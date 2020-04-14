Лучший гол в истории «МЮ» – Гиггз пробежал полполя и обыграл четверых. Он решился на трюк от недовольства собой
На 14 апреля 1999 года «МЮ» боролся за три трофея – лидировал в АПЛ, готовился отыгрывать пропущенный домашний гол от «Ювентуса» в полуфинале ЛЧ и проводил переигровку полуфинала Кубка Англии против «Арсенала».
В Бирмингеме на «Вилла Парке» Бекхэм забил первым, Бергкамп сравнял во втором тайме, но не забил пенальти под конец. А в овертайме заблистал Райан Гиггз, который за неделю до этого спас для «МЮ» ничью с «Юве».
Гиггз перехватил мяч на своей половине, добежал до штрафной и мощно пробил над Дэвидом Симэном. Помешать ему пытались четыре игрока «Арсенала». Не получилось ни у кого.
«Валлийский волшебник Райан Гиггз сыграл в Марадону», – писала после матча BBC.
«Переигровку будут помнить за невероятный победный гол в исполнении Райана Гиггза. Мы играли с действующим чемпионом Англии, который разбил нас со счетом 3:0 на «Хайбери» Гол Райана Гиггза был просто сумасшедшим. Этот момент стал ключевым для нас в тот сезон. Победа над «Арсеналом» вдесятером (я был удален с поля за вторую желтую карточку) наперекор всему доказала, что мы были настоящей командой, обладающей редким свойством находить в себе силы и добиваться нужного результата, когда было нужно», – вспоминал Рой Кин в своей автобиографии.
«Помню, Виейра потерял мяч, и все произошло очень быстро. Любой из нашей четверки защитников мог бы просто его скосить, но никто не угнался – он был слишком быстр, скорость была невероятной. Это был гениальный момент – просто чудо от Гиггза», – рассказывал полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети.
Пети также вспомнил, что Тони Адамс и Ли Диксон после игры пошли в раздевалку «МЮ» пожать руки игрокам, но огорчение от проигрыша все равно было страшно велико. Арсен Венгер заявил, что победила команда, которой больше повезло.
Гари Невилл вообще называет этот матч лучшим за «МЮ»: «Там было все, что символизировало «Юнайтед» – супергол, борьба, удаление, десять игроков на поле, незабитый пенальти, фанаты на поле после игры».
Эмоции Симэна: «Я тогда думал – сбейте его кто-нибудь! Он вошел в штрафную, и я такой: «Только не сбивайте!». А потом он как грохнул по воротам». Изначально вратарь ждал удара низом, но Гиггз пробил под перекладину.
Сам Гиггз вспоминал, что вышел на замену не очень удачно и регулярно отдавал неточные передачи: «Так что я решил, как получу мяч в следующий раз – попробую подриблить. Что и сделал. Журналисты спрашивали меня, лучший ли это гол в карьере? Думал, что забивал и лучше, но потом пересмотрел и понял, скольких защитников обыграл. Это был чистый адреналин – обыгрывать их и не слишком об этом задумываться».
В 2005 году по итогам голосования на сайте клуба именно этот гол был признан лучшим в истории «Юнайтед». В тройку попали мячи Бекхэма с центра поля и Сульшера в финале ЛЧ, но гол Гиггза затмил и их.
Что интересно, один и тот же судья – Дэвид Эллерей – обслуживал матчи, где забивали Бекхэм и Гиггз. По понятным причинам, в финале ЛЧ он не мог работать. «Мне выпала честь судить матчи с такими голами, – говорил арбитр. – Но мяч Гиггза – нечто совершенно особенное».
Весна 1999-го – одна из лучших в жизни любого фаната «МЮ». Через неделю после игры с «Арсеналом» «МЮ» горел 0:2 в Турине, а выиграл 3:2 и вышел в финал. А в мае была прекрасная десятидневка – победа над «Тоттенхэмом» и чемпионство, победа в финале Кубка, затем – тот самый камбэк в финале ЛЧ с «Баварией».