Тот самый матч Хорватии и Англии – любовь и счастье для каждого россиянина
Квалификация к Евро-2008. Последний тур. Ситуация для сборной России практически безнадежная. Мы неожиданно проиграли в Израиле и теперь верим только лишь в чудо, что немотивированная сборная Хорватии обыграет Англию на «Уэмбли». Наши при этом должны еще победить на выезде Андорру.
Россия победила 1:0 благодаря голу Сычева, не реализовала пенальти (Колодин) и потеряла на два матча Аршавина – его спровоцировали, он ответил и был удален с поля.
Большинство же следило не за этим матчем. В Лондоне в это же время были сумасшедшие события.
• Сол Кэмпбелл, Джо Коул, Фрэнк Лэмпард, Питер Крауч, капитан Стивен Джеррард, в запасе Эшли Коул, Оуэн Харгривз и Дэвид Бекхэм – безумный состав сборной Англии, которую тренировал Стив Макларен.
• Противостояли им хорваты, которые провалились за год до этого на ЧМ-2006: Плетикоса, братья Ковачи, Олич, Срна, Кранчар. 21-летний Чорлука тогда только что подписал контракт с середняком «Ман Сити», 19-летний Ракитич перебрался в «Шальке», Луке Модричу было 22, и он еще играл за загребское «Динамо».
Банду дерзких хорватов с молодежью и опытными игроками тренировал Славен Билич, немало поигравший в АПЛ, выглядевший с серьгой в ухе как гитарист рок-группы. Он, кстати, и был гитаристом коллектива Rawbau из Сплита, где поигрывал в свободное время.
Игру транслировал канал «ТВЦ». Позже гендиректор канала Александр Пономарев рассказывал: «Никто не хотел покупать эту игру, а мы рискнули и не прогадали».
Матч-безумие складывался так:
- На восьмой минуте Кранчар издалека прошил голкипера Карсона – 0:1;
- Еще через шесть минут Эдуардо вывел один на один Олича, тот обвел Карсона и забил в пустые ворота – 0:2. Англия горит!
- Шквал атак английской сборной ни к чему не привел в первом тайме, она еще чуть не получила 0:3 – промахнулся Кранчар;
- В перерыве Макларен сменил Барри и Райта-Филлипса на Бекхэма и Дефо;
- Через десять минут после возобновления второго тайма англичане получили пенальти, который не каждый бы судья поставил. Лэмпард был точен – 1:2;
- Вскоре два диких момента упустил Олич: сначала из-под него по своим воротам попал Лескотт – перекладина, затем с углового экс-армеец грохнул в упор – как отбил Карсон непонятно до сих пор;
- Наши мечты, казалось, рассыпались на 65-й – Бекхэм изумительно навесил на Крауча, и тот расстрелял ворота Плетикосы – 2:2;
- Через четыре минуты на поле появился еле дышавший в тот момент Младен Петрич – он недавно перенес простуду. Еще через восемь выстрелил издали и сбил висевшее в воротах Карсона полотенце – 2:3!
- За несколько минут до конца можно было схватить сердечный приступ – Бент опасно перекидывал через выдвинувшегося на перехват Плетикосу, фух, чуть выше мяч прошел;
- Хорваты выстояли и услышали финальный свисток в атаке.
Мы переключили на матч нашей сборной и с содроганием наблюдали последние минуты – у наших вообще ничего не клеилось, а атака сборной Андорры способна была вызвать истерику: еще десяти лет не прошло с ляпа Филимонова, а тут тем более Андорра.
Наконец, судья свистнул и у нас. Мы на Евро. Боже, это сумасшествие!
Что было после:
• «Передайте Биличу, что он и его команда – настоящие спортсмены», – светился Гус Хиддинк.
