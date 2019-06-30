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Хуанфран
Адриен Рабьо
Эктор Эррера
Уэсли Снейдер
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Суперкоманда за 0 рублей. Завтра эти звезды станут свободными агентами

30 июня 2019, 11:26
Михаил Морозов

30 июня – последний день контракта для многих футболистов по всему миру. Мы собрали команду самых знаменитых из них и заодно заглянули в будущее.

Гильермо Очоа всегда эффективен на больших турнирах, как, например, сейчас на Золотом Кубке КОНКАКАФ, но с клубной карьерой не все складывается круто. Позади трудный сезон в бельгийском «Стандарде» и особо никаких успехов.

Филипе Луис провел в «Атлетико» восемь сезонов и теперь попробует что-то новое. В «Боруссию» переходить не пожелал и ждет предложения от «Барселоны», которая, вроде как, интересуется.

Невен Суботич немного пропал из виду тех, кто следит за главными лигами Европы, но два сезона он провел за «Сент-Этьен» из Лиги 1. Получилось нормально прошлой весной – четвертое место. Куда дальше – пока неясно.

Хуанфран – еще одна легенда «Атлетико», на которую нельзя обижаться даже за незабитый пенальти в финале Лиги чемпионов. Хуанфран честно отпахал за мадридский клуб девять сезонов и теперь точно уходит. Куда – вопрос.

Адриен Рабьо из-за контрактных капризов загубил себе весь сезон в «ПСЖ» и как будет перезагружать карьеру – пока не очень понятно. Но топ-клубы продолжают интересоваться. Говорят, большущий контракт уже готов в «Ювентусе».

Эктор Эррера – тоже легенда, которая наверняка уйдет. Эррера провел шесть классных сезонов в «Порту», где дорос до капитанской повязки. Мексиканец интересен «Атлетико».

Франк Рибери и Арьен Роббен – по отдельности их имена уже сложно воспринимать. В «Баварии» с ними красиво попрощались, но дальше, видимо, поодиночке. 36-летнему французу еще хочется поиграть пару лет в топ-клубе, 35-летний голландец пока не решил, стоит ли продолжать карьеру. Сейчас Роббена хотят вернуть в ПСВ, где он играл раньше.

За Уэсли Снейдером нужно ехать в Катар, где он забил 14 голов за два сезона, но ничего не выиграл со своим клубом. Может, удастся еще где-то в Европе посветиться.

Фернандо Льоренте прошлый сезон точно не забудет – важнейший гол «Ман Сити» в четвертьфинале ЛЧ, проход до финала, все это было сказочно. Теперь, вероятно, придется покинуть клуб, но варианты будут. Например, в «Интер» испанца желает приобрести Антонио Конте.

Марио Балотелли, при всем своем непростом характере, все равно остается неплохим вариантом для нападения в крепком почти топовом клубе. В чемпионате Франции у него вполне получилось забить больше 40 голов за три сезона.

В общем, вот она, сборная свободных агентов с двумя недостатками: возрастом 30+ и гигантскими зарплатами. Зато за трансферы платить не надо, а на стадионах появится множество фанатов.

Нам стало интересно, что будет через год. Пока там готовится вот такая сборная свободных агентов:

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#Адриен Рабьо
#Арьен Роббен
#Гильермо Очоа
#Невен Суботич
#Уэсли Снейдер
#Фернандо Льоренте
#Филипе Луис
#Франк Рибери
#Хуанфран
#Эктор Эррера