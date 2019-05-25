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Лента
Матч-центр
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Франк Рибери
№7
Полузащитник
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Команда
Фиорентина
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 апр. 1983 (37) лет
Рост
170
Вес
72
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Как отмечают чемпионство в разных странах: пиво, файеры и прощание с легендами
#Футбол
25 мая 2019, 12:06
Фалькао, Буффон и Гризманн. Они бы получили «Золотой мяч», если бы Месси и Роналду выиграли его лишь раз
#Золотой мяч
09 апреля, 15:34
Суперкоманда за 0 рублей. Завтра эти звезды станут свободными агентами
#трансферы
30 июня 2019, 11:26
Этот сезон Бундеслиги – космос. А ведь он еще не закончился
#Бавария
12 мая 2019, 13:40
Тот самый повар-мем, что солит мясо с локтя – любимчик звезд. Он кормит Месси с ножа, его портрет носит Рианна, у него империя ресторанов
#Нусрет Гекче
23 апреля 2019, 23:10
Важная проблема «Баварии» – неуважение к тренеру
#Бавария
24 февраля 2019, 13:05