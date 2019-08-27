Уф-уф, как же сейчас растолстел Снейдер

Чем он теперь занимается?

Снейдер закончил играть после неплохого сезона в Катаре. Там он полтора года помогал «Аль-Гарафе», куда перешел из «Ниццы». В августе Снейдер неожиданно подписал странный контракт с «Утрехтом». Необычное в том, что его главная обязанность – нахождение на стадионе во время домашних матчей клуба. Их Снейдер теперь смотрит из собственного скайбокса.

Просто зацените эмоции его агента: «У него еще есть дела в Дохе, где он все еще живет. Я хотел рассказать, что несколько клубов хотят его подписать. Он только что вернулся из Америки. Мы обсудим это в четверг, и тогда он решит, что делать. Обычно вы консультируетесь друг с другом об этих вещах. Думаю, что он показал энтузиазм своим объявлением».

Все это говорили еще 13 августа. За две недели ничего не произошло: профессионально Снейдер больше не играет и реально ходит на трибуны. В выходные везде разлетелось видео, где Снейдер поднимается на собственное место. По его виду совсем не скажешь, что этот человек еще недавно выходил на поле. Пусть и делал это в Катаре, где о нем все забыли.