Россия в третьей корзине на жеребьевке отбора на ЧМ-2022. И все, теперь не выйдем?

7 декабря состоится жеребьевка отбора на чемпионат мира в Катаре. Сборной России точно достанется сложная группа из-за попадания в третью корзину.

Ситуация усложняется еще и тем, что выход на ЧМ гарантирует только первое место в группе. Второе – стыки, где нужно будет пройти полуфинальную стадию, а потом и финал.

Как получилось, что Россия попала в третью корзину?

Корзины считаются по рейтингу ФИФА. Рейтинг составляется по специальной формуле – на него влияет любой матч, даже товарищеский, в расчет берутся многие факторы, в том числе – уровень соперника и уровень турнира.

Россия в 2020 году начала с двух побед, но в остальных шести матчах не выиграла ни разу – половину проиграла, половину сыграла вничью.

Даже после 0:5 от Сербии был шанс остаться во второй корзине. Два условия – чтобы в тот же день Ирландия не победила, а Румыния проиграла. Ирландцы и не победили, а румыны избежали поражения в самом конце игры против североирландцев, да еще и спасительный гол (отправивший Россию в третью корзину) забил игрок «Урала» Эрик Бикфалви.

У России – самый высокий рейтинг из всех команд, находящихся в третьей корзине.