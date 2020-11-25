Диего Марадона
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Диего Марадона #Футбол

«Он найдет утешение в руках бога». Мир прощается с Марадоной

4 часа назад

SVEN SIMON / global look press

Умер Диего Марадона. Весь мир вспоминает гения.

«Наполи»: «Все ждут от нас слов. Но как мы словами выразим боль, которую мы испытываем? Сейчас время для слез. А уже потом придет время и для слов».

Ассоциация футбола Аргентины: «Ты будешь всегда в наших сердцах».

Лео Месси: «Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Диего оставил нас, но не ушел, потому что он вечен».

Я храню все прекрасные моменты, прожитые с ним, и я хотел воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования всей его семье и друзьям».

Группа Queen: «Покойся с миром, легенда футбола».

Пеле: «Я потерял дорогого друга, а мир потерял легенду. Надеюсь, однажды мы будем вместе играть в футбол на небе».

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис: «Мы можем назвать наш стадион в честь Марадоны»

Криштиану Роналду: «Он ушел слишком рано, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую не заполнит никто. Спи спокойно, великий. Ты никогда не будешь забыт».

Гари Линекер: «С некоторой точки зрения Марадоны – лучший игрок поколения, и, возможно, величайший игрок всех времен. Надеюсь, после счастливой, но беспокойной жизни он наконец-то найдет утешение в руках бога». 

Маркус Рэшфорд: «Легендарный».

Дидье Дрогба: «Покойся с миром, Диего. Его футболка была моей первой. Этот человек стоит за моей любовью к футболу».

Эдвин ван дер Сар: «Это человек, который принес на поле не только невероятное мастерство, но и настоящий артистизм. Без вас футбольный мир не будет прежним».

Петр Шмейхель: «Лучший игрок, которого я когда-либо видел и против которого я играл». 

Франк Рибери: «Страшно слышать о потере настоящей легенды футбола. Но легенды никогда не умирают».

Ютуб вспомнил его самый красивый гол – в ворота Англии на ЧМ-1986.

Джейми Каррагер: «Я никогда не забуду, как восьмилетним следил за Диего Марадоной на чемпионате мира в Мексике. С тех пор ничего подобного не видел».

Матчи в Лиге чемпионов начинаются с минуты молчания.

Так сейчас в Неаполе.

Диего был ярок и в России.

Еще по теме
«Отец любил вас больше, чем меня». Ди Марцио заплакал в прямом эфире и рассказал истории о Марадоне
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Диего Марадона
#Футбол