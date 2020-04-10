Никто до сих пор не знает точно, почему Роналдо упал в обморок перед финалом ЧМ-1998. Эпилепсия, сердце или нервы?

Роналдо лежал на кровати, смотрел телек – и вдруг рухнул на пол

В 2017-м газета AS сделала интервью с бразильским кардиологом Бруно Кару, в котором он рассказал о болезни Роналдо: «Это странное явление. Если бы у Роналдо действительно были проблемы с сердцем, сопровождаемые припадками, то они бы мучали его в течение всей карьеры. Но проблем у Роналдо не было. Поэтому я затрудняюсь как-то комментировать достоверность этого случая».

В день финала бразильцы позавтракали и вернулись в номера. Роналдо жил в комнате вместе с Роберто Карлосом. После завтрака он улегся на кровать и смотрел гонку Формулы 1. Карлос же пошел к телефону, чтобы пожелать удачи французу Кристиану Карамбе (они дружили вне поля). В один момент Роналдо громко крикнул, начал тяжело дышать, упал на пол. Роберто Карлос испугался, бросил трубку и побежал за помощью. Когда медики прибыли в комнату, Роналдо уже был без сознания.

Врачи оказали первую помощь и положили его на кровать. Хоакин да Мата, работавший тогда в медицинском штабе сборной Бразилии, позже говорил: «Сначала мы проверили его на аллергию. Позже поняли, что проблема серьезнее. Роналдо сказал, что не мог дышать, мы послушали – небольшие проблемы с сердцем. Роберто (Карлос) рассказал нам о его конвульсиях и пене изо рта. И мы поняли: у Роналдо был припадок».

Есть две версии про реакцию Загалло (тогда он тренировал Бразилию) на эту историю. Первая – когда ему сообщили о Роналдо, он разнес половину номера и орал на врачей, будто они были виноваты в этом. Вторая – он молчал пару минут, после чего спокойно убрал Роналдо из заявки на игру.

За 72 минуты до начала матча бразильский делегат передал лист с заявкой на финал ЧМ. Представитель ФИФА поинтересовался у капитана Кафу, почему вместо Роналдо в состав вписан Эдмундо. Кафу, который ничего не знал об эпизоде в отеле, был в шоке: «Мистер Загалло, что стряслось? Почему Роналдо нет в команде? Он что, умер? Если нет, возвращайте его в команду».