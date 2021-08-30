Евро-2008

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Как играли раньше Россия и Хорватия
#Россия
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Первый «Золотой мяч» Роналду. В топ-6 попал Аршавин, а «Ливерпуль» заранее заказал под Торреса частный самолет и вечеринку
#Криштиану Роналду
Россия в третьей корзине на жеребьевке отбора на ЧМ-2022. И все, теперь не выйдем?
#Россия
Тот самый матч Хорватии и Англии – любовь и счастье для каждого россиянина
#Хорватия
Россия не пропускала так много в официальных играх 11 лет (О-ДИ-ННА-ДЦАТЬ!). Хотя бывало всякое
#Россия
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