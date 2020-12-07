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#Россия #Футбол #ЧМ-2022 #Евро-2008

Россия в третьей корзине на жеребьевке отбора на ЧМ-2022. И все, теперь не выйдем?

2 часа назад

dpa / Global Look Press

7 декабря состоится жеребьевка отбора на чемпионат мира в Катаре. Сборной России точно достанется сложная группа из-за попадания в третью корзину.

Ситуация усложняется еще и тем, что выход на ЧМ гарантирует только первое место в группе. Второе – стыки, где нужно будет пройти полуфинальную стадию, а потом и финал.

Как получилось, что Россия попала в третью корзину?

Корзины считаются по рейтингу ФИФА. Рейтинг составляется по специальной формуле – на него влияет любой матч, даже товарищеский, в расчет берутся многие факторы, в том числе – уровень соперника и уровень турнира.

Россия в 2020 году начала с двух побед, но в остальных шести матчах не выиграла ни разу – половину проиграла, половину сыграла вничью.

Даже после 0:5 от Сербии был шанс остаться во второй корзине. Два условия – чтобы в тот же день Ирландия не победила, а Румыния проиграла. Ирландцы и не победили, а румыны избежали поражения в самом конце игры против североирландцев, да еще и спасительный гол (отправивший Россию в третью корзину) забил игрок «Урала» Эрик Бикфалви.

У России – самый высокий рейтинг из всех команд, находящихся в третьей корзине.

ФИФА

Часто ли на ЧМ выходят команды из третьей корзины?

Регулярно.

ЧМ-2018:

🇵🇱 Польша – выиграла группу с Данией и Румынией из первых двух корзин.

🇷🇸 Сербия – стала первой в группе с Уэльсом и Австрией.

🇸🇪 Швеция – отобралась в стыках с Италией. Стала второй в группе с Францией и Голландией.

ЧМ-2014:

🇨🇭 Швейцария – выиграла группу с Норвегией и Словенией.

🇧🇪 Бельгия – стала первой в группе с Хорватией и Сербией.

🇧🇦 Босния и Герцеговина – выиграла группу с Грецией и Словакией.

ЧМ-2010:

🇷🇸 Сербия – финишировала первой в группе с Францией и Румынией.

🇩🇰 Дания – стала победителем группы с Португалией и Швецией.

🇨🇭 Швейцария – стала первой, опередив Грецию и Израиль.

  • ЧМ-2006: из третьей корзины отобрались две команды – Сербия и Черногория плюс Швейцария.
  • ЧМ-2002: прошли Ирландия, Хорватия и Польша.
  • ЧМ-1998: на турнир поехали Австрия и Хорватия.

ФИФА

А из более далеких корзин выходили?

Было и такое.

🇸🇰 На ЧМ-2010 из четвертой корзины поехала Словакия.

🇺🇦 На ЧМ-2006 из нее же вышла Украина – в соперниках у нее были Турция, Греция и Дания.

🇸🇮 Но больше всех запомнилась Словения. На ЧМ-2002 она выбралась из четвертой корзины через стыковые матчи. А через восемь лет Словения попала на ЧМ даже из пятой – финишировала на втором месте в группе с Чехией, Словакией, Северной Ирландией и Польшей, а в стыках выбила Россию. 

Оба ее попадания на ЧМ – через матчи с русскими.

Alexander Chernykh / Global Look Press

Была ли когда-нибудь в третьей корзине Россия?

Сборная России шесть раз проходила квалификацию к чемпионату мира.

1⃣ Первая корзина – к ЧМ-1994 (еще как СССР при жеребьевке) и ЧМ-1998. Один проход из двух.

2⃣ Вторая корзина – к ЧМ-2002/2006/2010/2014. Два прохода из четырех.

С чемпионатами Европы (семь квалификаций) такая история:

1⃣ Первая корзина – в четырех случаях. Легендарный отбор к Евро-2000 с Францией и Украиной в группе – это тоже первая корзина России и единственное непопадание.

2⃣ Вторая корзина – в двух случаях. И два прохода (Евро-2004/2020).

3⃣ И однажды сборная России ждала результаты жеребьевки, находясь в третьей корзине.

Было это перед квалификацией к Евро-2008. Тогда нашим достались англичане и хорваты. Россия с большими приключениями добралась до чемпионата Европы, который стал лучшим в истории страны после распада СССР. Но тогда напрямую из отбора без всяких стыков выходили две команды.

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