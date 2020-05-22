Уэсли Снейдер

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Как создавался тот лигочемпионовский «Интер». Моуринью толкал речь, стрессовал и учился простоте на курсах йоги
#Интер
Уф-уф, как же сейчас растолстел Снейдер
#Уэсли Снейдер
Суперкоманда за 0 рублей. Завтра эти звезды станут свободными агентами
#трансферы
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