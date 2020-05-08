Вратарь «Динамо» снялся в рекламе чипсов с Егором Кридом и прошел курсы по дизайну квартир. Мы с ним поговорили

Мы заметили Игоря Лещука в рекламе Lays с тренером сборной Черчесовым, блогером Гусейном Гасановым и русской поп-звездой Егором Кридом. Копнули глубже: оказалось, что Лещук – необычный русский футболист. Он увлекается фотографией, любит тихо сидеть дома, цитирует фильм «Гладиатор» и первый пишет недовольным фанатам в соцсетях, потому что уверен: общаться с аудиторией клуба – это важно и правильно.

Это интервью здесь, чтобы о Лещуке узнали все.

Как создается топ-реклама: 30 секунд снимают два дня, Крид висит на тросах, а случайный дед материт съемочную группу

– Как случилась реклама Lays?

– У «Динамо» была договоренность об этой рекламе. Ребята улетели в «Сочи». А я был травмирован и единственный из основы остался в Москве. Мне в час ночи позвонили из клуба, говорят: «Выручай, у нас завтра съемка». Это как раз попало на мои выходные, и я согласился. А так, вместо меня должен был сниматься другой футболист.

Мне очень понравилась, было интересно. Черчесов, Крид, Гусейн Гасанов (там тоже снимался) – они уходили в вагончик во время пауз. А я все время был на съемочной площадке: следил за оператором, режиссером, заказчиком из Lays. Удивил его. Потому что с ним обычно работают звезды, которые часто высказывают, что им что-то не нравится. А я молча отработал, без претензий.

Съемки длились два дня по десять часов, но это было очень круто.