Суперкоманда за 0 рублей. Завтра эти звезды станут свободными агентами
30 июня – последний день контракта для многих футболистов по всему миру. Мы собрали команду самых знаменитых из них и заодно заглянули в будущее.
Гильермо Очоа всегда эффективен на больших турнирах, как, например, сейчас на Золотом Кубке КОНКАКАФ, но с клубной карьерой не все складывается круто. Позади трудный сезон в бельгийском «Стандарде» и особо никаких успехов.
Филипе Луис провел в «Атлетико» восемь сезонов и теперь попробует что-то новое. В «Боруссию» переходить не пожелал и ждет предложения от «Барселоны», которая, вроде как, интересуется.
Невен Суботич немного пропал из виду тех, кто следит за главными лигами Европы, но два сезона он провел за «Сент-Этьен» из Лиги 1. Получилось нормально прошлой весной – четвертое место. Куда дальше – пока неясно.
Хуанфран – еще одна легенда «Атлетико», на которую нельзя обижаться даже за незабитый пенальти в финале Лиги чемпионов. Хуанфран честно отпахал за мадридский клуб девять сезонов и теперь точно уходит. Куда – вопрос.
Адриен Рабьо из-за контрактных капризов загубил себе весь сезон в «ПСЖ» и как будет перезагружать карьеру – пока не очень понятно. Но топ-клубы продолжают интересоваться. Говорят, большущий контракт уже готов в «Ювентусе».
Эктор Эррера – тоже легенда, которая наверняка уйдет. Эррера провел шесть классных сезонов в «Порту», где дорос до капитанской повязки. Мексиканец интересен «Атлетико».
Франк Рибери и Арьен Роббен – по отдельности их имена уже сложно воспринимать. В «Баварии» с ними красиво попрощались, но дальше, видимо, поодиночке. 36-летнему французу еще хочется поиграть пару лет в топ-клубе, 35-летний голландец пока не решил, стоит ли продолжать карьеру. Сейчас Роббена хотят вернуть в ПСВ, где он играл раньше.
За Уэсли Снейдером нужно ехать в Катар, где он забил 14 голов за два сезона, но ничего не выиграл со своим клубом. Может, удастся еще где-то в Европе посветиться.
Фернандо Льоренте прошлый сезон точно не забудет – важнейший гол «Ман Сити» в четвертьфинале ЛЧ, проход до финала, все это было сказочно. Теперь, вероятно, придется покинуть клуб, но варианты будут. Например, в «Интер» испанца желает приобрести Антонио Конте.
Марио Балотелли, при всем своем непростом характере, все равно остается неплохим вариантом для нападения в крепком почти топовом клубе. В чемпионате Франции у него вполне получилось забить больше 40 голов за три сезона.
В общем, вот она, сборная свободных агентов с двумя недостатками: возрастом 30+ и гигантскими зарплатами. Зато за трансферы платить не надо, а на стадионах появится множество фанатов.
Нам стало интересно, что будет через год. Пока там готовится вот такая сборная свободных агентов: