- Интер
- Лига чемпионов
- Серия А
- Футбол
- Жозе Моуринью
- Уэсли Снейдер
- Марко Матерацци
- Реал
- Бавария
Как создавался тот лигочемпионовский «Интер». Моуринью толкал речь, стрессовал и учился простоте на курсах йоги
«Интер» выиграл требл десять лет назад – и это лучший сезон в истории клуба. Та команда – тончайший сплав нужных людей + хитрый гений менеджера Моуринью.
Все началось с речи Моуринью. Он час рассказывал команде: вы никто без Лиги чемпионов
К сезону-2009/10 у «Интера» эпохи его владельца Массимо Моратти уже было четыре чемпионства подряд. Но Лига чемпионов совсем не шла. В сезоне-2007/08 – вылет в 1/8 финала. В сезоне-2008/09 (когда Моуринью уже пришел) – тоже.
Поэтому тем летом «Интер» могуче закупился: Милито, Снейдер, Это’О, Мотта. Позже Моуринью рассказывал: «Еще весной 2009-го после вылета из Лиги чемпионов я говорил Моратти, что нужно срочно укреплять команду, если мы рассчитываем на что-то серьезное. Он услышал меня – та трансферная кампания была просто великолепной».
Тем же летом-2009 на предсезонке Моуринью собрал всех футболистов и сказал, что все плохо: клуб доминирует в Италии, но все это ничто для истинного величия.
«Тогда Хавьер [Дзанетти] прервал меня и спросил, как исправить ситуацию. Я ответил: победа в ЛЧ. Потом я еще час рассказывал им, как важно это для клуба прямо сейчас – и говорил спокойно. А они смотрели на меня, как малыши на дедушку, и внимательно слушали.
С этого момента начался чемпионский сезон. С этой мысли, с этого моего посыла. Благодаря целеустремленности мы и прошли весь год очень ровно».
Кстати, про малышей. Состав того «Интера» – это десять человек в возрасте 30 лет и старше. Часть из них (Дзанетти, Лусио, Матерацци, Милито, Станкович) были плотной основой.
Это’О – главный актив того «Интера». Моуринью отсылал ему фото футболки, а Матерацци писал сообщения с просьбами перейти
Тем летом Это’О активно искал новую команду: стиль управления Гвардиолы не нравился. «Интер» быстро подсуетился. Сам Это’О рассказывал, что его переманивали в три этапа:
1. После первых переговоров ему написал неизвестный номер: «Эй, если ты приедешь в «Интер», то мы выиграем все». Это’О спросил у агента, кто это – тот сказал, что писал Матерацци.
2. После второй встречи агента Это’О с руководителями «Интера» ему написал уже Жозе Моуринью. Он прислал фото футболки с девятым номером: «Она твоя, тебе лишь нужно принять наше предложение».
3. После нескольких встреч Это’О и агент попросили у «Интера» паузу. В тот же вечер позвонил Массимо Моратти и спросил: «Так, ты еще не надумал?»
На официальном представлении Это’О ответил Моратти: «Давайте же вместе выиграем Лигу чемпионов».
По совету жены Моуринью пару раз в неделю ходил на йогу. Там он спасся от давления прессы и переосмыслил работу
В марте 2009-го итальянские журналисты обвиняли «Интер» в работе с судьями. На вопросы об этом Моуринью особенно раздражался на пресс-конференциях. После одного из матчей он ответил, что все это бред. После другого – наехал на журналистов из-за отсутствия фактов. После третьего – просто сгорел:
«Интер» бессмысленно обвинять в договорных матчах. Я не люблю, когда против нас строят теории заговора. Но еще больше я не люблю интеллектуальную проституцию, когда люди пишут какие-то гадости о нас».
Моуринью признавался: тот период карьеры – один из сложнейших в жизни. Медиа давили, а он постоянно думал о новых играх ЛЧ и неудачах. Жена видела его вечные нервы и посоветовала заняться йогой, чтобы хоть как-то отвлекаться.
«Я ходил на занятия два-три раза в неделю. Один час – и мне хватало, чтобы разгружаться. Мне посоветовали быть проще, мыслить рациональнее и не загружаться. Я воспользовался этими советами».
Позже Моуринью в интервью The Coaches Voice сказал, что взял простоту за основу всей работы. В том числе и на трансферном рынке:
«Нам нужен был быстрый защитник – мы думали о том, какой защитник не только быстр, но и техничен. Но выбрали Лусио – он был просто быстрым, это нам и нужно было. Нам нужно было лучше контролировать мяч в центре – поэтому мы взяли Снейдера. Он был просто гениален в этом плане, при этом нам не нужно было, чтобы он возвращался в оборону – для этого были Станкович и Дзанетти. Мы потеряли Златана. Но мы заменили его благодаря Это’О и Милито – в них были заключены все важные качества, которые были у Златана. Мы действовали очень просто».
После финала ЛЧ на «Сантьяго Бернабеу» Моуринью сразу уехал на переговоры с «Реалом»
Еще до финала ЛЧ с «Баварией» Моуринью говорил, что его интересует вариант с «Реалом». Якобы он даже дважды отказывал: перед и после «Челси». В третий раз уже не мог.
После вручения кубка Моуринью не ушел со всеми в раздевалку – потому что не хотел прощаться и прерывать празднование – а тихо вышел со стадиона. Там его ждал водитель «Реала».
На выходе из подтрибунного помещения Моуринью встретил Марко Матерацци. Тот не задавал никаких вопросов. Просто обнял на прощание и сказал: «На кого ты нас оставляешь? Ты – дерьмо. Но я все равно люблю тебя».
Через несколько дней Моуринью официально перешел в «Реал». В «Интер» пришел Рафа Бенитес.
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Моуринью после «Интера»:
🇪🇦 В «Реале» – чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
🇬🇧 В «МЮ» – Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лига Европы.
«Интер» после Моуринью:
Один Кубок Италии и 11 тренеров.