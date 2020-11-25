«Он найдет утешение в руках бога». Мир прощается с Марадоной

Лео Месси: «Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Диего оставил нас, но не ушел, потому что он вечен».

Я храню все прекрасные моменты, прожитые с ним, и я хотел воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования всей его семье и друзьям».