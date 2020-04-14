Лучший гол в истории «МЮ» – Гиггз пробежал полполя и обыграл четверых. Он решился на трюк от недовольства собой

«Валлийский волшебник Райан Гиггз сыграл в Марадону», – писала после матча BBC.

«Переигровку будут помнить за невероятный победный гол в исполнении Райана Гиггза. Мы играли с действующим чемпионом Англии, который разбил нас со счетом 3:0 на «Хайбери» Гол Райана Гиггза был просто сумасшедшим. Этот момент стал ключевым для нас в тот сезон. Победа над «Арсеналом» вдесятером (я был удален с поля за вторую желтую карточку) наперекор всему доказала, что мы были настоящей командой, обладающей редким свойством находить в себе силы и добиваться нужного результата, когда было нужно», – вспоминал Рой Кин в своей автобиографии.

«Помню, Виейра потерял мяч, и все произошло очень быстро. Любой из нашей четверки защитников мог бы просто его скосить, но никто не угнался – он был слишком быстр, скорость была невероятной. Это был гениальный момент – просто чудо от Гиггза», – рассказывал полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети.

Пети также вспомнил, что Тони Адамс и Ли Диксон после игры пошли в раздевалку «МЮ» пожать руки игрокам, но огорчение от проигрыша все равно было страшно велико. Арсен Венгер заявил, что победила команда, которой больше повезло.

Гари Невилл вообще называет этот матч лучшим за «МЮ»: «Там было все, что символизировало «Юнайтед» – супергол, борьба, удаление, десять игроков на поле, незабитый пенальти, фанаты на поле после игры».

Эмоции Симэна: «Я тогда думал – сбейте его кто-нибудь! Он вошел в штрафную, и я такой: «Только не сбивайте!». А потом он как грохнул по воротам». Изначально вратарь ждал удара низом, но Гиггз пробил под перекладину.