Лучший штрафной Бекхэма. До этого англичане его ненавидели. После – кричали: «Дайте ему рыцарский титул»
Квалификацию к ЧМ-2002 сборная Англии начала очень тяжело. На Евро-2000 она неожиданно не вышла из группы, а в отборе стартовала с домашнего поражения 0:1 от Германии в последнем матче на старом «Уэмбли». Кевина Кигана отправили в отставку с поста главного тренера, затем англичане еще и не победили в Финляндии (0:0).
Пришел Свен-Йоран Эрикссон – пошли победы, но главный матч ожидался в Мюнхене. Результат – фантастический, англичане уничтожили немцев 5:1.
Перед последним туром отбора на ЧМ-2002 расклад был следующим – по 16 очков у Англии и Германии (англичане выше по дополнительным показателям), Финляндия, Греция и Албания в распределении двух первых мест уже не участвовали. Победитель проходил напрямую, вторая команда – в стыковые игры.
Немцы принимали финнов, англичане – греков. Ожидалась несложная победа (у греков было всего семь очков после семи игр), получилась тяжелейшая борьба. Харистеас забил в первом тайме, Шерингем сравнял во втором, но Николаидис тут же вывел Грецию вперед.
В параллельном матче немцы не менее неожиданно не смогли переиграть Финляндию (0:0), так что Англии для первого места хватало бы и ничьей, но как ее добыть, когда идет уже компенсированное время, а на табло – 1:2 от Греции?
В одной из последних атак Англии примерно в 30 метрах от греческих ворот толкнули Шерингема – фол. К мячу подошел Дэвид Бекхэм – капитан сборной. Озадаченные настолько неудачным течением матча фанаты замерли. Через мгновение Бекхэм осчастливил всю страну.
2:2 с Грецией, и безумная радость. На третьей минуте компенсированного времени Бекхэм спас для Англии ничью, которая вывела ее напрямую на чемпионат мира. Тот Бекхэм, которого вся страна проклинала на прошлом ЧМ, когда он ударил Симеоне и удалился с поля в матче 1/8 финала с Аргентиной.
Английские популярные паблики каждый раз вспоминают об этом голе в его годовщину – настолько важным и настолько сумасшедшим по эмоциям был этот момент в истории английского футбола. «Дайте ему рыцарское звание!» – восхитился комментатор матча Гари Блум в прямом эфире.
«Четыре года английские фанаты, не все, но их было достаточно, чтобы причинить боль, кричали самые ужасные вещи, когда я играл за свою страну. А тогда весь стадион замер, понимая, что этот удар решит судьбу матча. Я был спокоен и уверен, знал, что могу забить», – рассказывал Бекхэм.
«И он забил. И вряд ли когда-нибудь английский футбол это забудет», – добавил к его словам Daily Mail. Сайт thesefootballtimes.co назвал этот момент самым кинематографичным в истории сборной. «Блестящий Бекхэм предотвращает греческую трагедию», – заголовок The Telegraph. «Нужно быть ментально очень сильным, чтобы взять на себя ответственность в тот момент, когда время почти закончилось», – говорил Эрикссон.
«Капитан сделал это в тот момент, когда было нужно. Матч не был хорошим, но все дело в характере», – отметил Шерингем.
Полузащитник «Челси» Росс Баркли, которому тогда было семь лет, рассказывал позже: «Это мое первое воспоминание о сборной Англии. Я праздновал тогда на диване и в тот момент так хотел играть за страну».
Впереди у Бекхэма был ЧМ-2002, где он отомстил Аргентине, забив пенальти, но был опять раскритикован – уже после четвертьфинального матча с Бразилией, когда убрал ноги от подката, и соперник провел голевую атаку, и затем Англия проиграла.
А еще был дико неприятный момент в квалификации к Евро-2008, когда также в последнем туре Англии просто нужно было не проиграть Хорватии. Бекхэм тогда вышел на замену и сделал классный голевой навес на Крауча, но не хватило и этого – Англия проиграла 2:3 и пропустила на чемпионат Россию.
Бекхэм сыграл 115 матчей за сборную Англии и забил 17 голов. Он забивал на трех чемпионатах мира – классные голы со штрафных Колумбии на ЧМ-1998 и Эквадору – на ЧМ-2006, пенальти Аргентине на ЧМ-2002. Но самый памятный мяч все равно случился тогда, осенью 2001-го в ворота Греции.