Как создавался тот лигочемпионовский «Интер». Моуринью толкал речь, стрессовал и учился простоте на курсах йоги

Все началось с речи Моуринью. Он час рассказывал команде: вы никто без Лиги чемпионов

К сезону-2009/10 у «Интера» эпохи его владельца Массимо Моратти уже было четыре чемпионства подряд. Но Лига чемпионов совсем не шла. В сезоне-2007/08 – вылет в 1/8 финала. В сезоне-2008/09 (когда Моуринью уже пришел) – тоже.

Поэтому тем летом «Интер» могуче закупился: Милито, Снейдер, Это’О, Мотта. Позже Моуринью рассказывал: «Еще весной 2009-го после вылета из Лиги чемпионов я говорил Моратти, что нужно срочно укреплять команду, если мы рассчитываем на что-то серьезное. Он услышал меня – та трансферная кампания была просто великолепной».

Тем же летом-2009 на предсезонке Моуринью собрал всех футболистов и сказал, что все плохо: клуб доминирует в Италии, но все это ничто для истинного величия.