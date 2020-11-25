«Он найдет утешение в руках бога». Мир прощается с Марадоной
Умер Диего Марадона. Весь мир вспоминает гения.
«Наполи»: «Все ждут от нас слов. Но как мы словами выразим боль, которую мы испытываем? Сейчас время для слез. А уже потом придет время и для слов».
Ассоциация футбола Аргентины: «Ты будешь всегда в наших сердцах».
Лео Месси: «Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Диего оставил нас, но не ушел, потому что он вечен».
Я храню все прекрасные моменты, прожитые с ним, и я хотел воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования всей его семье и друзьям».
Группа Queen: «Покойся с миром, легенда футбола».
Пеле: «Я потерял дорогого друга, а мир потерял легенду. Надеюсь, однажды мы будем вместе играть в футбол на небе».
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис: «Мы можем назвать наш стадион в честь Марадоны»
Криштиану Роналду: «Он ушел слишком рано, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую не заполнит никто. Спи спокойно, великий. Ты никогда не будешь забыт».
Гари Линекер: «С некоторой точки зрения Марадоны – лучший игрок поколения, и, возможно, величайший игрок всех времен. Надеюсь, после счастливой, но беспокойной жизни он наконец-то найдет утешение в руках бога».
Маркус Рэшфорд: «Легендарный».
Дидье Дрогба: «Покойся с миром, Диего. Его футболка была моей первой. Этот человек стоит за моей любовью к футболу».
Эдвин ван дер Сар: «Это человек, который принес на поле не только невероятное мастерство, но и настоящий артистизм. Без вас футбольный мир не будет прежним».
Петр Шмейхель: «Лучший игрок, которого я когда-либо видел и против которого я играл».
Франк Рибери: «Страшно слышать о потере настоящей легенды футбола. Но легенды никогда не умирают».
Ютуб вспомнил его самый красивый гол – в ворота Англии на ЧМ-1986.
Джейми Каррагер: «Я никогда не забуду, как восьмилетним следил за Диего Марадоной на чемпионате мира в Мексике. С тех пор ничего подобного не видел».
Матчи в Лиге чемпионов начинаются с минуты молчания.
Так сейчас в Неаполе.
Диего был ярок и в России.