Лучший штрафной Бекхэма. До этого англичане его ненавидели. После – кричали: «Дайте ему рыцарский титул»

Перед последним туром отбора на ЧМ-2002 расклад был следующим – по 16 очков у Англии и Германии (англичане выше по дополнительным показателям), Финляндия, Греция и Албания в распределении двух первых мест уже не участвовали. Победитель проходил напрямую, вторая команда – в стыковые игры.

Немцы принимали финнов, англичане – греков. Ожидалась несложная победа (у греков было всего семь очков после семи игр), получилась тяжелейшая борьба. Харистеас забил в первом тайме, Шерингем сравнял во втором, но Николаидис тут же вывел Грецию вперед.

В параллельном матче немцы не менее неожиданно не смогли переиграть Финляндию (0:0), так что Англии для первого места хватало бы и ничьей, но как ее добыть, когда идет уже компенсированное время, а на табло – 1:2 от Греции?

В одной из последних атак Англии примерно в 30 метрах от греческих ворот толкнули Шерингема – фол. К мячу подошел Дэвид Бекхэм – капитан сборной. Озадаченные настолько неудачным течением матча фанаты замерли. Через мгновение Бекхэм осчастливил всю страну.