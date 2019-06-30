Суперкоманда за 0 рублей. Завтра эти звезды станут свободными агентами

30 июня – последний день контракта для многих футболистов по всему миру. Мы собрали команду самых знаменитых из них и заодно заглянули в будущее.

Гильермо Очоа всегда эффективен на больших турнирах, как, например, сейчас на Золотом Кубке КОНКАКАФ, но с клубной карьерой не все складывается круто. Позади трудный сезон в бельгийском «Стандарде» и особо никаких успехов.

Филипе Луис провел в «Атлетико» восемь сезонов и теперь попробует что-то новое. В «Боруссию» переходить не пожелал и ждет предложения от «Барселоны», которая, вроде как, интересуется.

Невен Суботич немного пропал из виду тех, кто следит за главными лигами Европы, но два сезона он провел за «Сент-Этьен» из Лиги 1. Получилось нормально прошлой весной – четвертое место. Куда дальше – пока неясно.

Хуанфран – еще одна легенда «Атлетико», на которую нельзя обижаться даже за незабитый пенальти в финале Лиги чемпионов. Хуанфран честно отпахал за мадридский клуб девять сезонов и теперь точно уходит. Куда – вопрос.