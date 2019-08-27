Уэсли Снейдер
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#Уэсли Снейдер #Футбол #Утрехт

Уф-уф, как же сейчас растолстел Снейдер

27 августа 2019, 16:33
Александр Плеханов

Снейдер играл в «Интере» и «Реале», зажигал в сборной Голландии, претендовал на «Золотой мяч». Теперь у него все не очень. Так Снейдер выглядит в 35 лет:

Вот еще хорошие скриншоты, чтобы лучше было понятно:

Еще одна фотография с того же матча.

Если что, это совсем не фотошоп. Вот еще фотографии Снейдера от 24 августа, но уже в футбольной форме. Тут у него выделяется живот. 

Чем он теперь занимается?

Снейдер закончил играть после неплохого сезона в Катаре. Там он полтора года помогал «Аль-Гарафе», куда перешел из «Ниццы». В августе Снейдер неожиданно подписал странный контракт с «Утрехтом». Необычное в том, что его главная обязанность – нахождение на стадионе во время домашних матчей клуба. Их Снейдер теперь смотрит из собственного скайбокса. 

Просто зацените эмоции его агента: «У него еще есть дела в Дохе, где он все еще живет. Я хотел рассказать, что несколько клубов хотят его подписать. Он только что вернулся из Америки. Мы обсудим это в четверг, и тогда он решит, что делать. Обычно вы консультируетесь друг с другом об этих вещах. Думаю, что он показал энтузиазм своим объявлением».

Все это говорили еще 13 августа. За две недели ничего не произошло: профессионально Снейдер больше не играет и реально ходит на трибуны. В выходные везде разлетелось видео, где Снейдер поднимается на собственное место. По его виду совсем не скажешь, что этот человек еще недавно выходил на поле. Пусть и делал это в Катаре, где о нем все забыли. 

Все фото: imago-images.de/Global Look Press
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