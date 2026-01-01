Егор Крид

Лента
Материалы
Материалы
Из-за разборки Роскомнадзора и фейсбука звезды России боятся потерять инстаграм и массово заводят телеграм-каналы
#Телеграм
Вратарь «Динамо» снялся в рекламе чипсов с Егором Кридом и прошел курсы по дизайну квартир. Мы с ним поговорили
1
#Игорь Лещук
1
Все материалы