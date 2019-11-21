Тот самый матч Хорватии и Англии – любовь и счастье для каждого россиянина

Большинство же следило не за этим матчем. В Лондоне в это же время были сумасшедшие события.

• Сол Кэмпбелл, Джо Коул, Фрэнк Лэмпард, Питер Крауч, капитан Стивен Джеррард, в запасе Эшли Коул, Оуэн Харгривз и Дэвид Бекхэм – безумный состав сборной Англии, которую тренировал Стив Макларен.

• Противостояли им хорваты, которые провалились за год до этого на ЧМ-2006: Плетикоса, братья Ковачи, Олич, Срна, Кранчар . 21-летний Чорлука тогда только что подписал контракт с середняком «Ман Сити», 19-летний Ракитич перебрался в «Шальке», Луке Модричу было 22, и он еще играл за загребское «Динамо».

Банду дерзких хорватов с молодежью и опытными игроками тренировал Славен Билич, немало поигравший в АПЛ, выглядевший с серьгой в ухе как гитарист рок-группы. Он, кстати, и был гитаристом коллектива Rawbau из Сплита, где поигрывал в свободное время.

Игру транслировал канал «ТВЦ». Позже гендиректор канала Александр Пономарев рассказывал: «Никто не хотел покупать эту игру, а мы рискнули и не прогадали».

Матч-безумие складывался так:

На восьмой минуте Кранчар издалека прошил голкипера Карсона – 0:1 ;

; Еще через шесть минут Эдуардо вывел один на один Олича, тот обвел Карсона и забил в пустые ворота – 0:2 . Англия горит!

. Англия горит! Шквал атак английской сборной ни к чему не привел в первом тайме, она еще чуть не получила 0:3 – промахнулся Кранчар;

В перерыве Макларен сменил Барри и Райта-Филлипса на Бекхэма и Дефо;

Через десять минут после возобновления второго тайма англичане получили пенальти, который не каждый бы судья поставил. Лэмпард был точен – 1:2;

Вскоре два диких момента упустил Олич: сначала из-под него по своим воротам попал Лескотт – перекладина, затем с углового экс-армеец грохнул в упор – как отбил Карсон непонятно до сих пор;

Наши мечты, казалось, рассыпались на 65-й – Бекхэм изумительно навесил на Крауча, и тот расстрелял ворота Плетикосы – 2:2 ;

; Через четыре минуты на поле появился еле дышавший в тот момент Младен Петрич – он недавно перенес простуду. Еще через восемь выстрелил издали и сбил висевшее в воротах Карсона полотенце – 2:3!

За несколько минут до конца можно было схватить сердечный приступ – Бент опасно перекидывал через выдвинувшегося на перехват Плетикосу, фух, чуть выше мяч прошел;

Хорваты выстояли и услышали финальный свисток в атаке.

Мы переключили на матч нашей сборной и с содроганием наблюдали последние минуты – у наших вообще ничего не клеилось, а атака сборной Андорры способна была вызвать истерику: еще десяти лет не прошло с ляпа Филимонова, а тут тем более Андорра.

Наконец, судья свистнул и у нас. Мы на Евро. Боже, это сумасшествие!