудь пустое поле выйти, когда оно в грязи.
– То есть можно легко представить тебя в другой сфере после карьеры?
– У нас многие ребята сейчас учатся на тренера, а я не могу представить, что буду после карьеры в футболе. Как футболист – да, это интересно. Как тренер – сейчас пока нет интереса.
– Ты в 20 лет стал отцом. Мы с тобой ровесники, и я пока даже не представляю себя в роли отца. А у тебя уже две дочери. Насколько сложно так рано заводить детей?
– Я не люблю клубы, тусовки и все такое. У меня есть жена – она мой лучший друг. Я люблю прийти домой, обсудить с ней все. И мне комфортно, когда у меня есть один человек, с которым я всегда и которому доверяю. А не так, что у меня есть жена и параллельно куча друзей, с которыми я провожу время. Поэтому, возможно, я и был готов к детям так рано.
С детьми тяжело в первое время, особенно когда они просыпаются по ночам. Недосып сказывался, потому что тренировки утром.
– Обязанности не пугали?
– На тот момент у меня был контракт, в котором я был уверен. Зарплата была намного меньше, чем сейчас. Но я долго копил: когда еще только в дубль пришел, откладывал все премиальные. И купил квартиру. Я знал, что смогу обеспечить детей, поэтому без страха отнесся к обязанностям.
– Как тебя изменило отцовство?
– Мне кажется, остался таким же, каким и был. Просто стал понимать, какая дети радость. Особенно девочки – они любвеобильные: подойдут всегда, обнимут, поцелуют. Это придает сил, когда что-то не получается.
Даже сейчас, с этой рекламой Lays. По телевизору показывают, они увидят, кричат: «Папа, папа!» Ребенок более эмоционально к тебе относится, чем взрослый человек.