• «Когда Израиль обыграл Россию, он словно подал нам пример. Команда, не решавшая турнирных задач, отобрала очки у соперника, которому они были нужны как воздух. Я спросил у своих футболистов: «А разве мы так не можем?». Это и есть самая настоящая закалка характера. А поскольку наша победа еще и принесла радость россиянам, я от всей души поздравляю вашу команду с путевкой на чемпионат Европы», – ответил Билич.
• «Я пообещал Павлюченко, что мы вас вытащим», – и Плетикоса это исполнил.
• «Я провел в Москве три с половиной хороших года и хотел, чтобы на чемпионат Европы поехала не Англия, а Россия. У меня на голове сейчас три раны, которые получил в столкновениях в первом тайме. В перерыве наш врач их зашил и предложил мне на второй тайм не выходить. Но я сказал, что хочу отыграть до конца», – поделился боец Олич.
Английские СМИ дружно раскритиковали сборную после провала, а особенно Макларена – еще и потому что он не захотел добровольно уходить в отставку (его желания в итоге никто не спрашивал – тренера убрали тут же).
- «Англия больше не является мировой футбольной державой», – Mirror;
- «Англия – посмешище футбольной Европы. Макларен - вон! Спасибо и спокойной ночи», – The Sun;
- «Золотое поколение уходит со сцены, так ничего и не добившись», – Daily Mail;
- «Вместо нас в Австрию и Швейцарию поедут Россия и превосходная Хорватия. Ну а нашим игрокам остается винить в этом только самих себя и своего бестолкового тренера», – Daily Telegraph;
- «Больные ненавистью к иностранцам английские болельщики освистали хорватский национальный гимн. Англия отказывается извлекать уроки. Возможно, именно поэтому ее безголовых футболистов вышвырнули из европейского чемпионата как неотесанных пьяниц, которые каждый вечер шатаются по улицам нашей страны», – The Guardian.
Иронично, что Англия и Хорватия встретились в отборочном турнире к ЧМ-2010. Причем англичане раздолбали хорватскую сборную 4:1 и 5:1 в двух матчах. Хорваты вылетели в четвертьфинале Евро-2008, а на чемпионат мира не поехали вообще. Впрочем, и Англия уже при Фабио Капелло играла в скучнейший футбол и в 1/8 финала ЧМ-2010 была разгромлена 1:4 немцами (не обошлось, правда, без скандала с незасчитанным голом Лэмпарда, когда мяч на несколько метров оказался за линией ворот).
Но тогда, поздней осенью 2007-го, над Англией смеялись все. А хорваты были настоящими героями.
Личные воспоминания автора: «Прошло ровно 12 лет, а от воспоминаний трясет до сих пор. Я потом еще долго с умилением смотрел на смачный след на штанах, в которых проехался прямо по полу после гола Петрича. Еще позже друг помог мне купить хорватскую футболку Петрича в Европе, этот нападающий на долгое время стал одним из кумиров, я даже немного прибаливал за «Боруссию», а потом и «Гамбург», где он играл.
Та ночь – нечто фантастическое, хоть и добыто это было не нами. Абсолютно юношеские, чуть ли не детские чистые эмоции счастья. Лечь спать удалось тогда ближе к пяти утра. Еле проснулся на работу. Там безумно хотелось спать. Но весь день – с улыбкой на лице и ощущением чего-то грандиозного. Мы с интересом смотрели ЧМ-2006, но нам так не хватало своей команды, чтобы добавить эмоций, а теперь, на Евро, она там будет, хоть мы и успели за прошедшие четыре дня с Израиля с этим чувством распрощаться.
Как оказалось, волшебный удар Петрича помог нам вообще пережить самые фантастические эмоции боления за сборную России следующим летом, когда наша команда отыграла классный матч против Греции, вчистую побила шведов, а затем провела лучшую игру в своей истории, выбив нереально сильную Голландию. Но тогда, в 2007-м, конечно, не только Петрич был прекрасен, а вообще вся банда Билича, которая так красиво сражалась за себя на «Уэмбли» и тоже вписала одну из ярчайших страниц в свою историю».